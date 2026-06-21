El conmovedor momento en el que Skay Beilinson le dedicó una simbólica canción al Indio Solari en pleno show

En medio de un show en vivo, Skay Beilinson recordó al Indio Solari durante su primer show tras la muerte del cantante (Instagram/@losredondos.enfotos)

A poco más de dos semanas del fallecimiento del Indio Solari, la tristeza sigue latente tanto entre sus seguidores como en el mundo de la música. El legado de uno de los artistas más emblemáticos del rock argentino continúa generando homenajes, recuerdos y muestras de cariño a lo largo y ancho del país. Entre esas expresiones, una de las más resonantes fue la de Skay Beilinson, histórico guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien eligió rendir tributo a su excompañero en el primer show que ofreció tras la noticia de su muerte.

El emotivo gesto se vivió este sábado por la noche en el Complejo República de Venezuela, en la ciudad bonaerense de Bolívar, donde Skay subió al escenario junto a su banda Los Fakires. Bajo luces azules y neón, el músico tomó la palabra y, con la voz quebrada por la emoción, dedicó su interpretación de “Todo un palo” a la memoria del Indio. “A la memoria de un amigo y para todos ustedes”, expresó ante una multitud que respondió con aplausos y silencio respetuoso. La canción, uno de los himnos de la mítica banda platense, resonó con una carga especial, sellando un momento que rápidamente quedó registrado en decenas de videos grabados por el público.

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Las redes sociales se encargaron de multiplicar esas imágenes, y miles de seguidores compartieron mensajes que pusieron en palabras la conmoción colectiva. “Qué lástima haber estado tantos años distanciados y no poder abrazarse y perdonarse antes de la partida”; “Me destruye”; “Me parte el alma”; “El tipo se tuvo que morir para que lo vuelva a llamar amigo”; “¡El corazón de Patricio Rey!”, fueron apenas algunos de los comentarios que circularon, reflejando la profundidad del vínculo que unió, y separó, a los máximos referentes de Los Redondos.

En una emotiva publicación de Instagram, Skay Beilinson compartió una imagen junto a Indio Solari y un mensaje de despedida tras el sensible fallecimiento del reconocido músico (Instagram)

El homenaje de Skay no fue el primer gesto público tras la muerte de Solari. El pasado viernes 5 de junio, apenas se conoció la noticia, el guitarrista recurrió a su cuenta de Instagram para despedirse de su viejo compañero: “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre”, escribió, comunicando además que su agenda de conciertos quedaba suspendida “hasta nuevo aviso” en ese entonces.

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La historia compartida entre el Indio y Skay es parte fundamental del ADN del rock nacional. Desde los inicios caóticos en la segunda mitad de los años 70, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue mutando, creciendo y llenando estadios en toda la Argentina. El proyecto artístico, que se construyó sobre una base de hermetismo y mística, terminó abruptamente a fines de 2001, cuando ambos líderes anunciaron la separación. Con el tiempo, trascendieron las diferencias personales y profesionales que habían quedado detrás del telón, y el distanciamiento entre Solari, Skay y la Negra Poli, pareja del guitarrista y manager de la banda, se hizo cada vez más notorio.

Previo a su muerte, el fallecido artista se había referido al quiebre de su vínculo con Beilinson y el final de Los Redondos (Mariano Arribas)

En entrevistas pasadas, el Indio no evitó referirse al final de Los Redondos. A fines del año pasado, durante una charla en Perros de la Calle (Urbana Play), Solari recordó: “Viví un duelo con el final de Los Redondos porque era mi banda”. Sin rodeos, habló de traiciones y heridas abiertas. “A Skay se le ocurre decir en un reportaje que todo esto (el fin del grupo) se debía a que uno de nosotros se había querido quedar con la gloria de la banda. Semilla no fue, soy yo”, comentó con ironía, aludiendo a la complejidad de aquel adiós.

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El distanciamiento se potenció con el tiempo, y en el libro de memorias Recuerdos que mienten un poco, el Indio expresó su decepción con Skay y Poli, detallando los motivos que lo llevaron a cortar el vínculo. La disputa por la custodia de grabaciones audiovisuales de recitales fue el punto de quiebre, desencadenando la disolución de la banda y dejando una herida visible en la cultura popular argentina. El paso de los años no logró sellar esa grieta, que se mantuvo presente hasta el último día de Solari.

En diciembre pasado, el Indio Solari rememoró cómo fue el quiebre de su vínculo con Skay Beilinson y el posterior final de su banda (Perros de la Calle - Urbana Play)

A pesar de todo, el inventario final de Los Redondos incluye logros artísticos innegables: canciones emblemáticas, una mitología única y la devoción de varias generaciones. “En su momento hicimos cosas... canciones muy lindas, hicimos una mitología buena. Pero ahora me encontré con unos socios estupendos para hacer música, esta banda es estupenda”, reconoció el propio Indio sobre Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quienes lo acompañaron en su etapa solista a partir de 2004.

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El homenaje de Skay Beilinson en Bolívar fue, para muchos, un acto de justicia poética y una señal de que, más allá de los desencuentros, el afecto y la historia compartida siguen pesando. La memoria del Indio Solari se mantiene viva en cada canción, en cada homenaje y en la emoción de quienes, noche tras noche, refrendan el mito de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.