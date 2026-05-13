España

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Guardar
Google icon
El mercado del aceite de oliva es uno de los más importantes para la industria española (Imagen Ilustrativa Infobae)
El mercado del aceite de oliva es uno de los más importantes para la industria española (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se han actualizado los precios del aceite de oliva en España en sus distintas categorías virgenextra, virgen y lampante para este miércoles 13 de mayo de 2026.

La importancia en conocer el valor de este producto se debe a la relevancia que tiene para el país. España es el principal exportador mundial de aceite de oliva, de acuerdo el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), más de la mitad de las exportaciones salen de nuestras fronteras.

PUBLICIDAD

Múltiples variables incitan modificaciones en el valor del aceite de oliva, desde las condiciones climatológicas, los costos de producción y la demanda nacional e internacional, marcando el pulso de uno de los productos más representativos de la dieta mediterránea.

Precio del mercado de aceite de oliva

Aquí está la cotización más reciente del aceite de oliva en su precio euro/kilogramo en sus tipos virgen extra, virgen y lampante, según datos de Infaoliva, las Almazaras Federadas de Córdoba y la Junta de Andalucía.

PUBLICIDAD

INFAOLIVA

Aceite de oliva virgen: s/c

Aceite de oliva virgen extra: 3.967 €

Aceite de oliva lampante: 3.225 €

ALMAZARAS FEDERADAS DE CÓRDOBA

Aceite de oliva virgen: S.C.

Aceite de oliva virgen extra : S.C.

Aceite de oliva lampante: S.C.

JUNTA DE ANDALUCÍA

Aceite de oliva virgen: 3.36 €

Aceite de oliva virgen extra: 4.32 €

Aceite de oliva lampante: 3.17 €

Cuál es la diferencia entre aceite de oliva virgen extra, virgen y lampante

Existen varios tipos de aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)
Existen varios tipos de aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceite de oliva virgen extra:

Este tipo de aceite de oliva es el de mejor calidad. Se extrae mediante procedimientos mecánicos y se considera como un zumo de olivas, lo que le permite conservar intactas todas sus características organolépticas y mantener todas las propiedades.

El aceite de oliva virgen extra debe tener una acidez menor de 0,8 % y no debe poseer ningún defecto organoléptico en cata.

En esta versión es apto para la venta al consumidor final y es ideal para preparaciones en crudo.

Aceite de oliva virgen:

Al igual que el extra virgen, esta versión también se extrae exclusivamente mediante procedimientos mecánicos, considerándose un zumo de olivas.

Sin embargo, en este caso la acidez debe ser menor del 2 % y sí puede presentar algún defecto organoléptico en cata en cuanto a olor o sabor.

De igual manera es apto para la venta al consumidor final y es el más apropiado para guisos de cualquier tipo.

Aceite de oliva lampante:

Este tipo de aceite de oliva se caracteriza por tener mucha acidez, así como un sabor y un olor muy desagradable que impide su consumo.

El origen de su nombre se debe a su uso tradicional como combustible en las lámparas de aceite.

Tiene una acidez mayor de 2 grados y no es apto para el consumo, ya que hay que refinarlo.

No han sido tiempos fáciles para el mercado de aceite de oliva (Reuters)

Un año difícil para el aceite de oliva

El 2025 no fue el mejor año para los productores de aceite de oliva, debido a que los cambios climáticos afectaron el mercado de este producto tan importante para el país.

Las condiciones climáticas extremas han tenido un impacto tal en el aceite de oliva que los expertos de la revista Olive Oil Times prevén una menor producción para el resto de la campaña 2025/2026 que podría a su vez definir las fluctuaciones de precio. Sin embargo, todo está sujeto a las condiciones del clima durante los próximos dos meses. 

“Expertos y analistas de seis de los mayores países productores de aceite de oliva del mundo estiman que la producción en estos países podría alcanzar los 2.65 millones de toneladas métricas”, señala la revista especializada Olive Oil Times.

La previsión es que la producción de aceite de oliva durante los próximos meses en Grecia, Italia, Portugal, España, Túnez y Turquía disminuya en comparación con los 2.94 millones de toneladas producidas en la campaña 2024/25. Sin embargo, existe la esperanza de que supere la media quinquenal de 2.41 millones de toneladas.

