Javier Bardem: su historia de amor con Penélope Cruz y por qué tardó casi dos décadas en declararse

Penélope Cruz y Javier Bardem caminan por la alfombra roja durante las llegadas de los Oscar a la 94a edición de los Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles, California, EE. UU., 27 de marzo de 2022 (REUTERS/Mike Blake)

“Tarda en llegar pero al final hay recompensa”, cantaba Mercedes Sosa. En la alfombra roja de cualquier premiación de Hollywood, pocas parejas generan tanto magnetismo como la de Javier Bardem y Penélope Cruz. Son talentosos, carismáticos y, sobre todo, un símbolo del cine español que trascendió fronteras. Pero su historia de amor no fue de esas que florecen a primera vista. Tardaron más de una década en pasar de compañeros de rodaje a pareja consolidada, en un recorrido donde el tiempo, las carreras y la madurez jugaron un rol clave.

Para entender por qué Bardem y Cruz demoraron tanto en estar juntos, es fundamental conocer la historia del actor que, pese a haber nacido en una familia de artistas, tuvo que forjar su propio camino con esfuerzo, dedicación y un talento innegable.

Una infancia difícil y el legado de su madre

Javier Ángel Encinas Bardem nació el 1 de marzo de 1969 en Las Palmas, de Gran Canaria, España, en el seno de una familia con un linaje artístico impresionante. Su madre, Pilar Bardem, fue una reconocida actriz que hizo cine, televisión y teatro. Su tío, Juan Antonio Bardem, fue un prestigioso director de cine que dejó una huella imborrable en el cine de su país. Desde muy pequeño, Javier creció rodeado de historias de rodajes, guiones y noches de teatro. Sin embargo, su infancia no fue fácil. Su padre, José Carlos Encinas Doussinague, los abandonó cuando él era un niño, dejando a su madre al frente de la crianza de sus tres hijos. Esta experiencia lo marcó profundamente, y el protagonista de Comer, rezar, amar (2010) siempre destaca el esfuerzo de su mamá por sacarlos adelante en tiempos difíciles.

En su adolescencia tenía otra pasión: el rugby. Jugó en la selección juvenil de España y llegó a considerar dedicarse profesionalmente. Pero, como él mismo confesó, no tenía el físico ideal para resistir los golpes de los gigantes del rugby internacional. El cine terminó por imponerse. Cuatro años después tuvo un pequeño papel en una serie española, y en su juventud hizo algunas apariciones en televisión. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 1992 con Jamón, Jamón, la película de Bigas Luna que lo lanzó al estrellato. Y, curiosamente, fue en ese mismo set donde conoció a la que sería su futura esposa, Penélope Cruz.

Javier Bardem, en sus años de rugbier

Además de su tío director, sus abuelos también se dedicaron a la actuación. Aunque las cosas no fueron fáciles debido a las dificultades económicas y el abandono de su padre, su familia enfrentó las circunstancias con fortaleza. “Mis padres se separaron cuando yo era pequeño pero con mi madre y mis hermanos éramos tan unidos como una banda de lobos; atacábamos a cualquiera que pareciera una amenaza”, reveló el actor. Pilar Bardem siguió trabajando toda su vida. El círculo se cerró con la película Carne Trémula (1997), donde ella interpretó a la madre de Penélope Cruz y compartió escena con Javier.

Una escena de 'Jamón Jamón', la película que los reunió por primera vez en la pantalla en 1992

Una vez que Bardem llegó a Hollywood sufrió una “sensación de aislamiento”. El idioma hizo que se sintiera un extraño, y el síndrome del impostor hizo que no se creyera capaz de hacer ningún papel. Al hablar de Antes que anochezca (2000), film sobre el escritor gay cubano Reinaldo Arenas, quien se suicidó en 1990 a causa de un padecimiento asociado al sida, Bardem dijo: “Cuando vi la película por primera vez, me vi a mi mismo, un español intentando que le entendiera un público angloparlante y poniendo mucha energía en eso en vez de expresarse de forma libre y sentirse cómodo”.

