Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad confirma: los análisis genéticos demuestran que el virus es variante Andes y que no tiene “mutaciones relevantes”

El operativo de desembarco del MV Hondius, el crucero en el que se ha detectado un brote de hantavirus, está cerca de finalizar, después de que unas 100 personas fueran evacuadas este domingo y repatriadas a sus respectivos países. Las 28 personas del MV Hondius que quedan por desembarcar (seis viajeros, 20 tripulantes y dos médicos de la OMS) viajarán juntas en un mismo avión con destino a Países Bajos, en vez de en dos como estaba inicialmente previsto, por problemas en la aeronave procedente de Australia.
Así lo ha avanzado la ministra de Sanidad española, Mónica García, quien ha detallado que las personas pendientes de desembarcar son cuatro ciudadanos australianos, un neozelandés, un británico y el resto, miembros de la tripulación de varias nacionalidades.
La ministra no ha podido concretar la hora de salida de ese vuelo a Países Bajos, pero sí ha recalcado que el MV Hondius permanecerá fondeado en el puerto de Granadilla “máximo” hasta las siete de la tarde hora local, ya que “ese es el compromiso”. A partir de ese momento, comenzarán las labores de desinfección del puerto, tal y como mandatan los protocolos.
La mujer ingresada en Alicante se someterá a una tercera PCR tras dos pruebas negativas
Una mujer de 32 años ingresada en un hospital de Alicante por sospecha de hantavirus se someterá este lunes por la tarde a una tercera PCR, después de que las dos pruebas dieran negativo. La paciente permanece sin síntomas, según fuentes de la Conselleria de Sanidad.
La mujer fue identificada el viernes tras recibir las autoridades sanitarias una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas. Había compartido un vuelo con una pasajera del crucero MV Hondius que falleció posteriormente, y presentaba una sintomatología respiratoria leve, principalmente tos. Fue trasladada en ambulancia desde su domicilio a un hospital de Alicante, donde permanece aislada en una cápsula de presión negativa, “garantizando su aislamiento” y “salvaguardando así la seguridad en todo momento”, según la Generalitat.
La tercera muestra se remitirá al Centro Nacional de Microbiología. Tras conocerse los resultados, el Ministerio de Sanidad prevé una “próxima valoración conjunta”.
*Con información de Europa Press.
El Gobierno y la OMS envían sus condolencias a los allegados del guardia civil fallecido por un infarto durante el operativo de desembarco
Un agente de la Guardia Civil, Bernardino Alberto Rodríguez Hernández, murió el domingo por la tarde-noche a causa de un infarto mientras participaba en el operativo de desembarco del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. Los servicios de emergencia presentes en el muelle intentaron reanimarlo, pero no lograron salvarle la vida.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo describió como un guardia civil “con una amplia trayectoria”. “Ayer terminamos el día de una manera triste”, declaró en rueda de prensa en el puerto de Granadilla. La ministra de Sanidad, Mónica García, se sumó a las condolencias y reivindicó el trabajo de los servidores públicos presentes en el operativo, cuya conclusión estaba prevista para la tarde del lunes.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también expresó su pesar: “Extiendo mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros”.
*Con información de EFE.
El crucero MV Hondius desembarcará a sus últimos pasajeros este lunes, según ha informado la ministra de Sanidad, Mónica García. De las 54 personas que quedan a bordo del navío, 28 (6 pasajeros, 20 tripulantes y dos médicos de la OMS) podrán ser evacuadas durante la tarde y trasladadas en avión a sus respectivos países.
Diecisiete ciudadanos estadounidenses, junto a una británica residente en Estados Unidos, evacuados del crucero MV Hondius tras un brote mortal de hantavirus, fueron trasladados en una aeronave equipada con cápsulas de biocontención y arribaron a Omaha, Nebraska, durante la madrugada del lunes, donde permanecen en aislamiento bajo estrictas medidas sanitarias, informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) al medio CBS News.
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