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Doce canciones dedicadas a Lionel Messi: la playlist en homenaje al Diez de la selección

Entre temas oficiales y tributos de artistas de distintos géneros, la fiebre musical alrededor de la Copa del Mundo sumó piezas dedicadas al delantero, con melodías que terminan convertidas en bandera popular. Un repaso de las mejores

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Las canciones dedicadas a Lionel Messi
El Mundial inspira himnos oficiales y un cancionero dedicado a Messi

Así como sucedió en otras épocas con Diego Armando Maradona, hoy la atmósfera extradeportiva que rodea al Mundial incluye un componente musical destacado: los himnos oficiales y temas en homenaje a Lionel Messi. La Copa del Mundo inspira creaciones musicales de diversos estilos y, en ese marco, el tema “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” se consolidó como emblema del campeonato de 2022. Sin embargo, diversos artistas y bandas también han demostrado su amor al delantero a través de su arte.

“El último baile” - Luck Ra

El homenaje de Luck Ra a Lionel Messi en "El último baile"

El cordobés, junto a Juan Portella, Ramky y Un Poco de Ruido, presenta un tributo a Messi en ritmo de cuarteto, con una invitación a disfrutar y moverse al compás de la música. Luck Ra atraviesa un momento destacado en su carrera y lanza este nuevo sencillo en honor al capitán argentino, sumándose a la expectativa argentina por el Mundial 2026.

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“Lleva” - Los Calzones

"Lleva" - Los Calzones

Por su parte, la banda Los Calzones rinde homenaje a Messi con “Lleva”, una pieza que fusiona ska y referencias a la camiseta número 10 de la selección argentina, en un reconocimiento a “la zurda de los magos”.

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“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” - La Mosca Tse Tse

“Muchachos, Ahora Nos Volvimos A Ilusionar” - La Mosca Tse Tse

La Mosca Tse Tse, responsables de “Para no verte más”, compuso este tema de ska que se popularizó antes del Mundial de Qatar 2022. La canción se transformó en un himno para la selección argentina y Messi la señaló como su favorita. Letra destacada: “Muchachos/Ahora nos volvimos a ilusionar/Quiero ganar la tercera/Quiero ser campeón mundial/Y al Diego/Desde el cielo lo podemos ver/Con Don Diego y La Tota/Alentándolo a Lionel”.

“La Zurda de Oro” - El Polaco

“La Zurda De Oro” - El Polaco

Compuesta en 2010, año en el que Messi obtuvo su segundo Balón de Oro, la canción relata su trayectoria desde Rosario hasta su llegada al Barcelona. El Polaco destaca cómo el talento de Messi llenó de orgullo a Argentina y lo compara con la divinidad en sus jugadas. Letra destacada: “La zurda de oro se lo apodó/la zurda de oro, nos demostró/que este país se llena de orgullo/viéndote a vos/Toda la magia en el gol/nos hace acordar a Dios”.

“Messi” - Neo Pistea

“Messi” - Neo Pistea

En 2018, Neo Pistea, referente del trap argentino, lanzó este tema que celebra la figura de Messi y su rivalidad con Cristiano Ronaldo. Letra destacada: “Lionel Messi/ de capitán con la cinta y una Stacy/R.I.P Cristiano/el barrio sólo quiere a Messi (...) La Pulga golea, el niño te tumba/Pelota que pega la pega en la punta/Está fuera del área y adentro la junta/En el ángulo apunta/En la esquina el la amputa”.

“La Octava Maravilla” - Sergio Torres

“La Octava Maravilla” - Sergio Torres

Esta salsa establece una comparación directa entre Messi y Diego Armando Maradona. Sergio Torres plantea a Messi como el heredero natural del talento argentino y augura un futuro de campeonatos. Letra destacada: “Y no es mentira que el que viene es el mesías/Toda mi gente dice que es el sucesor/De lo más grande en futbol que tuvo Argentina/El mismo sueño que promete ser campeón”.

