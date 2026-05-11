Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad confirma: los análisis genéticos demuestran que el virus es variante Andes y que no tiene “mutaciones relevantes”

Los 14 ciudadanos españoles del MV Hondius, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, han llegado sobre las 16.30 horas de este domingo al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.

El operativo de desembarco del MV Hondius, el crucero en el que se ha detectado un brote de hantavirus, está cerca de finalizar, después de que unas 100 personas fueran evacuadas este domingo y repatriadas a sus respectivos países. Las 28 personas del MV Hondius que quedan por desembarcar (seis viajeros, 20 tripulantes y dos médicos de la OMS) viajarán juntas en un mismo avión con destino a Países Bajos, en vez de en dos como estaba inicialmente previsto, por problemas en la aeronave procedente de Australia.

Así lo ha avanzado la ministra de Sanidad española, Mónica García, quien ha detallado que las personas pendientes de desembarcar son cuatro ciudadanos australianos, un neozelandés, un británico y el resto, miembros de la tripulación de varias nacionalidades.

La ministra no ha podido concretar la hora de salida de ese vuelo a Países Bajos, pero sí ha recalcado que el MV Hondius permanecerá fondeado en el puerto de Granadilla “máximo” hasta las siete de la tarde hora local, ya que “ese es el compromiso”. A partir de ese momento, comenzarán las labores de desinfección del puerto, tal y como mandatan los protocolos.