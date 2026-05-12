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El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

El club catalán ha emitido un comunicado en el que dice estudiar próximas acciones legales

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Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. (Europa Press)
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. (Europa Press)

Apenas 48 horas después del Clasico, el fútbol español vuelve a vivir un episodio de máxima tensión. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparecido este martes en una rueda de prensa de urgencia en Valdebebas en la que, además de anunciar elecciones en el club blanco y negar cualquier posibilidad de dimisión, ha vuelto a colocar el “caso Negreira” en el centro del debate futbolístico español.

Durante su intervención, Florentino ha asegurado que el Real Madrid llevará ante la UEFA un dossier de al menos 500 páginas sobre el denominado “caso Negreira”, al que ha calificado como “el mayor escándalo de la historia del fútbol”. Según ha explicado, el club blanco considera que las investigaciones abiertas no han provocado todavía cambios estructurales en el sistema arbitral español y entiende que existen motivos suficientes para que los organismos europeos “tomen cartas en el asunto”.

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El presidente del Real Madrid ha defendido que la posición del club no responde a una estrategia contra el FC Barcelona, sino a una cuestión de “defensa del fútbol”. No obstante, el club merengue, según ha dicho Florentino, está dispuesto a “llegar al final” del asunto. “Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en nuestra liga”, ha recalcado.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmiente rumores y anuncia la convocatoria a elecciones para la presidencia del club, a las que se presentará.

La respuesta del FC Barcelona

La reacción del club azulgrana no se ha hecho esperar. Apenas unos minutos después de dar por finalizada la rueda de prensa de Florentino Pérez, el FC Barcelona ha emitido un comunicado anunciando que su departamento jurídico está “analizando detenidamente” las palabras y acusaciones realizadas por el dirigente madridista y que se valoran “los próximos pasos a seguir”.

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El comunicado deja abierta la posibilidad de acciones legales contra Florentino Pérez, en un nuevo capítulo del deterioro de las relaciones institucionales entre los dos grandes clubes del fútbol español, después de que el FC Barcelona dejara solo al Real Madrid en la lucha con la UEFA por crear la Superliga.

Las consecuencias deportivas del caso Negreira para el Barça: “Es muy posible alguna sanción de la UEFA”

Las claves del ‘caso Negreira’

La investigación arrancó en 2023 después de que la Agencia Tributaria detectara pagos irregulares en sociedades vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Según la documentación incorporada a la causa, el FC Barcelona abonó alrededor de 8,4 millones de euros durante 17 años a empresas relacionadas con Negreira.

En una entrevista concedida a Infobae, el abogado Felipe García que la clave jurídica del caso no está ya en demostrar que existieron los pagos (algo acreditado documentalmente) sino en determinar para qué se realizaron exactamente.

Según explica el letrado, el organismo europeo dispone de reglamentos más amplios y de tribunales deportivos propios, bajo jurisdicción suiza, lo que le permite actuar con criterios distintos a los de la justicia penal española. “Probar que esas ayudas alteraron resultados deportivos no va a ser fácil”, señaló García, pero “el Barça no puede tener seguridad jurídica de que no le vayan a sancionar”.

Más allá de las posibles consecuencias deportivas, el principal temor en el entorno azulgrana es el impacto económico. El FC Barcelona mantiene acuerdos comerciales multimillonarios con patrocinadores internacionales como Spotify o Nike, y una condena podría generar un efecto dominó entre los socios comerciales del club. “Si se descuelga uno grande, los demás también se descuelgan. Eso te rompe el equipo”, advierte García. Incluso no haría falta una sentencia firme, ya que las marcas quieren proteger su imagen.

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