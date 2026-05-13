El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

Sergio Ramos compra el Sevilla FC. (REUTERS/Mike Blake)

El Sevilla FC está a punto de vivir el mayor cambio de su historia moderna. La llegada de Five Eleven Capital, con Sergio Ramos como cabeza visible y socio, rompe una tradición construida durante años en Nervión a base de nombres, apellidos y pactos internos que ha sobrevivido durante más de 30 años.

El actual “Sevilla de las familias” nació en 1995, cuando varios grupos accionariales locales unieron fuerzas para salvar al club en uno de los momentos más delicados de su historia. A partir de ahí se creó una estructura muy particular: familias sevillanas compartían el poder, se repartían la influencia y se alternaban en la presidencia para mantener la estabilidad.

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Así aparecieron los Alés, primero con Roberto y después con Carolina, la familia Castro, con José, los Carrión o los Guijarro. Y en la cima de todos ellos, la familia Del Nido, que ha llegado a acumular el 28% de las acciones del Sevilla FC. Todos ellos construyeron el Sevilla más exitoso, con tres Europa Leagues.

Pero el modelo parece haberse desgastado. Las luchas entre accionistas y, sobre todo, el conflicto de Del Nido Benavente y el actual consejo, sumado a unas pérdidas en los últimos tres años de 19, 81 y 54 millones de euros, han terminado por retratar al modelo familiar, que ya no puede aguantar más.

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El técnico argentino se refirió al momento de su equipo y lo comparó con su tiempo en el Millonario

Sergio Ramos, la figura del pasado y del futuro

Y en medio de este desgaste ha aparecido Sergio Ramos. Pero el camero no compra el club en solitario, sino que lo hace con el respaldo de Five Eleven Capital, un grupo con el que el sevillano ha entrado recientemente.

El excapitán del Real Madrid y de la selección española será, en un futuro inminente, la cabeza visible de la directiva hispalense. Ha participado directamente en las negociaciones con los accionistas, siendo el puente entre el “viejo Sevilla” de las familias y el “nuevo Sevilla” del modelo empresarial. El lunes, Ramos se sentó casi diez horas con los principales accionistas y el martes, en una sesión de poco más de una hora, ha cerrado los últimos detalles.

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El exfutbolista Sergio Ramos durante un evento. (EFE/Octavio Guzmán)

Qué es Five Eleven Capital y cómo funciona

Detrás de toda la operación aparece Five Eleven Capital, un holding con sede en Madrid especializado exclusivamente en fútbol profesional, fundado en enero de 2024. El grupo está liderado por el empresario argentino Martín Ink, fundador y CEO del proyecto. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y especializado en fusiones y adquisiciones en la Universidad Austral, Ink lleva años vinculado al mundo empresarial y deportivo.

También fue el artífice, junto a su compatriota Marcelo Ordás, del proyecto Legends, el mayor museo dedicado al fútbol, que abrió sus puertas en la Puerta del Sol de Madrid en junio de 2023. La filosofía es sencilla: cada club mantiene su identidad y funciona de manera autónoma, pero todos comparten estructura, scouting, análisis de datos, captación de talento y estrategia deportiva. El Sevilla FC sería la pieza central del proyecto.

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Actualmente, Five Eleven controla el 90% del Juventude brasileño y ya ha tenido experiencias anteriores en otros mercados, como Hungría con el Debrecen, participación que vendió hace escasas semanas. El grupo sigue buscando clubes en Portugal e Italia para ampliar su red y crear rutas de talento entre países que les permitan competir con estructuras más potentes.

Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital. (Five Eleven Capital)

Quién es quién en la empresa: hay un viejo conocido

Otra de las grandes diferencias respecto al modelo anterior está en la estructura ejecutiva. El nuevo proyecto apuesta por perfiles técnicos y corporativos. Ahí aparecen nombres como Marc Boixasa, director de fútbol de Five Eleven Capital. Barcelonés de origen, Boixasa acumula más de una década de experiencia en City Football Group, donde colaboró estrechamente con Pep Guardiola en el Manchester City como jefe de operaciones. Pasó luego al Burnley y ejerció como CEO de Fútbol del Al-Hilal saudí. No es un fichaje sin historia para el Sevilla: Boixasa inició su carrera precisamente en el club hispalense.

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El director de operaciones es Jesús Zamorano, procedente de LaLiga, entidad de la que también provienen otros integrantes del equipo con conexiones en el Málaga y el Real Madrid, especialmente en el área de scouting.

La mano derecha de Ink en el fondo es Andrés Tortarolo, cofundador y director de Ingresos. Tortarolo es también CEO de Vanquish Sportainment, agencia con sede en Madrid que gestiona los derechos de imagen de futbolistas como Enzo Fernández y Moisés Caicedo, ambos del Chelsea.

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