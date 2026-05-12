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Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

La leyenda madridista se ha posicionado sobre las palabras del actual presidente de la institución blanca

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Casillas y Florentino Pérez en 2015. (EFE/Chema Moya/Imagen de archivo)
Casillas y Florentino Pérez en 2015. (EFE/Chema Moya/Imagen de archivo)

Iker Casillas es uno de los iconos del madridismo y, como es natural, su opinión es importante para muchos aficionados del club blanco. Lo que poca gente esperaba es que, pocos minutos después de la rueda de prensa, ha dado su opinión.

“A mí me ha gustado”, afirmaba en su cuenta de X (conocido antiguamente como twitter). El exguardameta ha publicado su opinión acompañada de una encuesta, en la cual puede participar cualquier persona.

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Iker Casillas opinando
Encuesta realizada por Iker Casillas en X

Sin embargo, la intervención del presidente ha generado controversia en diferentes sectores. Son muchos los que catalogan este acto como una cortina de humo, dado que, para formar un equipo y unos presupuestos competentes, necesitas tiempo y una buena planificación, y más cuando te enfrentas a alguien que ha ganado las seis elecciones a las que se ha presentado (200, 2004, 2009, 2013, 2017 y 2021).

De hecho, la valoración de las 24.000 personas que han votado hasta este momento, es más negativa que positiva, aunque hay bastante igualdad en la encuesta. Esto es una muestra más de la división de opiniones que hay entre el madridismo.

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Resultados de la encuesta después de casi 25.000 votos. (X)
Resultados de la encuesta después de casi 25.000 votos. (X)

Casillas también opina de la posible vuelta de Mourinho

Este tuit no es la primera opinión que expresa Casillas sobre el futuro de Madrid estos últimos días. El exportero compartió en redes sociales un mensaje muy claro sobre una posible vuelta del técnico portugués al banquillo blanco:

“No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas”.

Ambos coincidieron en el Real Madrid entre 2010 y 2013, una etapa en la que conquistaron 3 títulos oficiales: La Liga 2011-2012, la Copa del Rey 2010-2011 y la Supercopa de España 2012.

Sin embargo, más allá de los éxitos deportivos, la relación entre ambos terminó muy deteriorada. Mourinho llegó incluso a sentar en el banquillo a Casillas en varios partidos, una decisión que generó un enorme revuelo tanto dentro como fuera del club y que marcó el tramo final de la convivencia entre el técnico portugués y uno de los grandes símbolos del madridismo.

Los más de 20 años de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid: del fracaso de los “galácticos” a los audios contra Casillas y Raúl o la Superliga.

Los audios de Florentino sobre Casillas

La relación entre Iker Casillas y Florentino Pérez también vivió uno de sus momentos más tensos en 2021, cuando se filtraron varios audios privados del presidente del Real Madrid. En esas conversaciones, grabadas años atrás, Florentino cargaba duramente contra el exportero y cuestionaba tanto su nivel deportivo como su influencia dentro del club.

Las declaraciones provocaron un enorme revuelo mediático y generaron indignación entre muchos aficionados madridistas, especialmente por tratarse de una de las grandes leyendas de la historia del club blanco. Aquella polémica volvió a poner el foco en la complicada relación que existió entre parte de la directiva y algunos pesos pesados del vestuario durante los últimos años de la etapa de Mourinho.

A pesar de todo, con el paso del tiempo la tensión pública entre ambas partes se fue rebajando. De hecho, Casillas ha seguido vinculado institucionalmente al Real Madrid y mantiene presencia habitual en actos relacionados con el club.

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