La incógnita del número 2 de Feijóo: el PP busca un perfil económico pujante

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , durante la presentación de los cabezas lista al Congreso de los Diputados con los que concurrirá el 23J (Mateo Lanzuela/Europa Press)

A 23 días de que comience la campaña electoral y a 39 de votar en las urnas del 23J, el PP de Alberto Núñez Feijóo aún tiene alguna X por despejar en la ecuación de su candidatura. La que genera más expectación es la de su número 2 en la lista de Madrid. Cuando Feijóo confirmó a Cuca Gamarra como cabeza de lista por La Rioja, el puesto volvió a quedar vacante.

Sin embargo, los silencios también hablan, y el que existe en torno a esta candidatura apunta a un fichaje económico. Suenan perfiles como el actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, o el ministro de Economía en el Gobierno de Mariano Rajoy, Luis de Guindos. Hernández de Cos ya ha alejado esta posibilidad, no así Luis de Guindos. En Génova también se especula sobre el gurú económico de Ciudadanos, Luis Garicano, que Feijóo fichó para su fundación Reformismo21, o la ministra de Empleo y Seguridad Social con Rajoy, Fátima Báñez. Pero lo cierto es que nadie presume de sus quinielas, por lo que la incógnita sigue reinando.

Feijóo ha dejado claro quién decide sobre las listas: aunque ha escuchado a los presidentes y candidatos autonómicos, tiene las manos libres para elegir sin presiones. “Me he centrado en el programa, en las propuestas, en las ideas y en el diseño de la campaña”, señaló este martes en la presentación de sus cabezas de lista en un acto en Aranjuez. Aseguró que en su elección no ha perdido ni un minuto en hacer “cábalas, puzles o cambalaches para contentar a unos y a otros” y ha negado “cuotas, presiones y ruidos”.

El PP presentará su programa económico en los próximos días

Pero la decisión no es baladí, ya que el PP quiere dejar todo listo para su posible aterrizaje en La Moncloa y, para ello, necesita nombres para el área económica del gobierno. De cara a un posible ejecutivo del PP, el abanico se abre más y llega hasta el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo. Precisamente Bravo lleva ya tiempo preparando el programa electoral, donde la economía tendrá un peso importante.

Fuentes de la Dirección Nacional indican que el programa económico del PP está “muy avanzado” y se presentará en los próximos días. En él, los ‘populares’ tendrán que responder a los retos que se les presentan: el déficit y la deuda, las pensiones, o la reforma laboral, que la CEOE ya les pide no tocar si llegan al gobierno. Los ‘populares’ aseguran que no la derogarán, “es nuestra reforma”, recuerdan, aunque habrá modificaciones en los contratos de los fijos discontinuos: “Hay posibilidad de mucha mejora”, avanzan.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior a la reunión este lunes en Ferraz. EFE/ Fernando Alvarado

El tiempo apremia para fijar posturas económicas y más con un PSOE que ya ha comenzado su campaña al respecto, encabezada por Nadia Calviño. La ministra económica ha retado al PP a un debate económico, pero en las filas ‘populares’ menosprecian su propuesta porque no va en las listas. Aunque la presión de la vicepresidenta primera hace cierta mella en el PP, el partido de Feijóo intenta concentrarse en sus propios tiempos: los debates no los marca el PSOE y la decisión tiene que pasar por su equipo de campaña. Además, reprochan al PSOE que ahora tengan prisa para ponerse en contacto con ellos en este tema y no la hayan tenido para acordar las medidas energéticas o hablar de los fondos europeos.

