España

El Reino Unido desplegará drones, aviones de combate y un buque de guerra en la misión para asegurar el Estrecho de Ormuz

La contribución británica incluye la incorporación de equipos autónomos para la detección y neutralización de minas

Guardar
Google icon
RAF Typhoon (REUTERS)
RAF Typhoon (REUTERS)

El Gobierno británico ha anunciado el despliegue de drones, aviones de combate Typhoon y el buque HMS Dragon como parte de una misión multinacional destinada a proteger el Estrecho de Ormuz. La decisión, presentada por el secretario de Defensa John Healey durante una cumbre virtual que reunió a ministros de defensa de más de 40 países, busca garantizar la libertad de navegación y responder a las crecientes amenazas en la región.

La iniciativa contempla una inversión de 115 millones de libras esterlinas en tecnologías avanzadas para la detección y neutralización de minas y sistemas antidrones, en coordinación con los aliados internacionales. El Reino Unido, que ya cuenta con más de 1.000 efectivos desplegados en la zona, refuerza así su defensa de la seguridad marítima y la protección del comercio global.

PUBLICIDAD

No obstante, todavía existen muchos detalles por revelar de cómo serán estos despliegues. Según el Ministerio de Defensa, la misión es de carácter estrictamente defensivo y se activará cuando las condiciones lo permitan, con el objetivo de restaurar la confianza del transporte marítimo comercial en un paso por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este miércoles una cumbre a finales de esta semana con aliados para estudiar "medidas diplomáticas y políticas" que contribuyan a reabrir el estrecho de Ormuz. (Fuente: 10 Downing Street)

El despliegue militar de Reino Unido

La contribución británica a la misión multinacional incluye la incorporación de equipos autónomos para la detección y neutralización de minas, sistemas antidrones de última generación, cazas Typhoon y el despliegue del destructor HMS Dragon. Para ello, Reino Unido hará una importante inversión en drones especializados en desminado y sistemas avanzados para contrarrestar amenazas aéreas no tripuladas.

PUBLICIDAD

El paquete de fuerzas contempla el uso del sistema modular “Beehive” de la Royal Navy, que permite desplegar lanchas autónomas Kraken capaces de identificar, seguir y neutralizar amenazas en el mar. El HMS Dragon, equipado con el sistema Sea Viper, ya navega hacia Oriente Medio tras completar un ciclo de entrenamientos adicionales para optimizar sus capacidades defensivas. Además, el buque RFA Lyme Bay está siendo modernizado para operar como plataforma nodriza de sistemas autónomos, ampliando la capacidad de respuesta británica en la región.

El 'Bastión Atlántico', nuevo sistema de guerra submarina de Reino Unido (Ministerio de Defensa)

Liderazgo británico y coordinación de la misión

Durante la cumbre de este martes, organizada por las autoridades británicas y el gobierno de Francia, el secretario de Defensa John Healey subrayó el papel central del Reino Unido en la protección del Estrecho de Ormuz y destacó el valor de la tecnología de vanguardia para defender los intereses del país y de sus aliados. El Reino Unido formará parte de un cuartel general internacional encargado de coordinar los esfuerzos de la misión, que cuenta con la participación de más de 40 naciones.

La estrategia británica incorpora también equipos de especialistas en desminado militar, preparados en territorio nacional para intervenir en operaciones de limpieza de minas. Según el Gobierno, la operación multinacional mantendrá un enfoque exclusivamente defensivo y aspira a fortalecer la confianza de la navegación comercial, contribuyendo a la estabilidad de una de las rutas energéticas más importantes del planeta. El despliegue responde a la necesidad de proteger tanto a ciudadanos británicos como a socios estratégicos presentes en la región.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteArmasArmamentoArmadaEspaña-InternacionalEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | El pasajero español que ha dado positivo permanece con síntomas leves

El crucero MV Hondius continúa su viaje hacia Países Bajos, a donde llegará entre el domingo y el lunes de la semana que viene

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | El pasajero español que ha dado positivo permanece con síntomas leves

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Sangre en la orina, la primera señal de alerta del cáncer de vejiga que no debemos ignorar

La hematuria puede ser visible a simple vista o bien mediante un análisis de orina

Sangre en la orina, la primera señal de alerta del cáncer de vejiga que no debemos ignorar

El caso de los guardias civiles que empujó a Marlaska a cerrar la OCON-Sur reaparece en la investigación del narcotúnel de Ceuta

En 2022, el ministro Grande-Marlaska anunció la disolución de la unidad contra el narcotráfico, que sufrió un caso de “revelación de secretos” que resurge en esta trama

El caso de los guardias civiles que empujó a Marlaska a cerrar la OCON-Sur reaparece en la investigación del narcotúnel de Ceuta

La coctelería se reinventa para atraer al público con experiencias efímeras y música HI-END: “El cliente está sobreestimulado y ya no sale por salir”

Ya no vale solo con preparar negronis y daikiris; el universo de la coctelería amplía sus horizontes buscando retener la atención de una clientela joven cada vez más alejada del mundo de la noche

La coctelería se reinventa para atraer al público con experiencias efímeras y música HI-END: “El cliente está sobreestimulado y ya no sale por salir”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso de los guardias civiles que empujó a Marlaska a cerrar la OCON-Sur reaparece en la investigación del narcotúnel de Ceuta

El caso de los guardias civiles que empujó a Marlaska a cerrar la OCON-Sur reaparece en la investigación del narcotúnel de Ceuta

La otra batalla del 17M: Adelante Andalucía y Por Andalucía pugnan por liderar la izquierda alternativa

La Justicia ordena desahuciar a un hombre que seguía viviendo en la casa de su expareja pese a que la vivienda había sido vendida a una empresa

Quién es Fernando Clavijo, el discreto presidente de Canarias que pasó a protagonista de la crisis del hantavirus por las “ratas nadadoras”

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

ECONOMÍA

Comprar casa en 2026 será más difícil: pocas viviendas, hipotecas sólo para los ‘elegidos’ y precios lejos de tocar techo

Comprar casa en 2026 será más difícil: pocas viviendas, hipotecas sólo para los ‘elegidos’ y precios lejos de tocar techo

Europa no consigue abandonar el gas ruso: España dispara un 43% sus compras de GNL a Rusia y paga 3.700 millones a EEUU por el más caro del mercado

El alquiler se enfría y sube un 5,2% en abril, el valor más bajo en un año: “Los inquilinos ya no pueden asumir más aumentos”

Batalla por una herencia en Asturias: la Justicia corrige el testamento y devuelve la legítima a dos hijos excluidos porque “no hubo pruebas de maltrato”

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

DEPORTES

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta