El caso de los guardias civiles que empujó a Marlaska a cerrar la OCON-Sur reaparece en la investigación del narcotúnel de Ceuta

Marlaska cerró la OCON-Sur tras la investigación a varios agentes vinculadas a narcotráfico (Montaje Infobae)

La muertes de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva mientras perseguían una narcolancha ha reavivado las denuncias de falta de medios en el sur de la península. Como ya ocurrió hace más de un año con el caso de Barbate, donde otros dos guardias fallecieron al ser embestidos por una embarcación dedicada al tráfico de drogas, asociaciones de agentes han apuntado al Ministerio del Interior.

En 2022, el ministro Fernando Grande-Marlaska anunció el cierre de la unidad de élite contra el narcotráfico, la OCON-Sur. Marlaska explicó que nació como un proyecto temporal y que se decidió disolver por cuestiones “operativas”. No obstante, aunque no lo mencionara directamente, también reconoció que uno de los motivos fue que la unidad tenía “procedimientos judiciales abiertos”, refiriéndose a la investigación que afecta al teniente coronel David Oliva, por supuestos delitos de revelación de secretos y cohecho.

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Oliva será juzgado en los próximos meses por facilitar que llegue información privada a personas vinculadas al narcotráfico. A finales de marzo, la Policía Nacional hizo público que habían encontrado un nuevo narcotúnel que cruzaba de Marruecos a Ceuta por debajo de la frontera. Según la información a la que ha tenido acceso Infobae, el teniente coronel, junto a otros dos agentes, Juan Bernal y Javier Fuentes, habrían mantenido contacto con Ángel Albarracín, el ex guardia civil detenido por ser una de las caras visibles del narcotúnel. El objetivo era pactar un testimonio favorable a Albarracín en un juicio pendiente.

El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel que introducía toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta (Policía Nacional)

El “falso testimonio” de los agentes

La investigación del narcotúnel tiene a Albarracín como uno de los principales protagonistas. La Policía Nacional consiguió acceso a su vehículo, logrando escuchar sus conversaciones en el interior. A través de este túnel, la organización, liderada por Mustapha Chairi, habría introducido toneladas de droga, incluyendo los 15.000 kilos de hachís encontrados en una nave en Almería. En una de las subtramas del caso, se pueden analizar las conversaciones que mantuvo Albarracín con varias personas que iban a testificar en su favor.

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Los tres agentes habrían acordado emitir una declaración que lo protegiese. La investigación policial indica que habrían hablado “para prestar, presumiblemente y según estos manifiestan, falso testimonio en el juicio al que se encuentran citados”. Los informes policiales también indican que “la sonorización evidencia que Javier Fuentes alude a haber pactado con David Oliva que los teléfonos de los que eran usuarios habituales estuvieran ‘limpitos’”, demostrando que ocultaban mensajes o archivos.

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva (Ministerio del Interior)

A finales de 2025, Fuentes mantiene varias conversaciones con el investigado por narcotráfico en Ceuta, donde reconoce haber mentido en un juicio anterior. “Empiezo a mentir... y empieza él a llorar... el subnormal este”, afirma el guardia civil, haciendo referencia a otro caso con otro compañero que habría sido investigado. Fuentes y Albarracín llegan a hablar y reconocer que Mustapaha Chairi, el ‘narcoarquitecto’, era protegido a nivel interno. Ambos plantean que Chairi pueda ser sorprendido en alguna escucha, pero acaban concluyendo que José (otro Guardia Civil) “lo tiene que saber en cada momento”, lo que “le estaba salvando” en aquel momento.

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David Oliva tendrá que enfrentarse a un juicio por estas acusaciones por las que supuestamente habría aprovechado su posición en el cuerpo para revelar información. El cierre de OCON-Sur hace cuatro años provocó la reubicación de más de un centenar de agentes en otros puestos y unidades. Tras el incidente, con muchos detalles por resolver, que ha terminado con la vida de dos agentes, Grande-Marlaska ha condenado lo sucedido pero también ha recordado los avances logrados en los últimos tiempos. En las últimas semanas la Guardia Civil ha incautado más de 40 toneladas de cocaína, pero muchos profesionales siguen señalando una falta de medios.