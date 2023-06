El dato que prueba que la gestión de Ayuso disparó el número de muertos por covid en residencias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el balcón de Génova tras su victoria el 28-M. (Eduardo Parra/Europa Press)

La gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid en torno a las residencias de mayores durante la pandemia de coronavirus no abandona, tres años después, el foco de la noticia. El gobierno autonómico estableció unos protocolos por los que no se trasladaría a los hospitales a los mayores de residencias tras alegar saturación en los hospitales. El resultado fue que más de 7.000 mayores perdieron la vida entre marzo y abril de 2020.

Ahora, un nuevo estudio vuelve a avalar las tesis más críticas con esta gestión. A la vista está que el porcentaje de fallecidos sin atención médica en residencias fue extremadamente alto en Madrid en comparación con el resto de comunidades autónomas. La mortalidad por covid-19 en los residentes que no fueron hospitalizados superó el 40% en la Comunidad de Madrid, mientras que en otras regiones osciló entre el 7,7% y el 25,9%.

Esas son las conclusiones arrojadas por la investigación titulada Restrictions on Hospital Referrals from Long-Term Care Homes in Madrid and COVID-19 Mortality from March to June 2020: A Systematic Review of Studies Conducted in Spain y publicada en la revista Epidemiología.

María Victoria Zunzunegui, una de las autoras del estudio, atiende a Infobae España para esclarecer algunas cuestiones en torno a la gestión de Ayuso: “Este estudio pone de manifiesto que se envió a los hospitales a personas que no tenían una infección covid grave. Decimos que hace falta una investigación y hay que hacerla. En Madrid se empleó un triaje que no estaba basado en infección covid, sino en grandes categorías por dependencia para las actividades de la vida diaria”, asegura la investigadora.

El estudio hace una compilación de otros informes y saca a la luz datos por área sanitaria. En Madrid hay datos completos relacionados con dos hospitales, el Infanta Sofía y el Hospital Ramón y Cajal. En el área de salud correspondiente al primer hospital, el porcentaje de fallecidos por covid en los hospitales fue del 42,5%, un dato que aumenta al identificar a los que perecieron por el virus en residencias, sin atención hospialaria (un 46,7%). En el segundo, el 27,7% de los ingresados por covid en hospitales fallecieron y en residencias, el dato de muertos fue del 40.8%.

Hay datos totales de varias comunidades autónomas —Cataluña, Euskadi, Andalucía, Aragón y Navarra— y Madrid es la única donde el porcentaje de fallecidos en residencias es mayor que en hospitales. “Se espera que la mortalidad de los residentes hospitalizados por Covid sea mayor que la de los residentes que no son hospitalizados”, asegura el estudio.

Los datos de Cataluña (32,1% frente al 18,8%), Aragón (52,8% por 18,3%), Euskadi (50,4% por 15,3%), Navarra (36,1% frente al 13,8%), Galicia (62,7% por 12,5%) y Andalucía (45,7% por 10,9%) confirman la anomalía de la Comunidad de Madrid, con registros muy diferentes a los del resto de España.

