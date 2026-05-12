Quién es Fernando Clavijo, el discreto presidente de Canarias que pasó a protagonista de la crisis del hantavirus por las “ratas nadadoras”

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Jesús Hellín - Europa Press)

Fernando Clavijo llevaba años cultivando una imagen política difícil de alterar. Moderado en las formas, pragmático en el discurso y poco dado a la estridencia pública, el presidente de Canarias se había consolidado como uno de esos dirigentes autonómicos que rara vez ocupan el foco nacional salvo en momentos excepcionales. Pero bastaron unas horas de crisis sanitaria, un crucero fondeado frente a Tenerife y una sucesión de declaraciones desconcertantes para que el nombre del líder de Coalición Canaria se instalara de golpe en el centro de la conversación política española.

Durante días, la crisis del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, fue escalando desde el terreno sanitario hasta convertirse en una tormenta política de primer orden. Clavijo endureció progresivamente el tono frente al Gobierno central y trató de impedir que el barco permaneciera frente a las costas canarias. La situación terminó alcanzando su punto más delicado cuando el presidente canario defendió públicamente la posibilidad de que roedores infectados pudieran abandonar el buque y alcanzar tierra firme a nado. Aquella hipótesis provocó una inmediata oleada de incredulidad, ironías y críticas dentro y fuera de Canarias.

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La polémica creció todavía más cuando trascendió que Clavijo había remitido a la ministra de Sanidad, Mónica García, un mensaje generado mediante inteligencia artificial sobre la capacidad natatoria de las ratas. A partir de ese momento, el caso dejó de ser únicamente una discusión sobre protocolos sanitarios y coordinación institucional para transformarse en un fenómeno viral que colocó al presidente canario bajo un foco mediático poco habitual en él.

Sin embargo, reducir lo ocurrido a una sucesión de declaraciones extravagantes simplifica una crisis mucho más profunda, ligada tanto al estilo político de Fernando Clavijo como a la relación histórica de Canarias con el Estado.

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Un dirigente moldeado en el poder local

Fernando Clavijo Batlle nació en San Cristóbal de La Laguna el 10 de agosto de 1971. Su carrera política está íntimamente ligada a Tenerife y, especialmente, a la estructura histórica de Coalición Canaria, formación en la que ingresó a principios de los años noventa. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna, comenzó trabajando en el sector privado antes de dedicarse por completo a la política.

Su trayectoria se desarrolló casi íntegramente dentro del ecosistema político lagunero. Fue concejal del Ayuntamiento de La Laguna, ocupó distintas responsabilidades de gestión y terminó convirtiéndose en alcalde en 2008 tras sustituir a Ana Oramas. Aquella etapa fue decisiva para construir su perfil político: un dirigente metódico, negociador y con una fuerte implantación territorial dentro del nacionalismo canario.

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Quienes le conocen desde entonces coinciden en que Clavijo nunca destacó por grandes discursos ni por una personalidad especialmente expansiva. Su ascenso se apoyó más en la gestión interna del partido y en su capacidad para tejer alianzas que en el carisma público. Dentro de Coalición Canaria fue consolidándose como una figura de consenso hasta asumir la Secretaría General de la formación y convertirse en uno de los hombres fuertes del nacionalismo isleño.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Europa Press)

En 2015 encabezó la candidatura de Coalición Canaria al Parlamento autonómico y alcanzó por primera vez la Presidencia del Gobierno regional. Cuatro años después perdió el poder tras el denominado Pacto de las Flores, que permitió gobernar al socialista Ángel Víctor Torres, aunque permaneció como senador autonómico y secretario general nacional de Coalición Canaria hasta regresar a la Presidencia en 2023 gracias a un acuerdo con el Partido Popular.

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Durante años, Clavijo ha representado una versión pragmática del nacionalismo canario: autonomista, negociadora y muy centrada en la defensa de la singularidad territorial del archipiélago. Su discurso político ha girado frecuentemente en torno a cuestiones como el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, la presión migratoria, el aislamiento geográfico o la necesidad de un trato diferenciado por parte del Estado.

Esa línea política le permitió proyectar una imagen relativamente transversal en las islas. Incluso dirigentes del PSOE reconocen que había logrado transmitir preocupación genuina por cuestiones especialmente sensibles para Canarias, como la crisis migratoria. En varias ocasiones recibió personalmente a migrantes a pie de muelle y mantuvo fuertes enfrentamientos parlamentarios con Vox, a cuyos dirigentes acusó reiteradamente de “racistas” e “insolidarios” por su rechazo al reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas.

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Su relación con Ángel Víctor Torres también fue, hasta ahora, una de las más fluidas entre dirigentes de distintos partidos en Canarias. Ambos colaboraron estrechamente para impulsar la reforma de la Ley de Extranjería y desbloquear el reparto obligatorio de menores migrantes, una de las grandes reclamaciones del archipiélago.

Entre la estabilidad y la controversia

La carrera de Clavijo también ha estado acompañada de distintos episodios polémicos. El llamado ‘caso Grúas’, relacionado con decisiones adoptadas durante su etapa como alcalde de La Laguna, terminó archivado por el Tribunal Supremo en 2020. También quedó archivado el denominado ‘caso Reparos’ en 2023.

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado este martes al Gobierno central de "ocultar deliberadamente" que conocían que había positivos por hantavirus a bordo del 'MV Hondius', que este lunes por la tarde zarpó de Tenerife tras culminar el dispositivo de evacuación. (Fuente: Parlamento Canario)

Más recientemente, algunas informaciones periodísticas han señalado contradicciones entre las distintas biografías institucionales de Clavijo respecto a su formación académica. Mientras en varias páginas oficiales aparece como licenciado universitario, en la ficha actual del Parlamento de Canarias no consta acreditación académica alguna, aunque sí figuraba en legislaturas anteriores. Presidencia del Gobierno canario sostiene que el dirigente sí posee dicha titulación.

Hasta hace apenas unos días, Fernando Clavijo seguía siendo percibido como uno de los dirigentes autonómicos más previsibles del panorama político español. La crisis del hantavirus ha alterado de golpe ese retrato y ha colocado al presidente canario en un territorio político y mediático completamente distinto al que había transitado durante más de dos décadas.

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