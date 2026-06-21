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Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Algunas firmas ya han activado sus descuentos y promociones, mientras que otras preparan sus campañas para la última semana de junio

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Interior de la tienda Tezenis con descuentos en la calle Velázquez de Sevilla.
Imágenes de recurso de las rebajas de verano (María José López / Europa Press)

Las rebajas de verano de 2026 ya han empezado en España en varias tiendas, aunque el calendario no es igual para todas las marcas. Algunas firmas han adelantado sus descuentos a la segunda quincena de junio, con campañas ya activas en sus webs o establecimientos, mientras que otras arrancarán en los próximos días.

En muchas cadenas, además, la fecha cambia según el canal: los descuentos suelen llegar primero a la web y a la aplicación móvil y después a las tiendas físicas. Por eso, una misma marca puede activar primero los descuentos online y abrir después la campaña en los locales.

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El 1 de julio sigue funcionando como una fecha tradicional para muchos consumidores, pero ya no marca de forma única el inicio de las rebajas. Desde la liberalización de los periodos comerciales, cada firma puede decidir cuándo aplicar sus descuentos y durante cuánto tiempo, siempre que cumpla la normativa de precios e información al consumidor.

Qué tiendas ya tienen rebajas de verano 2026

Entre las primeras marcas en activar sus descuentos está Bimba y Lola, que tiene rebajas disponibles online, en tiendas propias y en El Corte Inglés desde el 11 de junio hasta el 30 de agosto de 2026, o hasta fin de existencias, según recoge la propia web de la firma.

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También han comenzado ya las rebajas en Cortefiel y Pedro del Hierro, ambas del grupo Tendam. Las dos firmas muestran descuentos activos en sus webs, con promociones en artículos de la colección primavera-verano 2026 que se prolongan hasta el 31 de agosto, según las condiciones comerciales publicadas por la compañía.

Scalpers también ha adelantado su campaña. La firma muestra rebajas de hasta el 50% en su web y en tiendas desde el 18 de junio y hasta el 31 de agosto de 2026. H&M, por su parte, ya tiene activa en su web española una sección de rebajas de verano con descuentos de hasta el 50% y sus promociones en tienda comenzaron el 20 de junio.

Inditex registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo. (Fuente: zara y europa press)

Cuándo empiezan en Mango, Zara y El Corte Inglés

Mango concentra el inicio de sus rebajas de verano en la semana del 22 de junio. Varios calendarios comerciales sitúan el inicio de la campaña este lunes 22, con posibles promociones anticipadas para clientes registrados y despliegue posterior en tiendas físicas.

En el caso de Inditex, las previsiones apuntan a la última semana de junio. Las rebajas de Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti y Lefties suelen arrancar primero en app y web y después en tiendas físicas. Los calendarios publicados por medios especializados sitúan el inicio entre el 24 y el 26 de junio, según la marca y el canal de venta.

Parfois también tiene una fecha confirmada: sus rebajas online comienzan el 24 de junio a las 19:00 horas y se prolongan hasta el 31 de agosto de 2026.

Por su parte, El Corte Inglés ya tiene activa su página de Rebajas 2026, con descuentos en moda, tecnología, deportes, hogar, belleza o electrodomésticos. En cuanto al arranque fuerte de la campaña de verano, varias guías comerciales lo sitúan en torno al 26 de junio, aunque el grupo ya muestra promociones y páginas específicas de descuentos.

Hasta cuándo duran las rebajas de verano

No hay una fecha única de finalización. Muchas campañas se alargan hasta finales de agosto o hasta fin de existencias, aunque los mayores descuentos suelen concentrarse en las últimas semanas, cuando queda menos variedad de tallas, modelos y productos.

Durante las rebajas, los consumidores mantienen los mismos derechos que en el resto del año. El precio rebajado debe mostrarse junto al anterior y la referencia del descuento debe ser el precio más bajo aplicado durante los 30 días previos. Además, conviene conservar el ticket o justificante de compra y revisar las condiciones de devolución, especialmente en tienda física.

En las compras online también se mantiene el derecho de desistimiento de 14 días naturales, salvo en las excepciones previstas por la normativa, como productos personalizados o determinados artículos precintados que no puedan devolverse por razones de higiene una vez abiertos.

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