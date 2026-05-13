España

Una gran mayoría de los españoles culpa a los pisos turísticos y a la especulación de la crisis de la vivienda

Más del 79% señala a las viviendas turísticas como responsables de la escasez, mientras un 76,2% culpa a los contratos de habitación y de temporada y un 75,8% a la compra de inmuebles para inversión

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Primer plano de una columna de ladrillo con un cartel naranja de 'Se Alquila' adherido; al fondo, edificios de apartamentos borrosos bajo un cielo nublado.
Un cartel de 'Se Alquila' en una columna de ladrillo destaca en un barrio residencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo a la transformación del mercado inmobiliario y el agravamiento de la crisis habitacional por el fuerte incremento en precios, la percepción de la vivienda en España ha experimentado un giro significativo en los últimos años. Ahora, la mayoría de la opinión pública señala la presión que ejercen los pisos turísticos, los contratos de temporada y la concentración de propiedades como principales culpables detrás de la escasez de vivienda.

Según la última encuesta del Ateneo del Dato, encargada por La Izquierda del Parlamento Europeo y difundida por la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, más del 79% de la población señala a las viviendas turísticas como responsables de que haya menos pisos disponibles para quienes buscan alquilar a largo plazo, según recoge Efe. Un 76,2% de los encuestados culpa a los contratos de habitación y de temporada de reducir las opciones de alquiler habitual, mientras que un 75,8% responsabiliza a la compra de inmuebles para inversión. Además, un 71,6% identifica la acumulación de viviendas en pocas manos como un problema especialmente grave, sobre todo entre quienes ya viven de alquiler.

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Ante este panorama, crece el apoyo social a medidas que limiten y regulen el mercado del alquiler, especialmente en lo que respecta a los contratos temporales y de habitaciones. Entre las propuestas más respaldadas destaca la limitación de los honorarios de las agencias inmobiliarias, el control de las fianzas y gastos, y la conversión de los alquileres de temporada en contratos habituales cuando se renuevan con un mismo inquilino o cuando no existe un contrato de vivienda habitual. En esta línea, un 75% de los encuestados afirma que las agencias inmobiliarias encarecen el acceso a la vivienda.

Además, más de la mitad de la sociedad (59,6 %) opina que debería imponerse un límite al número de viviendas en propiedad, estableciendo un máximo de tres inmuebles por persona. En el terreno fiscal, tres de cada cuatro ciudadanos cree que quienes poseen dos o más viviendas tendrían que pagar más impuestos.

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(Noticia en ampliación)

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