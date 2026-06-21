Carlos Melconian: “En esta economía le va bien al 20% del PBI, el 30% es neutro y el 50% está hundido”

Carlos Melconian, que en las elecciones presidenciales de 2023 acompañó la candidatura de la hoy senadora nacional Patricia Bullrich, dijo hoy que si bien el actual gobierno no sufrirá una crisis cambiaria, fiscal o inflacionaria que “lo saque de la cancha” para las elecciones de 2027, sigue sin resolver la economía y tampoco la política. Por un lado, negó que la economía esté en una fase de consolidación, como afirma el gobierno, pero por el otro también negó que se estuviera atravesando una “transición frágil”.

“La partición que estamos viendo tiene otro significado: en el tercer año de un gobierno, en las tres administraciones precedentes hubo devaluación e inflación suficientes para sacar de la cancha eventuales posibilidades reeleccionistas. Eso no va a pasar. Todavía hay desconfianza, Mes a mes crece la dolarización (pero) la gran diferencia es que el financiamiento de esa dolarización hoy lo pone Vaca Muerta, son margaritas a los chanchos, una lástima, un derroche, pero evita la crisis. Eso sumado al superávit fiscal son seguros anticrisis para un tercer año de gobierno. Pero cuando uno va al nivel de actividad, está sólidamente confirmado que en esta economía le va bien al 20% del PBI; que 30% es neutro y que 50% está hundido. Detrás de eso hay personas, dinero, mejoras y retrocesos. La Argentina está en una fragmentación regresiva importante, es evitable una crisis financiera que saque de la cancha al candidato oficialista, pero simultáneamente esta economía no tiene ningún glamour”, dijo el economista.

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Melconian admitió que tiene “vocación política”, aunque no aclaró si está buscando armar un espacio político esté ya inserto en uno. “Trabaje toda la vida para no ser solo testigo. Jamás se me pasó por la cabeza vivir en el exterior. Para las personas son vocación eso está siempre abierto”, respondió cuando le preguntaron si sería candidato a algún cargo electivo. “Estamos trabajando y hablando con todo el mundo, con la idea de tener fundamentos detrás de todo eso. Y por supuesto siempre la política debe incluir algo más, que es el sex appeal del tiempo de una candidatura”, subrayó.