“El Pie de Oro Llegó” - La banda del Tigre Ariel

“El Pie De Oro Llegó” - La Banda Del Tigre Ariel

En 2017, La banda del Tigre Ariel narró la historia de Messi, desde sus inicios en Newell’s hasta su consagración en el Barcelona, abordando los obstáculos de salud que enfrentó en la infancia y su posterior éxito en Europa. Letra destacada: “Gambeta mágica, pequeño y gran jugador/7 años en las inferiores de Newell’s Old Boys/A su problema aquí le dieron la espalda/Y tuvo que emigrar hacia España/Y en Barcelona su segundo padre encontró/Con sacrificio y amor, él se superó/En el 2004 debutó en el Barça/Y con la sub 20, su sueño reveló/El pie de oro llegó”.

“Y yo te voy a alentar” - Janna Santero

“Y Yo Te Voy A Alentar” - Janna Santero

Previo al Mundial de Qatar 2022, la canción interpretada por Janna Santero, de 7 años, se viralizó en redes. El tema, escrito por su madre, Mikaela, expresa el apoyo incondicional de los aficionados y el ejemplo que representa Messi. Letra destacada: “Y yo te voy alentar, sos un ejemplo de vida porque a todos los problemas le encontraste la salida/‘La Pulga’ o ‘Comadreja’ o como quieran nombrarlo/en Argentina y el mundo te aguantamos los trapos/Por eso, Lio querido, ¡te alentamos en los partidos!/Y quién te compare con otro, seguro es pecho frío/porque sos un gigante, y vos no tenés rival/¡Este año la copa te traes del Mundial!”

“El petit més gran” - Toni Beiro

“El Petit Més Gran” - Toni Beiro

Toni Beiro incluyó este tema en su álbum “Enmig de no-res” de 2019. La canción, dedicada a Messi, menciona a Xavi e Iniesta como compañeros en el Barcelona y destaca la genialidad y trascendencia de Messi en la historia del fútbol. Letra destacada: “Veo la magia delante de mí/Mucho más rápido que un rayo/Es el pequeño mayor/Nunca me hubiera imaginado/Tener la suerte de contemplar/El guerrero que se va forjando/Una vez cada cien años”.

“Rey en París” - Númana

“Rey En París” - Númana

Tras la llegada de Messi al Paris Saint-Germain en 2021, Númana compuso este tema en apoyo a su nueva etapa. El músico, conocido por sus homenajes a la selección argentina, resalta el agradecimiento y la fortaleza de Messi. Letra destacada: “¿Cómo?, ¿cómo fue?, ¿dónde fui?/Si me ven dando vueltas aquí solo por París/Y solo a pesar que me fui/Dejando todo atrás aquello bueno que aprendí/Doy gracias a la gente, por siempre estar presente/Bancando mis gambetas y si quieren que la cuenten/Soy cada día más fuerte eso me hace diferente/Porque soy argentino y lo canto hasta la muerte”.

“Pequeño Campeón” - Carlos Sadness (shinoflow)

“Pequeño Campeón” Carlos Sadnessshinoflow

Antes de adoptar el nombre Carlos Sadness, el músico español firmaba como shinoflow. Escribió este tema a pedido de un grupo de niños que buscaban inspiración. La canción describe los desafíos físicos que afrontó Messi en su infancia y cómo los superó para alcanzar la cima. Letra destacada: “Y esa gente, que no perdona los defectos/que apunta con el dedo como si yo fuera menos/no sabe que tenemos un secreto entre las manos/no ser perfectos nos hace más humanos/Eres el más grande, pequeño, ay pequeño/Estás entre los astros, estrella del balón, tus pies están rozando de cerca el corazón/Estás entre los astros, estrella del balón, me siento grande, pequeño campeón”.

“If Messi Was An Englishman” - Thebandofgod

“If Messi Was An Englishman” - Thebandofgod

La banda Thebandofgod imaginó en 2014 cómo sería el fútbol inglés con Messi en sus filas. Ofrece las Malvinas a Argentina a cambio de Messi y afirma que ningún país podría superar a Inglaterra con él en su equipo. Letra destacada: “Te enviaremos de vuelta a tu favela/Con tus banderas verdes y amarillas/Que los españoles se hinchen de chorizo/Y nosotros vomitamos en su paella/Les damos las Malvinas/Y el cuerpo de Thatcher también/Tan solo dennos al Mesías/Y quizá a Agüero también”.

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