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KPop Demon Hunters llega a Netflix House con una experiencia interactiva para fans

Personajes icónicos, música en vivo y actividades únicas convierten el espacio en Dallas y Filadelfia en un punto de encuentro para seguidores del K-pop

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KPop Demon Hunters llegará a Netflix House con una experiencia interactiva de pago en Dallas y Filadelfia - Crédito: Netflix Latinoamérica

Netflix llevará al mundo físico el universo de KPop Demon Hunters con una experiencia inmersiva de pago en sus dos sedes de Netflix House, ubicadas en Dallas y Filadelfia. El anuncio llega un año después del estreno de la película y en plena expansión de una franquicia que se convirtió en el título más visto de la historia de la plataforma.

Marian Lee, directora de marketing de Netflix, explicó a Variety que el proyecto partió de una pregunta concreta: “¿Cómo podemos integrar todos los elementos de la película en la Casa?”. La respuesta tomó la forma de un recorrido que combina música en vivo, personajes a escala real y actividades diseñadas para los seguidores del K-pop. Entre los atractivos confirmados figura una figura gigante de Derpy, uno de los personajes del filme, pensada para que los asistentes puedan fotografiarse junto a ella.

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La experiencia de KPop Demon Hunters incluirá una figura gigante de Derpy para fotos de los asistentes en Netflix House - Netflix

La música ocupa un lugar central en el diseño de la experiencia. “Los fans nos han dicho que quieren música, que quieren cantar, que quieren ver cantar, así que hemos incorporado todos esos elementos”, señaló Lee. La apertura está prevista durante las fiestas de fin de año, aunque las entradas y los detalles adicionales se publicarán a finales de 2026.

El filme más visto en la historia de Netflix

La apuesta de Netflix por trasladar KPop Demon Hunters al plano presencial se apoya en cifras sin precedentes en la industria del streaming. Desde su estreno en junio de 2025, la película acumuló más de 540 millones de reproducciones en todo el mundo, según datos de la propia compañía. Solo en el segundo semestre de 2025 registró 481,6 millones de vistas, un récord que superó la suma combinada de los tres títulos que encabezaban los rankings semestrales anteriores de la plataforma, tal como informó The Hollywood Reporter.

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Netflix abrirá la propuesta de KPop Demon Hunters durante las fiestas de fin de año y publicará entradas y detalles a finales de 2026 - Netflix

El filme permaneció 31 semanas consecutivas en el top 10 de películas de Netflix a nivel global, y 26 semanas en el equivalente de Nielsen para Estados Unidos. Su banda sonora también marcó un hito en la lista Billboard Hot 100 al convertirse en la primera en colocar cuatro canciones de forma simultánea en el top 10 del ranking.

Una temporada de premios sin igual

El ciclo de reconocimientos de KPop Demon Hunters culminó en la 98ª edición de los Premios de la Academia, celebrada en marzo de 2026, donde se alzó con los Óscar a mejor película de animación y mejor canción original por “Golden”. La victoria en esta última categoría convirtió a “Golden” en la primera canción de K-pop en ganar un Óscar, según confirmó la Academia.

KPop Demon Hunters ganó dos premios Óscar en 2026 y “Golden” fue la primera canción de K-pop en obtener el premio a mejor canción original - REUTERS/Carlos Barria
KPop Demon Hunters ganó dos premios Óscar en 2026 y “Golden” fue la primera canción de K-pop en obtener el premio a mejor canción original - REUTERS/Carlos Barria

Antes de esa noche, el filme ya había acumulado dos Globos de Oro —mejor película animada y mejor canción original— y dos premios en los Critics Choice Awards. En los Grammy, “Golden” también escribió historia al convertirse en el primer tema de K-pop en ganar en la ceremonia más prestigiosa de la industria musical, de acuerdo con lo reportado por NBC News.

Maggie Kang y Chris Appelhans, codirectores del filme, recibieron el Óscar a mejor animación junto a la productora Michelle L.M. Wong. Kang y Wong se convirtieron en las primeras personas de ascendencia surcoreana en ganar en esa categoría. La canción “Golden” fue reconocida con el premio a mejor canción original, un galardón que recayó en EJAE, voz de Rumi en la película; Mark Sonnenblick; y el grupo surcoreano The Black Label, integrado por Yu Han Lee, Hee Dong Nam y Zhun.

KPOP DEMON HUNTERS
La película pasó 31 semanas en el top 10 global de Netflix y su banda sonora colocó cuatro canciones al mismo tiempo en el top 10 del Billboard Hot 100 - Netflix

La película fue producida en asociación con Sony Pictures Animation —responsable también de Spider-Man: Across the Spider-Verse y The Mitchells vs. The Machines— y narra la historia de HUNTR/X, un grupo femenino de K-pop que combate demonios sobrenaturales mientras enfrenta la rivalidad con una banda masculina y los conflictos internos de su vocalista principal.

La estrategia de Netflix para llevar sus franquicias al mundo real

KPop Demon Hunters se suma a la lista de franquicias que Netflix ha trasladado al terreno presencial a través de sus sedes de Netflix House. Propuestas anteriores como “Wednesday: Eve of the Outcasts”, “One Piece: Quest for the Devil Fruit” y “Squid Game: Survive the Trials” ya habían permitido a los seguidores adentrarse físicamente en los universos de esas series.

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Netflix impulsa la expansión de KPop Demon Hunters con eventos en otras partes del mundo y una secuela junto a Sony Pictures - Netflix

Lee resumió el enfoque con una meta concreta: “Pensamos en qué es lo más inmersivo que podemos ofrecer a los fans y que sea divertido durante una hora”. La directiva situó la iniciativa dentro de la misión de Netflix House de ofrecer una vía de escape e impulsar visitas frecuentes. “Queremos que la gente vuelva con frecuencia”, afirmó, y agregó que la empresa busca que el espacio funcione como punto de encuentro para las comunidades locales.

La compañía anticipó que la expansión de la franquicia no se limitará a Dallas y Filadelfia: prevé actividades y eventos vinculados a KPop Demon Hunters en otras partes del mundo, y trabaja en una secuela de la película en colaboración con Sony Pictures.

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