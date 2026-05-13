La otra batalla del 17M: Adelante Andalucía y Por Andalucía pugnan por liderar la izquierda alternativa

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, en un acto en Málaga. (ADELANTE ANDALUCÍA)

La fragmentación de la izquierda alternativa ha sido una de las constantes en las elecciones autonómicas celebradas a lo largo de 2026. En Aragón, el espacio situado a la izquierda del PSOE concurrió dividido entre Chunta Aragonesista (CHA), Izquierda Unida–Movimiento Sumar y Podemos–Alianza Verde. Y Andalucía no será una excepción: en los comicios de este próximo 17 de mayo, Adelante Andalucía y Por Andalucía volverán a competir por un mismo electorado y por liderar el espacio de la izquierda alternativa andaluza.

La primera formación, liderada por José Ignacio García y heredera del proyecto impulsado por Teresa Rodríguez, busca consolidar un perfil andalucista propio y diferenciado de los partidos estatales. Por su parte, Por Andalucía, con Antonio Maíllo al frente, agrupa a IU, Sumar, Podemos y otras fuerzas progresistas con el objetivo de reunificar el espacio de la ‘otra zquierda’.

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Mientras tanto, buena parte de las miradas están puestas en si Juanma Moreno, presidente en funciones y candidato a la reelección, podrá revalidar la mayoría absoluta, después de la polémica por los cribados de cáncer y la gestión de los servicios públicos.

El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha apuntado que corresponde a Podemos la decisión de integrarse o no de cara a dichos comicios en las listas de Por Andalucía (Europa Press)

Por ahora, las encuestas vaticinan que Moreno rozaría la mayoría absoluta, situada en 55 escaños, al encontrarse en una horquilla entre 53 y 56 diputados (42,4% de los votos). Esto le complicaría las cosas al PSOE de la ya exministra y exvicepresidenta primera del Gobierno de Sánchez, María Jesús Montero. La encuesta preelectoral del Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia de la Junta, pronostica que Montero obtendrá entre 25 y 27 diputados.

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Por detrás se situaría Vox, que podría alcanzar su mejor resultado histórico en Andalucía al moverse entre los 17 y 19 diputados. Sin embargo, la batalla más abierta de estos comicios se libra en la pugna por la cuarta plaza entre Adelante Andalucía y Por Andalucía.

El partido fundado por Teresa Rodríguez aspira a consolidar un espacio propio basado en el andalucismo de izquierdas, mientras que la coalición encabezada por Maíllo confía en que la reunificación de IU, Sumar y Podemos permita recuperar parte del terreno perdido en los últimos años —el partido de Belarra se sumó in extremis el mismo día que finalizó el plazo para la inscripcón de coaliciones—.

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La fragmentación de la izquierda o allanar el camino al PP

El principal desafío para estas candidaturas no es solo crecer en votos, sino convertir ese apoyo en representación parlamentaria. El sistema electoral andaluz, basado en circunscripciones provinciales, suele penalizar a los partidos más pequeños cuando el voto se dispersa entre varias candidaturas.

Así, según el Centra, PP y Vox concentrarían el 56,8 % de los apoyos, mientras que el conjunto de la izquierda —PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía— se quedaría en el 34,9 % de estimación de voto. La división del espacio progresista amenaza así con facilitar una nueva mayoría conservadora en el Parlamento andaluz.

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En este contexto, las fuerzas de izquierda han intensificado sus llamamientos a la movilización. El PSOE de Montero busca a contrarreloj movilizar a un electorado andaluz en descontento tras las múltiples crisis que acarrea el partido en los últimos meses.

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo. (Joaquín Corchero/Europa Press)

La portavoz de la ejecutiva federal, Montse Mínguez, hizo este lunes un llamamiento desesperado a sus votantes: “No hay encuesta que nos desmovilice. Al contrario. Vamos a seguir explicándonos. Nunca antes había tenido Andalucía tantos recursos y nunca antes había habido tanto deterioro”, afirmó.

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Ya a mitad de la semana pasada, Maíllo apeló la pasada semana a movilizar al electorado progresista: “Si nos movemos, ganamos”, dijo en un acto de campaña celebrado en Montilla, Córdoba. “Quieren hacernos creer que esto está ya vendido. Pero, ¿quién vota, las encuestas o la urnas? La urnas", añadió, para afirmar que Por Andalucía va a “ser la sorpresa” de la comunidad.

Desde Adelante Andalucía, José Ignacio García ha intentado rebajar la tensión en la pelea por la cuarta plaza. En una entrevista concedida a El País, el dirigente andalucista aseguró que no le preocupa un eventual sorpasso entre fuerzas progresistas: “Quiero que sumen el PSOE, Adelante, Izquierda Unida y Podemos y echemos a la derecha”, afirmó.

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Más allá de quién logre imponerse en la pugna entre Adelante Andalucía y Por Andalucía, el 17M servirá también para medir qué modelo tiene más recorrido en la comunidad: una izquierda andalucista con identidad propia o una coalición unitaria vinculada al espacio estatal de Sumar y Podemos.