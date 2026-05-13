El enfrentamiento entre Claudia y Aratz y el estreno de Zona Parásita, el castigo más duro: así ha sido la última gala de ‘Supervivientes’

Concursantes de 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

La aventura en Supervivientes entra en una fase decisiva. Después de más de setenta días de convivencia extrema en Honduras, el desgaste físico y emocional empieza a pasar factura a los concursantes justo cuando el programa se prepara para afrontar la esperada unificación de playas. En la última gala de Tierra de Nadie, las tensiones acumuladas, los castigos inesperados y los conflictos personales volvieron a convertirse en protagonistas absolutos de una noche marcada por la supervivencia y las estrategias.

Uno de los momentos más destacados llegó con la salvación de Claudia, que logró librarse de la expulsión gracias al apoyo del público. La concursante recibió la noticia desde la ya habitual plataforma instalada sobre el mar, escenario donde los participantes descubren cada semana quién continúa en el concurso y quién ve peligrar su permanencia en los Cayos Cochinos.

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La reacción de Claudia estuvo cargada de emoción, aunque también dejó un mensaje directo para quienes la han señalado repetidamente durante las nominaciones: “Estoy fatal porque mira que siempre estoy nominada, pero cada vez mis rivales son más fuertes. Pero yo de aquí no me voy, me agarro a una palmera si hace falta”.

Claudia en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Pero la gala no estuvo marcada únicamente por la salvación. El programa volvió a introducir un duro giro en la convivencia con un castigo que sorprendió incluso a los propios concursantes. Claudia y Alvar fueron elegidos por sus compañeros como los peores integrantes de sus respectivos equipos, una decisión que acabó teniendo consecuencias inmediatas. “Antes me daba miedo decirle que me cae mal y ahora se lo digo, que no la soporto“, afirmó Alvar.

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Su destierro a Zona Parásita

Ambos fueron enviados a la conocida Zona Parásita, convertida ahora en el escenario de una de las penitencias más extremas de esta edición. La organización les comunicó que durante varios días tendrían que sobrevivir prácticamente sin recursos: “Es el castigo más duro, será vuestra casa. Sin comida, sin refugio, sin poder bajar, sin pesca, sin compañía...Dependeréis única y exclusivamente de la generosidad, o no, de vuestros compañeros“.

El castigo generó una mezcla de resignación y preocupación entre los afectados. Claudia reconoció sentirse desconcertada por la situación y expresó su temor a que sus compañeros decidieran no proporcionarles alimentos. Alvar, por su parte, mostró su frustración al ver cómo esta sanción coincidía además con una semana clave para su continuidad en el programa.

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Claudia y Alvar en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

La convivencia entre ambos tampoco parecía sencilla. Las últimas jornadas habían dejado claro el desgaste interno existente entre los supervivientes, especialmente tras los enfrentamientos surgidos alrededor de las estrategias y las nominaciones. Sin embargo, el aislamiento obligado en Zona Parásita podría terminar acercándolos de forma inesperada.

Mientras tanto, la tensión siguió creciendo en las playas principales. Uno de los focos del conflicto volvió a estar en la complicada relación entre Claudia y Aratz. El concursante intentó acercar posturas pidiendo disculpas tras varios desencuentros recientes, pero sus palabras no lograron suavizar la distancia existente entre ambos: "No es justo Claudia, me he preocupado siempre por ella cuando ha estado mal. No está siendo justa. Dice que lo estoy haciendo por votos, no quiero que esta sea mi pero semana hasta el jueves".

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Maica gana la prueba de recompensa

La situación se volvió todavía más incómoda durante la prueba de recompensa. Maica consiguió imponerse en el juego y obtuvo como premio una bandeja de croquetas, uno de los alimentos más deseados por los concursantes después de semanas de hambre y privaciones. La participante decidió compartir parte de la recompensa con Claudia, gesto que acabó alimentando todavía más el malestar de Aratz.

Maica y Claudia en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).