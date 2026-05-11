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Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad confirma: los análisis genéticos demuestran que el virus es variante Andes y que no tiene “mutaciones relevantes”

Los 28 pasajeros del MV Hondius que quedan por desembarcar —seis viajeros, 20 tripulantes y dos médicos de la OMS— viajarán juntos en un mismo avión con destino a Países Bajos

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Los 14 ciudadanos españoles del MV Hondius, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, han llegado sobre las 16.30 horas de este domingo al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.

El operativo de desembarco del MV Hondius, el crucero en el que se ha detectado un brote de hantavirus, está cerca de finalizar, después de que unas 100 personas fueran evacuadas este domingo y repatriadas a sus respectivos países. Las 28 personas del MV Hondius que quedan por desembarcar (seis viajeros, 20 tripulantes y dos médicos de la OMS) viajarán juntas en un mismo avión con destino a Países Bajos, en vez de en dos como estaba inicialmente previsto, por problemas en la aeronave procedente de Australia.

Así lo ha avanzado la ministra de Sanidad española, Mónica García, quien ha detallado que las personas pendientes de desembarcar son cuatro ciudadanos australianos, un neozelandés, un británico y el resto, miembros de la tripulación de varias nacionalidades.

La ministra no ha podido concretar la hora de salida de ese vuelo a Países Bajos, pero sí ha recalcado que el MV Hondius permanecerá fondeado en el puerto de Granadilla “máximo” hasta las siete de la tarde hora local, ya que “ese es el compromiso”. A partir de ese momento, comenzarán las labores de desinfección del puerto, tal y como mandatan los protocolos.

15:20 hsHoy

La mujer ingresada en Alicante se someterá a una tercera PCR tras dos pruebas negativas

Una mujer de 32 años ingresada en un hospital de Alicante por sospecha de hantavirus se someterá este lunes por la tarde a una tercera PCR, después de que las dos pruebas dieran negativo. La paciente permanece sin síntomas, según fuentes de la Conselleria de Sanidad.

La mujer fue identificada el viernes tras recibir las autoridades sanitarias una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas. Había compartido un vuelo con una pasajera del crucero MV Hondius que falleció posteriormente, y presentaba una sintomatología respiratoria leve, principalmente tos. Fue trasladada en ambulancia desde su domicilio a un hospital de Alicante, donde permanece aislada en una cápsula de presión negativa, “garantizando su aislamiento” y “salvaguardando así la seguridad en todo momento”, según la Generalitat.

La tercera muestra se remitirá al Centro Nacional de Microbiología. Tras conocerse los resultados, el Ministerio de Sanidad prevé una “próxima valoración conjunta”.

Exterior del área de la unidad de urgencias del hospital universitario de Sant Joan donde está siendo tratada una mujer con síntomas compatibles con una infección por hantavirus, según los medios de comunicación locales. REUTERS/Rafael Molina
Exterior del área de la unidad de urgencias del hospital universitario de Sant Joan donde está siendo tratada una mujer con síntomas compatibles con una infección por hantavirus, según los medios de comunicación locales. REUTERS/Rafael Molina

*Con información de Europa Press.

15:08 hsHoy

El Gobierno y la OMS envían sus condolencias a los allegados del guardia civil fallecido por un infarto durante el operativo de desembarco

Un agente de la Guardia Civil, Bernardino Alberto Rodríguez Hernández, murió el domingo por la tarde-noche a causa de un infarto mientras participaba en el operativo de desembarco del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. Los servicios de emergencia presentes en el muelle intentaron reanimarlo, pero no lograron salvarle la vida.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo describió como un guardia civil “con una amplia trayectoria”. “Ayer terminamos el día de una manera triste”, declaró en rueda de prensa en el puerto de Granadilla. La ministra de Sanidad, Mónica García, se sumó a las condolencias y reivindicó el trabajo de los servidores públicos presentes en el operativo, cuya conclusión estaba prevista para la tarde del lunes.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también expresó su pesar: “Extiendo mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros”.

*Con información de EFE.

14:56 hsHoy

Los últimos 28 pasajeros del crucero afectado por el brote de hantavirus volarán esta tarde

Los viajeros serán evacuados por Países Bajos antes de las 19:00 hora canaria

Un barco de abastecimiento proporciona combustible al crucero MV Hondius, fondeado desde el domingo en el puerto canario de Granadilla de Abona (Tenerife, Atlántico). EFE/Miguel Barreto
Un barco de abastecimiento proporciona combustible al crucero MV Hondius, fondeado desde el domingo en el puerto canario de Granadilla de Abona (Tenerife, Atlántico). EFE/Miguel Barreto

El crucero MV Hondius desembarcará a sus últimos pasajeros este lunes, según ha informado la ministra de Sanidad, Mónica García. De las 54 personas que quedan a bordo del navío, 28 (6 pasajeros, 20 tripulantes y dos médicos de la OMS) podrán ser evacuadas durante la tarde y trasladadas en avión a sus respectivos países.

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14:54 hsHoy

Un positivo por hantavirus entre los 17 estadounidenses repatriados desde el crucero MV Hondius

Hay otro pasajero con indicios de infección por la cepa Andes, considerada de potencial transmisión entre humanos. Los viajeros permanecen en aislamiento en un centro hospitalario en Nebraska

La llegada de los evacuados a Omaha activó un dispositivo especial en el aeropuerto y el posterior traslado en convoy sanitario hacia la unidad de cuarentena designada (REUTERS/Hayden Smith)
La llegada de los evacuados a Omaha activó un dispositivo especial en el aeropuerto y el posterior traslado en convoy sanitario hacia la unidad de cuarentena designada (REUTERS/Hayden Smith)

Diecisiete ciudadanos estadounidenses, junto a una británica residente en Estados Unidos, evacuados del crucero MV Hondius tras un brote mortal de hantavirus, fueron trasladados en una aeronave equipada con cápsulas de biocontención y arribaron a Omaha, Nebraska, durante la madrugada del lunes, donde permanecen en aislamiento bajo estrictas medidas sanitarias, informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) al medio CBS News.

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14:54 hsHoy

Hola! Buenas tardes, bienvenido al directo de Infobae sobre la crisis del brote de hantavirus en España. Consulte aquí la actualidad y las últimas noticias sobre el brote de un virus en un crucero que ha obligado a la puesta en marcha de un gran operativo sanitario a nivel internacional.

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