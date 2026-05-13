El bonito pueblo cerca de Barcelona que enamoró a Gaudí: un jardín único, una iglesia barroca y rutas de senderismo

La localidad está escondida en pleno Pirineo catalán y en su entramado se pueden disfrutar diferentes obras del artista

Cataluña guarda en los alrededores del Prepirineo pueblos que el turismo masivo no ha alcanzado todavía. Localidades donde el medievo pervive en el trazado de las calles, donde los ríos dividen el territorio en barrios con nombre propio y donde la arquitectura cuenta siglos de historia sin necesidad de carteles explicativos. El Alto Bergadá, en el extremo norte de la provincia de Barcelona, concentra algunos de esos rincones, alejados de los circuitos habituales y accesibles en poco más de hora y media desde la capital catalana.

Uno de ellos es La Pobla de Lillet, un pequeño municipio del valle de Lillet atravesado por tres ríos y dividido en cuatro barrios históricos. Lo que lo distingue del resto de pueblos medievales de la comarca es su vínculo con Antoni Gaudí: el arquitecto más universal de Cataluña no solo pasó tiempo aquí, sino que dejó en el pueblo uno de sus jardines más singulares, el único de carácter húmedo que diseñó en toda su carrera. Un legado que convierte a La Pobla de Lillet en una parada obligada para cualquiera que quiera entender a Gaudí más allá de la Sagrada Familia.

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Eusebio Güell, la fábrica Asland y la llegada de Gaudí al pueblo

La historia que conecta a Gaudí con La Pobla de Lillet pasa por Eusebio Güell, su mecenas y uno de los personajes más influyentes de la localidad. Güell fue el fundador de la fábrica cementera Asland, que se convirtió en el motor económico del pueblo durante décadas y a la que este rinde homenaje con un monumento en su honor. Antes de la industrialización, La Pobla de Lillet ya había sido un enclave relevante por su actividad agrícola y ganadera, y más tarde se convirtió en el tercer centro textil de Cataluña gracias a la industria de la lana.

Los jardines de Artigas, Pobla de Lillet (Turismo Lillet).

Fue precisamente la presencia de Güell en la zona la que trajo a Gaudí hasta aquí. El arquitecto diseñó un refugio de montaña destinado a los técnicos e ingenieros de las minas de carbón del Catllaràs, explotadas por la empresa de Güell. En 1902 completó también el diseño de un chalet de arquitectura singular, con un arco apuntado dividido en distintas plantas. El edificio fue abandonado con el tiempo y se encuentra actualmente en proceso de restauración, pero su presencia en el pueblo añade otra capa al legado gaudiniano del municipio.

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El único jardín húmedo que diseñó Gaudí

Durante el tiempo que pasó en La Pobla de Lillet trabajando en sus encargos, Gaudí se alojó en la casa de la familia Artigas. Como muestra de agradecimiento por la hospitalidad recibida, les diseñó un jardín que hoy es uno de los espacios más singulares de su obra. Los Jardines Artigas presentan influencias directas del Parque Güell, pero con una diferencia esencial: aprovechan los manantiales naturales del río Llobregat para crear fuentes y estructuras de agua que convierten lo que era un paisaje casi selvático en un espacio de una belleza cuidadosamente construida.

El elemento más llamativo del conjunto es el puente de arcos curvos, construido con la roca autóctona de la zona. A él se suma La Glorieta, un mirador desde el que se contempla la naturaleza que rodea el jardín. Los cuatro evangelistas, otro de los motivos recurrentes en la obra de Gaudí, aparecen aquí representados en cada una de las fuentes por un animal distinto, siguiendo la tradición iconográfica cristiana que el arquitecto incorporó a lo largo de toda su carrera. El jardín es de acceso público y constituye una visita imprescindible para entender cómo Gaudí trabajaba con el entorno natural en lugar de imponerse sobre él.

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Un pueblo medieval dividido por tres ríos

Pobla de Lillet, Barcelona (Femturisme.cat).

Más allá del legado gaudiniano, La Pobla de Lillet tiene una identidad propia que merece recorrerse con calma. Los ríos Llobregat, Arija y Regatell atraviesan el municipio y dividen la villa en cuatro barrios históricos de calles empedradas y trazado sinuoso. Los barrios de la Villa y La Plana son los más antiguos y conservan los restos del castillo medieval, del que hoy solo queda en pie una fachada.

Desde ese punto arranca un paseo que descubre la iglesia barroca del siglo XVIII y conduce hasta el barrio de les Coromines, con una urbanización de trazado cuadricular también del siglo XVIII. El barrio del Firal, por su parte, refleja el urbanismo de la segunda mitad del siglo XX, con la impronta característica de la arquitectura de aquella época.

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A las afueras del núcleo urbano espera el Monasterio de Santa María de Lillet, una construcción del siglo XII de origen románico que ha acumulado numerosas restauraciones a lo largo de los siglos, lo que ha dado lugar a una mezcla de estilos que llega hasta el barroco. Frente a él se levanta la capilla de San Miguel, uno de los pocos ejemplares conservados del siglo XI: de planta circular y sin ventanas, es una de las piezas arquitectónicas más antiguas y singulares de toda la comarca.

La sierra de Catllaràs y cómo llegar desde Barcelona o Girona

El interior del Xalet del Catllaràs (Generalitat de Catalunya -Albert Monsalve)

El entorno natural de La Pobla de Lillet está dominado por la sierra de Catllaràs, que ofrece varias rutas de senderismo entre pinos y hayedos. Los senderos permiten acceder a parajes donde es posible observar ciervos y urogallos, dos de las especies más representativas de la fauna del Prepirineo catalán.

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Desde Barcelona, el trayecto hasta La Pobla de Lillet dura aproximadamente una hora y media por la carretera C-16. Desde Girona, el recorrido es de alrededor de una hora y 55 minutos por la vía C-25.