El MAPA, ante las abundantes lluvias y las temperaturas suaves de primavera, no descartaba una "cosecha cuantiosa en 2025/26", por lo que en agosto sometió a consulta pública un proyecto de norma de comercialización de aceite para poder activar en la próxima campaña la retirada de producto para evitar su venta por debajo de costes.

La posible aplicación del mecanismo de retirada del mercado de aceite para la próxima campaña está a la espera de la publicación de la orden definitiva que, según ha precisado Agricultura, solo se realizará "si finalmente se constatan estimaciones de producciones elevadas de aceite de oliva y posibles desajustes de mercado".

Temas Relacionados

Precio aceite de oliva en EspañaPrecio del aceite de oliva en EspañaPrecio del Aceite de Olivaespaña-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sangre en la orina, la primera señal de alerta del cáncer de vejiga que no debemos ignorar

La hematuria puede ser visible a simple vista o bien mediante un análisis de orina

Sangre en la orina, la primera señal de alerta del cáncer de vejiga que no debemos ignorar

El caso de los guardias civiles que empujó a Marlaska a cerrar la OCON-Sur reaparece en la investigación del narcotúnel de Ceuta

En 2022, el ministro Grande-Marlaska anunció la disolución de la unidad contra el narcotráfico, que sufrió un caso de “revelación de secretos” que resurge en esta trama

El caso de los guardias civiles que empujó a Marlaska a cerrar la OCON-Sur reaparece en la investigación del narcotúnel de Ceuta

La coctelería se reinventa para atraer al público con experiencias efímeras y música HI-END: “El cliente está sobreestimulado y ya no sale por salir”

Ya no vale solo con preparar negronis y daikiris; el universo de la coctelería amplía sus horizontes buscando retener la atención de una clientela joven cada vez más alejada del mundo de la noche

La coctelería se reinventa para atraer al público con experiencias efímeras y música HI-END: “El cliente está sobreestimulado y ya no sale por salir”

Comprar casa en 2026 será más difícil: pocas viviendas, hipotecas sólo para los ‘elegidos’ y precios lejos de tocar techo

La vivienda usada rebasa máximos históricos mientras las entidades financieras endurecen las condiciones y exigen más ahorro, ingresos altos y estabilidad laboral para conceder financiación

Comprar casa en 2026 será más difícil: pocas viviendas, hipotecas sólo para los ‘elegidos’ y precios lejos de tocar techo

La reflexión de Albert Einstein sobre la importancia de seguir adelante: “La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, hay que seguir moviéndose”

La célebre frase nació en una carta que el físico envió a su hijo en 1930

La reflexión de Albert Einstein sobre la importancia de seguir adelante: “La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, hay que seguir moviéndose”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso de los guardias civiles que empujó a Marlaska a cerrar la OCON-Sur reaparece en la investigación del narcotúnel de Ceuta

El caso de los guardias civiles que empujó a Marlaska a cerrar la OCON-Sur reaparece en la investigación del narcotúnel de Ceuta

La otra batalla del 17M: Adelante Andalucía y Por Andalucía pugnan por liderar la izquierda alternativa

La Justicia ordena desahuciar a un hombre que seguía viviendo en la casa de su expareja pese a que la vivienda había sido vendida a una empresa

Quién es Fernando Clavijo, el discreto presidente de Canarias que pasó a protagonista de la crisis del hantavirus por las “ratas nadadoras”

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

ECONOMÍA

Comprar casa en 2026 será más difícil: pocas viviendas, hipotecas sólo para los ‘elegidos’ y precios lejos de tocar techo

Comprar casa en 2026 será más difícil: pocas viviendas, hipotecas sólo para los ‘elegidos’ y precios lejos de tocar techo

Europa no consigue abandonar el gas ruso: España dispara un 43% sus compras de GNL a Rusia y paga 3.700 millones a EEUU por el más caro del mercado

El alquiler se enfría y sube un 5,2% en abril, el valor más bajo en un año: “Los inquilinos ya no pueden asumir más aumentos”

Batalla por una herencia en Asturias: la Justicia corrige el testamento y devuelve la legítima a dos hijos excluidos porque “no hubo pruebas de maltrato”

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

DEPORTES

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta