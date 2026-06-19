Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

"Te encontraré" sigue a David Burroughs, condenado a cadena perpetua por el asesinato de su hijo Matthew (Netflix)

La nueva serie de Netflix Te encontraré (I Will Find You) arranca con una premisa que parece cerrada: David Burroughs (Sam Worthington) cumple cadena perpetua por el asesinato de su hijo de tres años, Matthew.

La condena se apoya sobre tres pilares: un bate de béisbol manchado de sangre, el testimonio de una vecina que asegura haberlo visto enterrar el arma y sus antecedentes de terrores nocturnos.

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La serie está basada en la novela homónima de Harlan Coben, publicada en 2023, y fue creada y desarrollada para la pantalla por el showrunner Robert Hull. Coben también participó como productor ejecutivo.

“Quería que empezara en el peor lugar imaginable”, explicó Coben a Netflix sobre el punto de partida de la historia. “Cuando lo acusan de asesinar a su propio hijo, no lucha con todas sus fuerzas porque su hijo está muerto. Incluso si logra probar su inocencia, su hijo sigue sin estar ahí”.

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El elenco incluye a Britt Lower como Rachel Mills, periodista y hermana de la exmujer de David; Erin Richards como Cheryl, la exmujer; Milo Ventimiglia como Hayden Payne, un filántropo que se presenta como aliado; Logan Browning y Chi McBride como los agentes del FBI Sarah Greer y Max Williams, padre e hija en la ficción; y Madeleine Stowe como Gertrude Payne, matriarca de una familia adinerada.

La serie está basada en la novela de Harlan Coben y fue creada para la pantalla por el showrunner Robert Hull (Netflix)

Para Hull, el eje temático de la serie va más allá del misterio policial. “Siempre quisimos mantener el foco en ‘¿qué estamos tratando de decir? ¿De qué trata realmente la historia?’”, dijo a Netflix Tudum.

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Y agregó: “Para nosotros, esta serie trata sobre padres e hijos: qué estás dispuesto a hacer para protegerlos, qué ocurre cuando no puedes protegerlos”.

¿Qué pasa al final de “Te encontraré”?

Todo cambia cuando Rachel llega a la prisión con una fotografía tomada en un parque de atracciones: en el fondo, un niño con la misma marca de nacimiento en la mejilla que Matthew.

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“Es un personaje que no puede ignorar una sensación incómoda. Tiene ese instinto que le dice que algo no cuadra”, dijo Lower a Time. “Pasa de escribir sobre otras personas a estar directamente dentro de la historia”.

La foto basta para que David, con ayuda del director de la prisión Philip Mackenzie (Peter Outerbridge) y del hijo de este, el sargento Adam (Jonathan Tucker), planifique la fuga.

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La trama cambia cuando Rachel Mills lleva a la prisión una foto de un niño con la misma marca de nacimiento que Matthew (Netflix)

Coben explicó a Time la motivación del personaje: “El trabajo de un padre es proteger a su hijo... y él falló en eso. Todo gira en torno a encontrar esa redención”.

La investigación de Rachel y David descubre que la vecina que testificó contra él, Hilde Winslow (Tara Rosling), mintió por presión del capo local Nicky Fisher (Clancy Brown), quien buscaba venganza contra Lenny (Hugh Thompson), el padre de David y exagente de policía, a quien culpaba de la muerte de su propio hijo en prisión.

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Fisher, no obstante, no tuvo nada que ver con el secuestro de Matthew: su venganza se limitó a fabricar las pruebas que enviaron a David a la cárcel.

El verdadero responsable de la desaparición del niño es Hayden Payne (Milo Ventimiglia), heredero de la familia Payne y exnovio de Rachel.

Hayden creía ser el padre biológico de Matthew: cuando Cheryl (Erin Richards), la exmujer de David, acudió a la clínica de fertilidad Berg Reproductive bajo el nombre de Rachel, Hayden asumió que Rachel era la paciente y aportó su material genético.

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La investigación de Rachel y David revela que Hilde Winslow mintió por presión de Nicky Fisher, que fabricó pruebas contra David (Netflix)

Años después, al ver a Matthew en una reunión familiar, dedujo que el niño era de Cheryl, pero siguió convencido de su paternidad. Lo que ignoraba —y que su propia madre le ocultó— es que una prueba de paternidad realizada en secreto lo descartaba como padre.

El niño hallado muerto en la cama de Matthew era Martin Bischoff, un menor suizo con leucodistrofia metacromática (LMD) que vivía en un orfanato gestionado por la familia Payne en Suiza.

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Hayden lo trasladó a Boston, lo asesinó y manipuló las pruebas de ADN para que el cuerpo fuera identificado como el de Matthew. “Está actuando desde un lugar de amor. Solo que ese amor está mal dirigido y es completamente inapropiado”, dijo Ventimiglia a Netflix sobre su personaje.

Logan Browning, que interpreta a la agente del FBI Sarah Greer, y Chi McBride, como el agente Max Williams —padre e hija en la ficción—, rastrean a David durante toda la serie convencidos de que está en una espiral de venganza.

Es Greer quien termina por creer en la inocencia de David y quien, en el enfrentamiento final en la mansión Payne, dispara y mata a Hayden cuando este apunta su arma contra Rachel.

Ocho meses después, "Te encontraré" muestra la anulación de la condena de David, el libro de Rachel y la reunión final de la familia (Netflix)

“No se trata tanto del final en sí, sino de todo lo que ocurrió antes. De todo lo que tuvo que atravesar para llegar a ese momento”, dijo el creador y showrunner Hull a Time. “Eso es lo que hace que una serie de Harlan Coben funcione: el viaje que hiciste junto a David y Rachel”.

Ocho meses después, la condena de David queda anulada. Rachel publica un libro sobre el caso. Cheryl tiene una hija con su actual marido, Ronald Dreasen (Aaron Ashmore). Adam pierde su trabajo en la policía y abre su propia agencia de detectives.

La familia se reúne en el funeral de Lenny, fallecido de cáncer de colon. En la escena final, David y Rachel se toman de la mano mientras él narra en voz en off: “Sé que el camino que tenemos por delante no va a ser fácil. Nada que valga la pena merece serlo”.

“Me alegra que no termine con un gran gesto romántico. Hay una suavidad y una sencillez. A veces el poder llega a través de lo simple y lo suave”, dijo Worthington a Time.

Lower coincidió: “Solo están observando a su familia, por fin reunida. Han ganado ese momento”.