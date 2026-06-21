Anne Hathaway y el precio de la fama: las lecciones que le dejaron los momentos más difíciles de su carrera

Anne Hathaway explicó que su enfoque de Penélope en La Odisea apuntó a otro matiz del personaje (Universal Pictures)

El precio del éxito convive hoy con un momento que Anne Hathaway define como pleno en su vida personal y profesional. En una entrevista con ELLE, aseguró que está “pasándolo muy bien” mientras encadena nuevos proyectos y mira con más distancia el costo que tuvo la fama.

Hathaway dijo que el éxito llegó con presión, miedo y una dureza consigo misma que marcó sus primeros años de exposición pública, pero sostuvo que ahora enfrenta esa etapa de otra manera. También contó que dudó durante el rodaje de Mother Mary, que decidió no abandonar la película y que aprendió a filtrar críticas y rumores sin perder de vista lo que le permite disfrutar su trabajo.

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La actriz habló también de la importancia del equilibrio en su vida familiar. “Estoy pasando el momento más maravilloso con mi familia, viviendo en la ciudad de mis sueños, y el trabajo parece ir realmente bien”, dijo sobre su vida con su esposo, Adam Shulman, y sus hijos de 6 y 10 años.

Anne Hathaway aseguró que vive un momento pleno en su vida personal y profesional mientras suma nuevos proyectos y toma distancia del costo de la fama (Evan Agostini/Invision/AP)

También defendió la necesidad de preservar la alegría en tiempos difíciles. “La vida le pide mucho a todo el mundo solo para seguir en ella. ¿Por qué trabajaríamos tan duro si no fuera para experimentar alegría, si no fuera para aportar belleza o experimentar belleza?”, planteó.

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Michael Showalter, director de The Idea of You y Verity, dijo a ELLE que Hathaway “todavía conserva una sensación de asombro”. En ese sentido, la propia actriz lo vinculó con no dar su carrera por sentada: “Trabajar con Chris [Nolan] por tercera vez no pierde novedad”. Y añadió: “Si no lo estoy disfrutando, entonces, de verdad, ¿qué me pasa?”

Los retos que se impuso en su nueva etapa

La actriz dijo que el éxito llegó con presión, miedo y dureza consigo misma, pero que ahora aprendió a filtrar críticas y rumores

Hathaway contó que tiene cinco películas en seis meses por retrasos acumulados entre rodajes y estrenos. Entre esos trabajos mencionó Mother Mary, El diablo viste a la moda 2, La Odisea, The End of Oak Street y Verity.

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También habló de proyectos en desarrollo como Yesteryear, una adaptación cuya adquisición de derechos hizo su productora Somewhere Pictures; una comedia aún sin título sobre una operación encubierta del FBI en una boda, y The Princess Diaries 3.

El caso que describió con más detalle fue Mother Mary. En ese drama psicológico, explicó, tuvo que cantar temas de Jack Antonoff, Charli XCX y FKA twigs, además de bailar, y su primera reacción al verse en imágenes del rodaje fue de rechazo: “Esto está muy mal... No sé si puedo pedirle a la gente que venga a ver esto”.

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La duda llegó a tal punto que pensó en dejar el proyecto. “Llegué a la conclusión de que no habría vergüenza si me despedían, pero sí la habría si renunciaba”, dijo.

Anne Hathaway dijo que en La Odisea buscó exigirse desde otro lugar (Universal Pictures)

Después, tomó clases de baile durante meses y siguió trabajando la parte vocal en la posproducción, mucho después de que terminara el rodaje. Un año más tarde, cuando por fin quedó satisfecha con lo que escuchaba, volvió al estudio con Antonoff y regrabó casi todo.

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En La Odisea, donde comparte elenco con Matt Damon, dijo que también buscó exigirse desde otro lugar. Sobre el personaje de Penélope, señaló: “Lo pensamos como un modelo de paciencia, pero a mí me interesaba su filo más crudo”.

La actriz explicó que quiso mostrar “la furia, la emoción y la pasión” del personaje durante las 20 décadas en que espera el regreso de Odiseo. Christopher Nolan, director de la película, dijo a ELLE que percibe en sus interpretaciones “una madurez” y “una sensación de calma serena”.

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Lo que le dejó la fama y la presión pública

Hathaway defendió la alegría y la belleza como parte del sentido del trabajo y de la vida en medio de tiempos difíciles (REUTERS/Jeenah Moon)

Hathaway vinculó parte de su evolución personal con los años del “Hathahate” y con el trabajo que hizo para confiar más y no ceder tan fácilmente al pánico. Al mirar hacia atrás, habló de una versión más temerosa de sí misma: “Una de las cosas de la yo más joven es que tenía mucho miedo, y creo que ese miedo me hacía ser dura conmigo misma”.

También habló de su trato con los demás. “Me estremezco al pensar que quizá fui dura con otras personas mientras estaba siendo dura conmigo misma. De verdad me da náuseas pensarlo”, dijo.

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La actriz recordó que en el rodaje de El diablo viste a la moda era “un desastre”, aunque remarcó que estaba rodeada de gente que la cuidó cuando tenía 22 años. Volver para la secuela le dio, según contó, una segunda oportunidad para habitar ese universo desde otro lugar.

“Fue como volver a un momento de tu vida al que te gustaría regresar siendo la persona que eres ahora y sabiendo lo que sabes ahora”, explicó. También dijo que ese regreso le permitió agradecer de nuevo a David Frankel y mostrar el trabajo personal que hizo para convertirse en “una persona más positiva”, “más sana” y “más segura”.

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Su respuesta a los rumores y al juicio ajeno

Hathaway respondió a los rumores sobre un posible estiramiento facial, atribuyó el cambio en su rostro a dos trenzas y dijo que ya no mide su estabilidad por el juicio ajeno (Macall Polay/20th Century Studios)

Otro de los episodios que abordó en ELLE fue la especulación en internet sobre un posible estiramiento facial. Hathaway explicó que publicó un video para mostrar que el efecto en su rostro se debía a dos trenzas pequeñas cerca de las sienes, y rechazó presentar ese gesto como una negación calculada.

“No diría que fuera algo deliberado”, afirmó. Luego añadió: “No, no tomé una gran decisión médica. Son solo dos trenzas”.

La actriz sostuvo que preferiría no comentar ese tipo de versiones y seguir adelante sin atraer más atención. Aun así, reconoció que el volumen de la especulación la llevó a sentir la necesidad de exponer su versión porque la conversación ya se había vuelto una distracción.

Anne Hathaway contó que tiene cinco películas en seis meses, entre ellas Mother Mary, El diablo viste a la moda 2, La Odisea y Verity (REUTERS/Daniel Cole)

También admitió que esa misma situación la habría golpeado distinto al comienzo de su carrera. Esa diferencia, dijo, tiene que ver con el trabajo que hizo para tratarse con más suavidad y no medir su estabilidad con el ruido externo.

Hathaway reconoció que todavía piensa en la posibilidad de que todo cambie de un día para otro. Pero dijo que su seguridad ya no depende de cuánto dure ese lugar de privilegio, sino de cómo afrontaría una pérdida así con gratitud y con la certeza de que ya recibió más de lo que imaginó.