Esa sensación de soledad volvió cuando Bardem interpretó a Anton Chigurh en Sin lugar para los débiles (2007), de los hermanos Coen, y se vio exacerbada por las diferencias lingüísticas y culturales. “Me sentí solo por muchas razones. Era el único extranjero en todo el set y estar en lo profundo de Texas es difícil para un español”, asumió. Pero la “salvadora” de Bardem fue su madre. Ella le advirtió que no dejara que la fama ni las críticas le subieran a la cabeza.

Javier Bardem en la película de 2007 "Sin lugar para los débiles", de los hermanos Coen, en la piel de un asesino sociópata (Paramount Pictures/Library of Congress via AP)

Por alguna razón, Javier tiene un largo historial como villano. Interpretó a Raoul Silva, el némesis de James Bond, en la película 007 Operación Skyfall (2012), con el pelo rubio y una frialdad que ponía los pelos de punta. Quizá su papel más famoso, por el que ganó un Óscar, fue el de Anton Chigurh, donde es un asesino tranquilo y despiadado con un particular sentido de la moralidad que de alguna manera aumenta su crueldad. A pesar de la violencia de sus personajes, el actor está en contra de cualquier forma de brutalidad en la vida real. Cuando era joven, se metió en una pelea en un bar, tan fuerte que casi muere: “Si mis amigos no hubieran estado ahí, me habrían matado. Eso me hizo analizar la mortalidad. Aprendí sobre el respeto, sobre mantener mis límites, sobre cerrar la boca a veces, sobre la amistad, y me hizo entender cómo la violencia siempre se vuelve en contra de uno”, explicó. La brutal pelea también tuvo efectos a largo plazo en el actor: “Desde ese momento no soporto la violencia y no puedo ni verla”.

En julio del 2021, la madre de Javier murió en Madrid de una enfermedad pulmonar a los 82 años. Penélope Cruz compartió un homenaje en Instagram, escribiendo: “Siempre fuiste tan buena conmigo. No podría haber soñado con tener una mejor suegra. Gracias por todo el amor que nos has dado”. Y según Bardem cuenta, su madre sigue influyéndolo en el set: “Cada decisión que tomo ahora pienso, ¿haría esto sentir orgullosa a mi madre? Y si no, la rechazo automáticamente. Es un legado poderoso; ella era una persona muy poderosa”, confesó. La razón por la que Javier sigue apoyándose en su madre es que sabía lo duro que tuvo que trabajar para ser actriz, sobre todo para una madre soltera en España. Su dedicación al arte también conllevaba un estigma en esa época, como declaró Javier: “En la España de los 60 era muy duro ser mujer, sobre todo divorciada con tres hijos, y actriz. Te llamaban prostituta”.

El actor junto a su madre, la actriz Pilar Bardem

El primer encuentro

La historia de Bardem y Cruz comenzó en aquel rodaje de Jamón, Jamón (1992). Ella tenía apenas 18 años y él, 23. Sus escenas juntos eran pura química en la pantalla, pero fuera de cámara no pasó nada romántico.

En aquel momento, Penélope era una actriz en ascenso que buscaba hacerse un nombre sin distracciones amorosas. “Era muy joven y todo era nuevo para mí”, declaró en entrevistas. Su enfoque estaba en su carrera y, por más que Bardem ya demostraba su encanto, cualquier posibilidad de romance quedó en suspenso. Javier, por su parte, tampoco presionó. Siempre fue un hombre reservado con su vida privada, y en aquel entonces tenía su propia travesía actoral por recorrer.

Tras ese primer rodaje, sus vidas tomaron rumbos distintos. Penélope se mudó a Hollywood, donde trabajó con directores de la talla de Pedro Almodóvar, Cameron Crowe y Woody Allen. Mientras tanto, Bardem consolidaba su prestigio en Europa antes de dar su gran salto internacional con Antes que anochezca (2000), que le valió su primera nominación al Oscar.

