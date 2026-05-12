Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

Florentino Pérez. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Ser presidente del Real Madrid no es solo sentarse en un sillón del Santiago Bernabéu. Es, antes que nada, poder presentarse a ellas. Este martes, Florentino Pérez ha vuelto a colocarse en el centro del escenario convocando una rueda de prensa de “urgencia” entre rumores sobre su salud, su salida y los cambios en el vestuario.

Pero fue claro desde el principio. “Lamento decirles que no voy a dimitir”, ha afirmado ante los periodistas. Con 79 años y un club que gestiona un presupuesto récord de 1.248 millones de euros, ha anunciado que convoca elecciones para dentro de “unos 15 días o los que sean”.

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Es más, ha invitado a todos aquellos que “dicen que se presentan y luego no lo hacen”. “Que se presente quien quiera”, ha repetido varias veces. Sin embargo, el presidente del Real Madrid es consciente de que no todo el mundo es capaz de poder inscribirse y participar en ellas.

Los más de 20 años de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid: del fracaso de los “galácticos” a los audios contra Casillas y Raúl o la Superliga.

Un club de socios... con acceso muy limitado

Por supuesto, Florentino Pérez se va a presentar de nuevo con su junta. "En el Madrid mandan los socios”. Sin embargo, de los casi 100.000 que tiene el club blanco, muy pocos pueden aspirar a la presidencia, y los que lo hacen, tienen que pasar un camino lleno de filtros que hace que la carrera empiece antes de las urnas.

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En primer lugar, está la antigüedad: se exigen como mínimo 20 años ininterrumpidos como socio del Real Madrid. Después, está la nacionalidad, dado que la presidencia del club tiene que ser exclusivamente española. Pero sobre todo, el gran muro: se exige un aval económico de 15%, es decir, 187 millones de euros de patrimonio personal, sin terceros.

Además, cada candidatura a la presidencia del Real Madrid debe estar compuesta por un mínimo de 10 socios y un máximo de 20. Viendo los anteriores resultados, se espera que Florentino cierre el proceso por la vía rápida.

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La imagen ilustra la inexpugnable presidencia del Real Madrid, con un sillón presidencial ante el Bernabéu, simbolizando los estrictos requisitos que solo Florentino Pérez cumple para su reelección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación de Florentino

Estos requisitos no son nuevos. Se han ido consolidando con el paso de los años, y de Florentino, al frente del Real Madrid. Tanto, que en las últimas elecciones no se presentó nadie. Como ha dicho el presidente, las elecciones se celebran cada cuatro años, pero siempre sale elegido él. “Los socios me apoyan después de 26 años. Soy el más laureado de la historia, con 7 Copas de Europa”, ha señalado.

Y es que la filosofía del Madrid no se entiende sin su presidente. Desde su primera etapa al frente del club (2000-2006), Florentino impulsó la era de los “galácticos”, con fichajes de impacto mundial y decisiones económicas que priorizaban el enriquecimiento antes que lo deportivo. Un ejemplo de ello es la venta de la antigua Ciudad Deportiva (las 4 Torres), que permitió sanear las cuentas del club.

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También prometió el fichaje de Figo y más tarde llegaron los Zidane, Ronaldo o Beckham. Sin embargo, en 2006, se vio obligado a dimitir. “Quizá yo he maleducado a los jugadores”, llegó a reconocer. Tras su regreso en 2009, el modelo se ha ido equilibrando, aunque con la misma promesa: crecimiento económico, grandes inversiones (como la reciente del estadio) y títulos (3 Champions seguidas). Pero, sobre todo, estrellas: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Kaká, Benzema, James Rodríguez... Así, el Real Madrid es hoy el club con más ingresos del mundo, según Deloitte.