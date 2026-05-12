Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta

Theo Hernández, en la lista de futbolistas que iban a las fiestas de scorts y gas de la risa. (REUTERS/Daniele Mascolo)

El fútbol italiano vive uno de sus episodios más delicados de los últimos años. Tras la eliminación por tercera vez consecutiva del Mundial, una investigación policial salpicó a varias decenas de futbolistas de la Serie A exponiendo una red de prostitución con scorts de lujo, fiestas VIP y “gas de la risa”.

El foco de la investigación está en una supuesta agencia de eventos, Ma.De. Milano, que según la Fiscalía italiana funcionaba como tapadera de una red de prostitución de alto nivel con una facturación superior a 1,2 millones de euros. La operación de la Guardia di Finanza ha concluido, por el momento, con cuatro detenidos, entre ellos los responsables de la empresa, Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, que se encuentran bajo arresto domiciliario por delitos de favorecimiento de la prostitución, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

PUBLICIDAD

La investigación arrancó el 23 de agosto de 2024, cuando una joven decidió declarar ante las autoridades y relatar el funcionamiento interno de la red desde 2019. Según su testimonio, todo comenzaba tras los partidos de la Serie A, con paquetes que incluían cenas en locales exclusivos de Milán como Pineta Milano o Voya Rooftop, y que podían terminar en encuentros privados en instalaciones controladas por la organización. Para evitar controles, los encuentros se realizaban en espacios propios en Cinisello Balsamo, a las afueras de la ciudad, evitando hoteles convencionales.

El jugador Theo Hernández, en su etapa del Milán. (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Sin imputaciones a los jugadores

En este punto, las autoridades italianas han sido claras: los futbolistas mencionados en las filtraciones no están siendo investigados penalmente por el simple hecho de haber asistido a estas reuniones. Se habla de hasta 70 jugadores vinculados en distintos momentos, según la agencia ANSA, pero la Guardia di Finanza insiste en que la asistencia a estas fiestas no constituye delito en sí mismo según la legislación italiana.

PUBLICIDAD

Aun así, los nombres han trascendido a la prensa y el impacto reputacional es evidente. La investigación sigue abierta y se sigue revisando la documentación financiera, las comunicaciones y las interceptaciones telefónicas.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal liderada por mujeres dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a la prostitución en un chalet convertido en prostíbulo en Móstoles

Theo Hernández, Ibrahimović, Donnarumma, Brahim Díaz...

Uno de los nombres más repetidos en las informaciones es el de Theo Hernández, exjugador del AC Milan y del Real Madrid, actualmente en el Al-Hilal. Según distintas filtraciones publicadas en los medios italianos, el lateral francés no solo habría asistido a estas fiestas, sino que habría tenido un papel activo en su organización, llegando incluso a gestionar logística de transporte para los invitados.

PUBLICIDAD

En las últimas horas, el empresario y expaparazzi Fabrizio Corona ha difundido varios vídeos en los que, según se ve en estas publicaciones, el futbolista está rodeado de mujeres e inhalando óxido nitroso desde un globo negro. El material se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

En esos mismos contenidos también aparece el exjugador del Milan Samu Castillejo. Otros nombres recurrentes en las informaciones, aunque sin acusaciones formales, son Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimović, Rafael Leão, Hakan Çalhanoğlu y Brahim Díaz.

PUBLICIDAD

Soccer Football - King Cup of Champions - Final - Al Hilal v Al Kholood - King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Saudi Arabia - May 8, 2026 Al Hilal's Theo Hernandez celebrates scoring their second goal REUTERS/Stringer

El uso del “gas de la risa”

Uno de los elementos más llamativos del caso es el uso del óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. Según los investigadores, su atractivo en estos entornos residía en su efecto psicoactivo y, sobre todo, en que no es detectable mediante los controles antidopaje habituales.

En las escuchas intervenidas durante la investigación aparece de forma recurrente la referencia a “globos”, término utilizado de forma coloquial para pedir la sustancia. “Necesitamos globos… estamos en el Duca, en Me Milan”, recogen algunos de los registros.

PUBLICIDAD

Gas de la risa y globos. (Europa Press)

Un fenómeno que traspasa fronteras

La presunta red no se limitaba a Milán. En verano, según la investigación, las actividades se trasladaban a destinos como Mykonos, donde las fiestas se habrían celebrado de forma continuada. Incluso durante el confinamiento por la pandemia, en abril de 2021, se habrían detectado reuniones pese a las restricciones sanitarias.

Las escuchas también han destapado referencias a otros ámbitos del deporte, incluyendo la supuesta presencia de un piloto de Fórmula 1 como cliente, aunque su identidad no ha sido revelada y no figura como investigado.

PUBLICIDAD

El futbolista Theo Hernández. (REUTERS/Benoit Tessier)

Reacciones y situación abierta

En paralelo, algunos futbolistas han comenzado a desvincularse públicamente del caso. El entorno de Dusan Vlahovic, delantero de la Juventus, calificó de “totalmente inapropiada” su vinculación con la investigación, mientras que el defensa del Arsenal Riccardo Calafiori negó cualquier relación.

Por el momento, la investigación continúa su curso sin que haya imputaciones a jugadores. Sin embargo, el caso sigue creciendo, con nuevas filtraciones y vídeos que mantienen a los futbolistas de la Serie A bajo la lupa.

PUBLICIDAD