Durante estos años, ambos tuvieron relaciones con otras figuras del espectáculo. Penélope salió con Tom Cruise, con quien formó una de las parejas más mediáticas de principios de siglo, y más tarde fue vinculada con Matthew McConaughey. Bardem, en cambio, siempre mantuvo un perfil más bajo en cuanto a su vida sentimental, aunque se le conocieron romances con actrices españolas.

Pero aunque sus caminos parecían distantes, la conexión seguía latente. Se reencontraban en eventos de la industria, compartían amigos y, poco a poco, la vida los volvía a cruzar.

La película que lo cambió todo

El punto de inflexión llegó en 2007, cuando Woody Allen los convocó para protagonizar Vicky Cristina Barcelona (2008). Esta vez, ya no eran jóvenes promesas, sino estrellas consagradas. Y lo más importante: habían madurado.

El rodaje en Barcelona les dio la oportunidad de redescubrirse. Los rumores de un romance comenzaron a circular, pero ellos, fieles a su estilo, se mantuvieron en silencio. Sin embargo, el gesto de Bardem en el Festival de Cannes de 2010 confirmó lo que muchos sospechaban. Al recibir el premio a Mejor Actor por Biutiful (2010), le dedicó unas palabras a Penélope que desbordaban amor: “Comparto esta alegría con mi amiga, mi compañera, mi amor, Penélope. Te debo muchas cosas y te quiero mucho”. Fue la primera vez que uno de los dos se refería públicamente al otro en términos románticos.

Bardem, Penélope Cruz y Scarlett Johansson, en "Vicky, Cristina, Barcelona" (RTVE)

Desde entonces, Bardem y Cruz construyeron una relación basada en la privacidad y el respeto mutuo. Se casaron en 2010 en una ceremonia íntima en las Bahamas, lejos del ojo público. Tienen dos hijos, Leo (13) y Luna (10), y supieron equilibrar su vida familiar con carreras que no dejan de crecer.

Una de las claves de su éxito como pareja es que ambos entienden las exigencias del otro. “Nos apoyamos mucho porque sabemos lo difícil que es este trabajo”, dijo Penélope en varias oportunidades. Por su parte, Bardem destacó la admiración que siente por su esposa, no sólo como actriz, sino como persona.

El actor español Javier Bardem mira a su esposa, la actriz Penélope Cruz, antes de recibir el Premio Donostia a la trayectoria en el Festival de Cine de San Sebastián, en San Sebastián, España, el 20 de septiembre de 2024 (REUTERS/Vincent West)

A diferencia de muchas parejas de Hollywood, no suelen aparecer juntos en eventos salvo que sea estrictamente necesario. Prefieren mantener su intimidad lejos de los flashes y las redes sociales. “Nuestra relación es nuestra y así queremos que siga siendo”, expresó él en más de una entrevista.

¿Por qué tardaron tanto en estar juntos?

Si bien la química entre ellos existió desde el principio, su historia es un claro ejemplo de que el amor no siempre surge en el momento más obvio. El tiempo les permitió crecer, vivir experiencias y llegar a un punto donde estaban listos para estar juntos sin interferencias externas. Además, ambos son personas reservadas y prudentes en cuanto a su vida privada; en lugar de lanzarse a una relación en su juventud, prefirieron esperar a que las circunstancias fueran las adecuadas. Quizás, si se hubieran enamorado en Jamón, Jamón, el romance no habría sobrevivido a la vorágine de sus carreras.

Hoy, más de una década después de casarse, Bardem y Cruz siguen siendo de las parejas más admiradas del cine. En un mundo donde las relaciones en Hollywood parecen efímeras, ellos encontraron la fórmula para mantenerse unidos sin renunciar a su esencia. Y aunque siguen siendo tan discretos como siempre, cada vez que se muestran en público, queda claro que el fuego de aquel primer encuentro en 1992 nunca se apagó del todo. Sólo estaba esperando el momento justo para arder con toda su intensidad.

