El Reino Unido desplegará drones, aviones de combate y un buque de guerra en la misión para asegurar el Estrecho de Ormuz

RAF Typhoon (REUTERS)

El Gobierno británico ha anunciado el despliegue de drones, aviones de combate Typhoon y el buque HMS Dragon como parte de una misión multinacional destinada a proteger el Estrecho de Ormuz. La decisión, presentada por el secretario de Defensa John Healey durante una cumbre virtual que reunió a ministros de defensa de más de 40 países, busca garantizar la libertad de navegación y responder a las crecientes amenazas en la región.

La iniciativa contempla una inversión de 115 millones de libras esterlinas en tecnologías avanzadas para la detección y neutralización de minas y sistemas antidrones, en coordinación con los aliados internacionales. El Reino Unido, que ya cuenta con más de 1.000 efectivos desplegados en la zona, refuerza así su defensa de la seguridad marítima y la protección del comercio global.

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No obstante, todavía existen muchos detalles por revelar de cómo serán estos despliegues. Según el Ministerio de Defensa, la misión es de carácter estrictamente defensivo y se activará cuando las condiciones lo permitan, con el objetivo de restaurar la confianza del transporte marítimo comercial en un paso por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este miércoles una cumbre a finales de esta semana con aliados para estudiar "medidas diplomáticas y políticas" que contribuyan a reabrir el estrecho de Ormuz. (Fuente: 10 Downing Street)

El despliegue militar de Reino Unido

La contribución británica a la misión multinacional incluye la incorporación de equipos autónomos para la detección y neutralización de minas, sistemas antidrones de última generación, cazas Typhoon y el despliegue del destructor HMS Dragon. Para ello, Reino Unido hará una importante inversión en drones especializados en desminado y sistemas avanzados para contrarrestar amenazas aéreas no tripuladas.

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El paquete de fuerzas contempla el uso del sistema modular “Beehive” de la Royal Navy, que permite desplegar lanchas autónomas Kraken capaces de identificar, seguir y neutralizar amenazas en el mar. El HMS Dragon, equipado con el sistema Sea Viper, ya navega hacia Oriente Medio tras completar un ciclo de entrenamientos adicionales para optimizar sus capacidades defensivas. Además, el buque RFA Lyme Bay está siendo modernizado para operar como plataforma nodriza de sistemas autónomos, ampliando la capacidad de respuesta británica en la región.

El 'Bastión Atlántico', nuevo sistema de guerra submarina de Reino Unido (Ministerio de Defensa)

Liderazgo británico y coordinación de la misión

Durante la cumbre de este martes, organizada por las autoridades británicas y el gobierno de Francia, el secretario de Defensa John Healey subrayó el papel central del Reino Unido en la protección del Estrecho de Ormuz y destacó el valor de la tecnología de vanguardia para defender los intereses del país y de sus aliados. El Reino Unido formará parte de un cuartel general internacional encargado de coordinar los esfuerzos de la misión, que cuenta con la participación de más de 40 naciones.

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La estrategia británica incorpora también equipos de especialistas en desminado militar, preparados en territorio nacional para intervenir en operaciones de limpieza de minas. Según el Gobierno, la operación multinacional mantendrá un enfoque exclusivamente defensivo y aspira a fortalecer la confianza de la navegación comercial, contribuyendo a la estabilidad de una de las rutas energéticas más importantes del planeta. El despliegue responde a la necesidad de proteger tanto a ciudadanos británicos como a socios estratégicos presentes en la región.