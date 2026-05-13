La Aemet alerta de temperaturas entre 5 y 10 grados más bajas de lo normal y lluvias en estas zonas: inestabilidad y frío toda la semana

Una tormenta descarga este domingo sobre Logroño. (Raquel Manzanares/EFE)

Tras una jornada marcada por los avisos amarillos y naranjas por lluvias y tormentas en distintas provincias de España, este miércoles el mapa amanece sin alertas por precipitaciones. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sí ha activado avisos por fenómenos costeros en Girona y por vientos en Tarragona y Castellón.

El tiempo desapacible será protagonista esta semana. La presencia de una borrasca atlántica ya está dejando lluvias en amplias zonas. El resto de la semana se mantendrán en algunas áreas del país.

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A partir de este miércoles, la llegada de vientos procedentes de latitudes altas arrastrarán una masa de aire frío que dejará durante los próximos días un ambiente fresco para la época del año, con temperaturas entre 5 y 10 grados más bajas de lo normal. Así, los termómetros se situarán en valores más propios de marzo que de mayo.

“El miércoles comenzará a llegar viento del norte a la península, con cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte y más despejados en el sur y Baleares”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. “Por la tarde crecerán nubes de evolución con chubascos en el interior peninsular, también en el archipiélago balear”.

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Varias personas se protegen de la lluvia con paraguas. (Europa Press)

Así, caerán chubascos con carácter disperso, pero que podrán ser localmente fuertes, sobre todo en el entorno de los Pirineos. Las temperaturas bajarán claramente en el nordeste peninsular, aunque en el resto, de momento, no variarán o subirán ligeramente. “El viento soplará con fuerza en el norte, también en Baleares, y esto aumentará la sensación de día desapacible. Pamplona o Vitoria no llegarán a 15 grados, tampoco lo hará Burgos y Madrid rondará los 18 grados. El ambiente más templado un día más estará en el sureste, con 26 grados en Murcia, al igual que en Málaga”.

Ambiente frío para la época toda la semana

El jueves la situación será similar, con precipitaciones débiles o moderadas en el extremo norte peninsular. Además, habrá nevadas en los Pirineos a partir de unos 1.400 metros, bajando a 1.200 al final de la jornada. En el interior peninsular, Cataluña y Baleares se producirán chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes.

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Las temperaturas estarán en descenso en el norte peninsular y el ambiente será frío para la época en ese área. “Lugo, Pamplona o Vitoria a duras penas llegarán a 15 grados en las horas más cálidas del día y de madrugada rondarán los 15 grados. Incluso Soria o Teruel bajarán hasta 2 o 3 grados”. A esto se sumará el viento del norte, que continuará soplando con intensidad y aumentará la sensación de frío.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Este descenso térmico se intensificará el viento, produciéndose algunas heladas en zonas altas. Las temperaturas máximas serán inferiores a los 15 grados en el interior de la mitad norte y en el interior del este peninsular. “Las precipitaciones, eso sí, quedarán más acotadas al extremo norte de la península y a Baleares”, ha indicado el portavoz de la Aemet.

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Lo mismo sucederá durante el fin de semana: seguirá siendo frío para la época, con alguna helada débil en zonas de la meseta. Sin embargo, ya el sábado se iniciará un progresivo ascenso, aunque todavía con ambiente frío.