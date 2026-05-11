El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Un trabajador de la construcción realiza una reforma en un baño (Canva)

Reformar el baño o la cocina puede salir más barato si la obra forma parte de una actuación de rehabilitación energética de la vivienda. El Gobierno mantiene activas las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiadas con fondos europeos, que pueden alcanzar hasta 21.400 euros por vivienda en determinados casos. La clave es que no sirven para cualquier reforma: la actuación debe mejorar la eficiencia energética del inmueble y acreditarlo con certificados antes y después de las obras.

Estas subvenciones forman parte del programa de rehabilitación residencial incluido en los fondos Next Generation. El objetivo marcado por el Ejecutivo es llegar a 510.000 actuaciones de renovación de viviendas en el segundo trimestre de 2026, con un presupuesto de 3.420 millones de euros destinado a mejorar edificios y hogares.

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No vale cualquier reforma

La ayuda no está pensada para cambiar azulejos, renovar muebles de cocina o sustituir sanitarios por una cuestión estética. Para acceder a la subvención, la reforma debe estar vinculada a una mejora energética real. Es decir, puede incluir obras en baños o cocinas, pero siempre que formen parte de una actuación más amplia que reduzca el consumo de energía o mejore el comportamiento térmico de la vivienda.

Entre las actuaciones que pueden encajar están la mejora del aislamiento, el cambio de ventanas, la renovación de instalaciones, la sustitución de sistemas de calefacción o refrigeración, la instalación de placas solares, la aerotermia o intervenciones en la envolvente del edificio. En algunos casos, estas obras pueden obligar a actuar también sobre cocinas o baños si afectan a instalaciones de agua, electricidad, ventilación o climatización.

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El requisito para cobrar la ayuda

El Real Decreto que regula estas subvenciones exige acreditar una mejora energética. En las actuaciones sobre viviendas, se debe conseguir al menos una reducción del 7% de la demanda energética anual de calefacción y refrigeración o una reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable.

Para demostrarlo, no basta con presentar facturas. Es necesario contar con un certificado de eficiencia energética previo a la obra y otro posterior, emitidos por un técnico competente. La comparación entre ambos documentos es la que permite justificar que la vivienda consume menos energía después de la intervención.

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Cuánto dinero se puede recibir

La cuantía depende del tipo de actuación y del ahorro conseguido. En el caso de obras de mejora energética en una vivienda individual, la ayuda puede cubrir el 40% del coste, con un límite de 3.000 euros.

Las cantidades aumentan cuando se trata de rehabilitaciones más amplias en edificios o barrios. En los programas de rehabilitación a nivel de barrio, la subvención puede alcanzar el 80% del coste y llegar hasta 21.400 euros por vivienda si la actuación logra una reducción del consumo de energía primaria no renovable igual o superior al 60%.

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Por eso, la cifra máxima no se aplica a cualquier reforma doméstica. Cambiar una cocina o renovar un baño no da derecho por sí solo a cobrar 21.400 euros. Esa cantidad está reservada para actuaciones de rehabilitación energética de mayor alcance.

¿Cómo se solicitan?

Las ayudas se gestionan a través de las comunidades y ciudades autónomas, y también pueden intervenir ayuntamientos en determinados programas. Por tanto, los interesados deben consultar la convocatoria abierta en su comunidad o municipio, ya que los plazos, formularios y documentación pueden variar según el territorio.

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El procedimiento suele funcionar por concurrencia simple: las solicitudes se atienden por orden de presentación hasta que se agoten los fondos disponibles. Por eso conviene revisar cuanto antes la web de vivienda de cada comunidad autónoma y preparar la documentación técnica antes de iniciar la obra o dentro de los plazos que marque la convocatoria.

También hay deducciones fiscales

Además de las subvenciones directas, existen deducciones en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética. La Agencia Tributaria recoge deducciones temporales para reformas que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración, mejoren el consumo de energía primaria no renovable o rehabiliten energéticamente edificios residenciales. Las deducciones para viviendas se han prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026, y las relativas a edificios residenciales, hasta el 31 de diciembre de 2027.

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