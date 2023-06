El PP abre la veda a los pactos con Vox: forman gobierno en Comunidad Valenciana y ya negocian en Aragón y en 135 municipios

Carlos Mazón durante la reunión con Vox para negociar la investidura. (EFE/Manuel Bruque)

El PP ha cambiado de estrategia para gobernar tras las elecciones del 28-M. Hasta el momento, la Dirección Nacional del partido seguía la directriz de no pactar gobiernos de coalición con Vox hasta el 23J, pero la cercanía de la fecha límite para constituir los Consistorios, este sábado, ha marcado el cambio de rumbo de los ‘populares’.

El PP estaba en tiempo de descuento para llegar a acuerdos con Vox en 135 municipios, entre ellos 7 grandes ciudades, y tras la rúbrica en algunas de estas plazas, como Mallorca, Calviá, Alcudia y Elche, la hoja de ruta ya quedaba fijada a la fuerza: incluir a Vox en los gobiernos. Desde Génova no lo negaron, admitieron que no vetarían los gobiernos de coalición municipales, lo que hasta este martes no se extendía a los autonómicos.

Sin embargo, este martes ya se abrió la veda en la Comunidad Valenciana, donde el PP y Vox formarán el primer gobierno autonómico de coalición. Génova ya lo comenzó a cocinar desde ayer: El portavoz de campaña, Borja Sémper, impuso una línea roja para formar gobierno: que no entrase el candidato de Vox, Carlos Flores, condenado por violencia machista. Realmente este veto cerraba la puerta de la Generalitat Valenciana a Flores, pero se la abría a Vox.

Así, tras una reunión de dos horas y media de reunión entre el PP y Vox, llegó la noticia: Los de Santiago Abascal sacrificaban a Flores desplazándole al Congreso de los Diputados como número 1 por Valencia con la condición de entrar a la Generalitat. Además, Vox se hará con la presidencia de Les Corts Valencianes.

El siguiente paso es Aragón, donde Jorge Azcón aún sigue presionando para que Vox apoye su investidura, aunque el acuerdo valenciano abre la veda de las coaliciones con la extrema derecha. Este martes se ha reunido en la sede de las Cortes de Aragón con el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, en el marco de una ronda de contactos iniciada por el PP para buscar apoyos para su investidura.

De esta forma, los acuerdos municipales fueron los que detonaron los autonómicos. Mallorca, Calviá, Alcudia y Elche se adelantaron al sábado, fecha límite para constituir los Ayuntamientos, para alcanzar un acuerdo. Ahora es el turno de otro centenar, entre ellos 7 grandes ciudades donde los ‘populares’ necesitan a Vox para desbancar a la izquierda y formar gobierno: Guadalajara, Burgos, Alcalá de Henares, Toledo, León, Valladolid o Talavera de la Reina.

