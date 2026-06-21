“Puede jugar hasta el próximo Mundial”: la impactante reflexión de una leyenda del fútbol argentino sobre Lionel Messi

El ídolo de Independiente y el fútbol argentino dejó una reflexión sobre el presente y futuro del 10 de la Selección

La notable actuación de Lionel Messi en el debut de la selección argentina en el Mundial 2026 alimenta la ilusión albiceleste. Los tres goles del rosarino ante Argelia en Kansas City para el 3-0 final reflejó la vigencia del goleador que está muy cerca de cumplir los 39 años. A raíz de esa deslumbrante labor en el campo de juego, Ricardo Enrique Bochini se deshizo en elogios para el capitán.

“Yo dije que Messi puede seguir jugando y creo que hasta el próximo Mundial podría jugar, porque es un jugador que tiene la habilidad, el talento, la pegada, la ubicación, sabe cuándo tiene que acelerar, cuándo tiene que frenar la pelota... Puede jugar hasta cuando él quiera”, expresó el ex futbolista de 72 años, ídolo máximo de Independiente y campeón con la selección argentina en el Mundial de México 1986, en una entrevista con ESPN desde Dallas.

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La reflexión del Bocha llamó la atención, ya que La Pulga, que está disputando su sexta Copa del Mundo y alcanzó el récord de goles (16) que poseía el alemán Miroslav Klose en el máximo torneo de la FIFA, expresó en zona mixta que probablemente sea su última batalla en este tipo de certámenes con la camiseta albiceleste. "¿El séptimo Mundial? Nooo, eso ya sí que no", respondió Messi entre risas luego de su actuación colosal ante Argelia.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

La actuación de Messi en el inicio del Mundial despertó gran cantidad de elogios de todo el mundo futbolístico. Uno de ellos fue el de Mauricio Pochettino, entrenador de la selección de Estados Unidos y potencial rival de Argentina en el certamen. “Es difícil describir a Messi. Seis Mundiales, todo lo que ha conseguido en su carrera. En diferentes clubes. A nivel colectivo e individual. Es el mejor”, soltó el nacido en Murphy, Santa Fe.

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Otro de los ex futbolistas de talla mundial que ponderó a Messi como el mejor jugador del planeta fue el neerlandés Clarence Seedorf. En una entrevista, uno de los periodistas le aseguró que Leo es el “mejor jugador del mundo” en la actualidad y Seedorf lo reafirmó: “Sí. Lo acaba de demostrar. Creo que cuando puedes rendir así, en este escenario, en este momento y de esta manera, solo queda quitarse el sombrero y aplaudir".

Más adelante, lo interrogaron sobre si hay alguna manera de frenar al 10: “No, no se puede detener a Messi”. Esta frase provocó las risas en el estudio de televisión y profundizó en su respuesta: “Puedes intentar frenar un poco al equipo, pero deberíamos disfrutarlo tanto como podamos”.

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El próximo partido de Messi con la selección argentina será mañana, a partir de las 14, en Dallas, frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial. Luego, el sábado 27 los dirigidos por Lionel Scaloni cerrarán la fase frente a Jordania, en el mismo escenario, pero a partir de las 23 horas de Argentina.

La tabla de posiciones de los grupos del Mundial