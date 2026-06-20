El triste final de Daveigh Chase, la actriz de ‘El Aro’: “Las drogas se apoderaron de ella”

La actriz de El Aro desapareció de la vida de su familia durante varios años, pese a los constantes intentos de su madre por encontrarla.(Captura de video/Giulio Marcocchi/Sipa Press)

La muerte de Daveigh Chase a los 35 años sacó a flote los difíciles años que atravesó la actriz que, tiempo atrás, encarnó a Samara Morgan en El Aro.

Días después de conocerse su fallecimiento, su madre, Cathy Chase, ofreció una desgarradora entrevista al Daily Mail en la que reconstruyó el inicio de la adicción de su hija, su desaparición durante varios años y el dolor que sintió al enterarse de su muerte.

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Según relató Cathy, el deterioro de la actriz comenzó después de un accidente de motocicleta ocurrido alrededor de 2016, cuando recibió una prescripción médica de analgésicos para tratar una lesión en la espalda.

La madre de Daveigh considera que su consumo de oxicodona derivó en una dependencia que terminó transformando por completo la vida de la actriz que dio voz a Lilo en Lilo & Stitch.

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Cathy Chase asegura que los medicamentos recetados para el dolor propiciaron adicciones en su hija (GoFundMe)

“Empezó a buscar drogas y a salir de fiesta con las personas equivocadas”, afirmó. “Nunca eché a mi hija de casa. Ella quería libertad y esas personas la engancharon a las drogas. Ese fue el comienzo”.

De acuerdo con su testimonio, la joven actriz se fue alejando progresivamente de su familia mientras aumentaban sus problemas relacionados con el consumo de sustancias. Con el paso del tiempo también tuvo varios problemas con la ley, lo que la llevó a pasar temporadas en la cárcel.

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Uno de los recuerdos más dolorosos para Cathy Chase ocurrió durante una visita que le hizo a su hija en prisión.

“Estaba completamente ida, como fuera de sí”, declaró. “Sinceramente pensé que había algo malo en ella. A mi hija nunca le diagnosticaron ningún problema de salud mental, aparte del trastorno de estrés postraumático. Pero las drogas se apoderaron de ella”.

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Tras aquella visita, ambas acordaron reencontrarse cuando Daveigh recuperara la libertad. Sin embargo, ese plan nunca pudo concretarse. “Cuando llegué, ella ya no estaba esperándome. Volvió a las calles y no pude encontrarla”, recordó Cathy. La madre aseguró que las autoridades le comunicaron una fecha equivocada para la liberación de su hija, por lo que siempre ha cargado con un sentimiento de culpa.

La actriz habría pasado de la fama infantil a una vida marcada por la inestabilidad (REUTERS/Fred Prouser/File Photo)

“El capellán del hospital me dijo que no debía culparme, pero soy una madre que amaba muchísimo a su hija”, expresó.

Luego, emprendió varios años buscando nuevamente a Daveigh. Explicó que, junto con otro de sus hijos, recorrió campamentos de personas sin hogar en distintos puntos de Los Ángeles y también buscó a la actriz en Skid Row, una de las zonas más conocidas por su población sin vivienda.

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Fue en 2025 que por fin encontró una pista sobre su hija: un video en Reddit que supuestamente mostraba a la exestrella infantil.

“En el video estaba en muy malas condiciones. Estaba muy delgada. Estaba muy frágil. Decía que no e intentaba apartar la cámara, y aun así se la seguían poniendo en la cara. Fue horrible”, recordó. “Obviamente estaba completamente drogada. No era más que piel y huesos y no quería pensar que esa fuera mi hija”.

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Un video difundido en internet en 2025 mostró a la actriz en un estado físico extremadamente deteriorado. (Captura de video/Redes sociales)

Pese a esa pista, nunca logró localizarla. Cathy también respondió a quienes la han criticado por la situación que vivió la actriz.

“Me duele porque hay personas que dicen que debí haber sido una mala madre, pero yo nunca me rendí con mi hija”, aseguró. “Como madre, uno no abandona a su hijo. Yo tenía la esperanza de que algún día volviera a casa”.

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Las declaraciones de Cathy Chase coinciden en varios puntos con el relato ofrecido días antes por John Ryan Jr., exmánager de la actriz, quien también habló públicamente sobre los problemas que enfrentó Daveigh durante los últimos años.

Ryan explicó que la actriz ingresó en “un par de centros de rehabilitación” y recordó que, cuando todavía mantenían contacto, la principal preocupación era el consumo de alcohol más que el de drogas duras. Incluso aseguró que, antes de perder comunicación con ella a finales de 2015, había permanecido sobria durante un tiempo.

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El momento más doloroso

La madre de la actriz rechaza las críticas y asegura que jamás abandonó la búsqueda de su hija.(Instagram)

La noticia de la muerte de Daveigh Chase sorprendió por completo a su madre. “De verdad pensé que era una noticia falsa la primera vez que la vi... pero de repente vi que todos estos sitios legítimos publicaban su nombre y me di cuenta de que no era falso”, recordó.

Finalmente acudió al hospital para identificar el cuerpo de su hija y despedirse de ella. “Estaba devastada”, confesó. “Sentía como si algo dentro de mí me estuviera quitando todo el aire y, al mismo tiempo, como si estuviera explotando por fuera”.

A pesar del inmenso dolor, aseguró que haber podido verla una última vez le brindó algo de consuelo.