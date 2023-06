Calviño asume la campaña económica del PSOE pese a no ir en las listas y reta al PP a un debate: “Con las cosas del comer no se juega”

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior a la reunión este lunes en Ferraz. (EFE/Fernando Alvarado)

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, se ha estrenado este lunes desde la sede de Ferraz. Subida al atril del PSOE, delante del eslogan de los socialistas para el 23 de julio, “LA MEJOR ESPAÑA”, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha avanzado que el programa electoral de la formación partirá de las políticas desarrolladas a lo largo de esta legislatura.

Nadia Calviño, perfil independiente que ha contado con la confianza de Pedro Sánchez desde 2018, sigue sin pertenecer al PSOE, a pesar de que se ha ido volcando en el partido cada vez más, acudiendo a actos de campaña. Si bien, sigue sin querer formar parte de una lista, lo cual no le exime de su “compromiso con el proyecto”, como ha repetido en varias ocasiones.

Te puede interesar: La transformación que no llega a los servicios de empleo

Calviño, que ha participado en la reunión de los coordinadores del programa electoral del PSOE presidida por Sánchez en Ferraz, ha retado al PP a debatir sobre propuestas económicas para que la ciudadanía pueda ver “con claridad los diferentes modelos cuanto antes”. “Con las cosas del comer no se juega”, ha apostillado.

La vicepresidenta primera insiste en que el principal partido de la oposición sigue sin desvelar su plan para España toda vez que las propuestas del Gobierno son ya de sobra conocidas. “Conocen nuestra agenda, saben que funciona y es responsable, y enfrente no sabemos quién, ni qué, ni para qué. Es importante y urgente que la ciudadanía vea las agendas económicas de cada partido”, ha remachado.

Te puede interesar: Ayuso hace limpia en su Gobierno y estudia ceder un puesto a Vox en la Mesa de la Asamblea

Calviño ha augurado que aún quedan detalles por definir en el programa del PSOE. “Es una primera reunión para las primeras directrices de esos primeros 100 días”, que tendrá como principal objetivo “culminar este proceso de modernización”. En cualquier caso, el PSOE tiene una premisa clara: recoger la experiencia de estos últimos años y el “intenso diálogo” con los agentes sociales.

Fuentes de la Dirección Nacional del PP señalan que la propuesta de Calviño no es oficial y no analizarán ese escenario hasta que no lo sea. En cualquier caso, menosprecian el ofrecimiento al indicar que Calviño ni siquiera va en las listas del PSOE para el 23-J: “¿El PSOE no tiene candidatos para que tenga que ser Calviño?”, se preguntan.

Se mantiene la rebaja del IVA de los alimentos

Además de sacar pecho de la gestión, como ya hizo Sánchez el pasado sábado en el Comité Federal para ratificar las listas, Calviño confía en que esta campaña, a diferencia de la anterior, se enfoque en vender las medidas impulsadas que “han beneficiado” a la ciudadanía. Ha reconocido la existencia de “dificultad” a la hora de comunicar la acción de Gobierno “en un entorno de crispación”, pero de cara al 23-J pide “centrar el debate en lo que es lo más importante para los ciudadanos”.

En esta línea, preguntada por la prórroga del decreto anticrisis y de las medidas que expiran el próximo 30 de junio, Calviño ha aseverado que se mantendrá la rebaja del IVA de los alimentos, sin concretar mucho más. Eso sí, esta medida perdurará “hasta que haya un nivel más aceptable de los precios”.

Seguir leyendo: