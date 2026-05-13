El alquiler se enfría y sube un 5,2% en abril, el valor más bajo en un año: “Los inquilinos ya no pueden asumir más aumentos”

Un hombre frente al escaparate de una inmobiliaria mirando ofertas de viviendas en alquiler. REUTERS/Phil Noble/Foto de archivo

Los alquileres siguen subiendo en tasa interanual, pero menos, debido a que los ciudadanos no tienen más margen para asumir unas rentas que se han convertido en impagables en las principales capitales del país. En abril, el precio de la vivienda en alquiler descendió un 1,2% respecto a marzo, pero en comparación con el mismo mes de 2025 acumuló una subida del 5,2%, el incremento más bajo de los últimos doce meses, situando el coste medio del metro cuadrado en 14.61 euros, según datos de Fotocasa.

“Después de cuatro años marcando máximos históricos y registrando incrementos de doble dígito, el precio del alquiler sigue moderando su crecimiento paulatinamente”, señala María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

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La experta reconoce que aunque las rentas siguen aumentando, “el ritmo de subida se desacelera porque el mercado ha alcanzado un límite muy sensible: la capacidad máxima de pago de los inquilinos”. Argumenta que una gran parte de los hogares destina alrededor del 43% de sus ingresos al alquiler, lo que “reduce enormemente el margen para seguir absorbiendo nuevas subidas”.

La desaceleración en la escalada de las rentas no se debe a una mejora estructural del mercado, ya que la oferta de pisos en renta sigue siendo insuficiente para absorber la demanda, sino al agotamiento financiero de los ciudadanos que desean vivir de alquiler. “Los inquilinos ya no pueden asumir incrementos tan intensos y de doble dígito como los registrados en los últimos años”, reitera Matos.

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Fuente: Fotocasa.

Las rentas suben en 15 de las 17 comunidades autónomas

El alquiler ha subido en 15 de las 17 comunidades autónomas en el mes de abril. Las mayores escaladas las registró La Rioja, con una subida del 14,2% respecto al mismo mes de 2025. La siguen con remontadas de doble dígito Castilla-La Mancha (13,4%) y Asturias (11,1%). Por debajo del 10% subieron los alquileres en la Región de Murcia (9,7%), Comunitat Valenciana (9%), Canarias (8,2%), Castilla y León (7,5%), Baleares (7,4%), Extremadura (7,3%), Andalucía (7,1%), Aragón y Galicia, las dos con un 6%.

Menos de un 5% se encarecieron las rentas en País Vasco (4,8%), Madrid (3,6%) y Cantabria (3,3%). Mientras que las dos regiones donde los alquileres bajaron en abril respecto al mismo mes de 2025 fueron Navarra, en que cayeron un 1%, y Cataluña, donde bajaron el 3,3%, aunque esta última sigue situándose entre los mercados más caros del país.

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Madrid, Baleares y Cataluña lideran los precios

En términos de precio, el alquiler en España mantiene una fuerte brecha territorial. Madrid encabeza el ranking y los inquilinos ya pagan a 21,87 euros el metro cuadrado al mes, seguida de Baleares (19,32 €/m²), Cataluña (18,38 €/m²) y País Vasco (17,42 €/m²). Canarias completa el grupo de comunidades por encima de los 15 euros el metro cuadrado.

Por debajo, pero aún con niveles elevados, se sitúan la Comunitat Valenciana (14,61 €/m²) y Cantabria (13,46 €/m²). En el extremo más económico destacan Castilla-La Mancha (8,89 €/m²) y Extremadura (7,61 €/m²), que siguen siendo las regiones más asequibles para alquilar vivienda en España.

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Fuente: Fotocasa.

En 44 provincias, los inquilinos pagan más que hace un año

En cuanto a las provincias, en 44 de las 50 provincias analizadas se registran subidas interanuales en abril, y en 11 de ellas los incrementos superaron el 10%.

Encabeza la lista Guadalajara (44,5%), seguida de Álava (28,5%) y Tarragona (20,8%). También destacan subidas por encima del 10% en Toledo (17,9%), Teruel (16,6%), León (15,8%), La Rioja (14,2%), Huesca (12,8%), Ciudad Real (12,7%), Asturias (11,1%) y Santa Cruz de Tenerife (10,8%), lo que evidencia que el encarecimiento ya afecta tanto a grandes provincias como a medianas y pequeñas..

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Solo en seis provincias bajaron las rentas en abril. Donde más lo hicieron fue en Barcelona, al caer un 3,2%. Por delante de Cuenca, con descensos del 3%; Girona (-2,6%), Almería (-1,1%), Navarra (-1,0%) y Palencia (-0,4%).

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

En cuanto a los precios, Madrid (21,87 €/m²), Barcelona (20 €/m²) y Baleares (19,32 €/m²) lideran el ranking provincial de alquileres más caros, mientras que Jaén, Cuenca o Badajoz se mantienen por debajo de los 8 euros el metro cuadrado, siendo las más asequibles del país.

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El 88% de las capitales registra incrementos

El fenómeno se intensifica aún más en las capitales de provincia, donde el 88% registra aumentos interanuales. Destacan Guadalajara capital, donde las rentas subieron un 54,9% en abril, seguida por Vitoria-Gasteiz (29,7%) y Palencia (16,9%). En nueve capitales las escaladas superaron los dos dígitos.

En términos de precios, Madrid capital, donde se paga a 22,75 el metro cuadrado, y Barcelona capital, donde cuesta 22,69 euros, se mantienen como los mercados más caros, seguidas de San Sebastián, Palma o Bilbao. En el extremo opuesto, ciudades como Cuenca, Jaén o Teruel siguen ofreciendo alquileres por debajo de los 8 y 9 euros el metro cuadrado.

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