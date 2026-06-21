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Charlize Theron contó cuál fue el proyecto más exigente de su carrera

Entre entrenamientos extremos, paisajes remotos y jornadas al límite, la actriz repasó en una entrevista con ELLE los desafíos físicos que marcaron uno de los años más intensos de su trayectoria

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Charlize Theron reveló que Apex fue el rodaje más exigente de su carrera este año, por encima de La Odisea

Charlize Theron está acostumbrada a los rodajes extremos, pero hubo un proyecto reciente que la llevó más lejos que cualquier otro. Ni las condiciones de La Odisea de Christopher Nolan ni sus antecedentes en producciones físicamente demandantes como Mad Max: Furia en el camino fueron lo más duro que enfrentó este año. La actriz recordó jornadas de entrenamiento intensivo, escalada, saltos desde acantilados y días enteros en algunos de los paisajes más inhóspitos de Australia.

Ese desafío fue Apex, el thriller de Netflix dirigido por Baltasar Kormákur. Según contó a ELLE, la preparación incluyó trabajo técnico específico, una caída de más de nueve metros desde un acantilado al agua y extensos desplazamientos hacia zonas remotas.

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En la entrevista, Theron incluso situó este rodaje por encima de La Odisea en términos de exigencia física, pese a las intensas jornadas entre viento y arena que vivió durante la filmación de la película de Nolan en Marruecos.

Cómo fue el rodaje de “Apex”

Apex, el thriller de Netflix dirigido por Baltasar Kormákur, exigió a Charlize Theron entrenamientos de escalada, saltos desde acantilados y trabajo en parajes remotos de Australia (Netflix)
Apex, el thriller de Netflix dirigido por Baltasar Kormákur, exigió a Charlize Theron entrenamientos de escalada, saltos desde acantilados y trabajo en parajes remotos de Australia (Netflix)

En Apex, Theron interpreta a una escaladora en duelo que se adentra en la naturaleza australiana. Para prepararse, entrenó con la escaladora Beth Rodden, según recogió ELLE.

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El esfuerzo empezó muy pronto. En el segundo día de rodaje, Theron saltó al menos 9,1 metros (30 pies) desde un acantilado hacia agua con una profundidad de 2,1 metros (siete pies).

La logística también exigió más a la producción. El reparto y el equipo solían viajar dos horas en vehículo y caminar hasta una hora más para llegar a las locaciones; parte del material iba en helicóptero y el resto, a mano.

Charlize Theron interpretó en Apex a una escaladora en duelo y se preparó con la escaladora Beth Rodden para las escenas físicas (Kane Skennar/Netflix)
Charlize Theron interpretó en Apex a una escaladora en duelo y se preparó con la escaladora Beth Rodden para las escenas físicas (Kane Skennar/Netflix)

“Esta fue una de las mejores experiencias que tuve”, dijo Theron a ELLE. En ese sentido, la actriz destacó la dinámica del equipo y su trabajo con Kormákur, al señalar que todos compartían el impulso de exigirse más.

Kormákur recordó una caminata hasta una locación a la que se llegaba tras cruzar agua helada. Al mirar hacia Theron, dijo, ella había entregado el equipo que debía mantenerla abrigada a un integrante del equipo que temblaba de frío.

“Lo que pasa con Charlize, por dura que pueda parecer, es que también es muy vulnerable”, afirmó el director en declaraciones recogidas por ELLE. Para Kormákur, esa combinación define parte de su presencia en un rodaje exigente.

El otro desafío físico en “La Odisea”

Charlize Theron como Circe en 'La Odisea'
Charlize Theron como Circe en 'La En La Odisea, Charlize Theron filmó como Calipso en una playa de Marruecos con ráfagas de 30 a 40 millas por hora que le lanzaban arena a los ojos'

Aunque Apex fue el proyecto más exigente para Theron este año, La Odisea también le dejó un rodaje extremo. La película de Nolan la llevó a una playa de Marruecos conocida por el windsurf y el kitesurf, elegida como escenario de la isla de Calipso.

Allí, el problema fue el viento. Matt Damon, compañero de reparto y amigo de la actriz, contó que Theron tuvo que filmar escenas complejas con ráfagas de 30 a 40 millas por hora que le lanzaban arena a los ojos.

Damon relató también que el equipo intentaba protegerla con pantallas para poder filmar. Aun así, dijo que el malestar físico era alto y que en la película no se percibe.

El segundo día de rodaje de Apex incluyó un salto de al menos 9,1 metros desde un acantilado hacia agua de 2,1 metros de profundidad (Kane Skennar/Netflix)
El segundo día de rodaje de Apex incluyó un salto de al menos 9,1 metros desde un acantilado hacia agua de 2,1 metros de profundidad (Kane Skennar/Netflix)

El actor añadió que Theron casi nunca se queja y recordó el momento en que ella admitió que ya no podía mantener los ojos abiertos. “Es realmente dura”, dijo sobre la actriz en la misma entrevista con ELLE.

Theron coincidió en que las condiciones superaron lo previsto. “Llegué allí y me di cuenta de que, para ser la capital mundial del windsurf, hace falta mucho viento”, afirmó.

La intérprete añadió que el entorno también aportaba algo al personaje. Dijo que esa dureza hacía sentir que Calipso realmente podía venir de un lugar así y vinculó esa sensación con la escala de una historia clásica.

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