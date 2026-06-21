Murió Slavenka Drakulic, la escritora que introdujo el feminismo en la ex Yugoslavia comunista

La escritora y periodista croata Slavenka Drakulic murió a los 76 años, según confirmó una amiga cercana a la AFP este domingo. La autora, fallecida el sábado en Croacia, fue una de las primeras en introducir el debate feminista en la esfera pública de la ex Yugoslavia comunista.

Nacida en la ciudad portuaria de Rijeka en 1949, inició su carrera literaria a fines de la década de 1970, tras estudiar literatura comparada y sociología en la Universidad de Zagreb.

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Publicó su primer libro de ensayos, Los pecados mortales del feminismo, en 1984, y tres años después su novela debut, Hologramas del miedo.

Drakulic escribió novelas y ensayos traducidos a más de 20 idiomas, muchos de ellos centrados en el destino de las mujeres, incluidas obras inspiradas en la artista mexicana Frida Kahlo y en Mileva Einstein, la primera esposa de Albert Einstein.

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La autora escribió novelas y ensayos traducidos a más de 20 idiomas

También abordó el colapso del comunismo, el auge del nacionalismo, las guerras que acompañaron la desintegración de Yugoslavia, así como el envejecimiento, la enfermedad y el temor a la muerte.

Entre sus libros con mayor circulación internacional figuran las colecciones de ensayos Cómo sobrevivimos al comunismo e incluso nos reímos y Balkan Express, y la novela Como si no estuviera, sobre la violencia sexual en tiempos de guerra en Bosnia.

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En la colección de ensayos Ellos nunca harían daño a una mosca, retrató a criminales de guerra yugoslavos y examinó la banalidad del mal y el papel de personas comunes como perpetradores.

Cuatro libros de la escritora croata Slavenka Drakulić (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus ensayos también se publicaron en medios internacionales como The New York Times Magazine, Frankfurter Allgemeine Zeitung, La Repubblica y The Guardian.

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En 2025, recibió el premio a la trayectoria de la Asociación de Periodistas de Croacia (HND).

En una entrevista de esa época, al ser consultada sobre la escritura, declaró: "Cuando hablamos de periodismo: testimonio, resistencia, análisis y búsqueda de la verdad. Cuando hablamos de creación literaria... es una necesidad para mí. Ya sea periodismo o prosa, lo que me importa es escribir".

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Drakulic residió en Croacia y Suecia.

Fuente: AFP