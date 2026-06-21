Golpe al tráfico ilegal de psicofármacos en Catamarca: secuestraron 300 dosis de ansiolíticos

La investigación se inició tras detectar a un pasajero sospechoso en un colectivo de larga distancia, en el puesto caminero de La Viña. Esto culminó con la incautación de comprimidos de Midazolam en la terminal de ómnibus de la Capital

Lo que comenzó como un control de rutina sobre la Ruta Nacional 38, en Catamarca, terminó destapando una presunta maniobra de tráfico ilegal de psicofármacos que ahora es investigada por la Justicia Federal.

Un operativo llevado adelante por efectivos de la División Canes Antinarcóticos de la Policía de Catamarca permitió secuestrar cerca de 300 comprimidos de Midazolam, un potente ansiolítico de uso controlado, que habían sido enviados mediante encomienda y estaban a punto de ser retirados en la terminal de ómnibus de la Capital.

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El procedimiento se inició durante la noche del jueves en el puesto caminero de La Viña, uno de los principales puntos de control vehicular de la provincia, donde personal policial realizaba inspecciones preventivas sobre vehículos de transporte de pasajeros que circulaban por la Ruta Nacional 38.

En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia perteneciente a la empresa Autotransporte San Juan, que había partido desde la provincia de Jujuy y tenía como destino final la provincia de San Juan.

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Los comprimidos de Midazolam fueron encontrados dentro de un paquete enviado desde Tucumán y destinado a ser retirado en la terminal catamarqueña

Mientras se desarrollaban las tareas de identificación y control de pasajeros, uno de los ocupantes llamó la atención de los efectivos por su comportamiento. Según trascendió, el hombre, mayor de edad, evidenció una actitud considerada sospechosa por los investigadores, lo que motivó una inspección más exhaustiva de sus pertenencias.

Una caja de Midazolam y documentación dudosa

Durante la requisa, los policías encontraron una caja que contenía comprimidos de Midazolam de 15 miligramos, un medicamento psicotrópico utilizado habitualmente como ansiolítico y sedante, cuya comercialización y distribución se encuentra estrictamente regulada por la legislación sanitaria.

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Ante la consulta de los efectivos, el pasajero exhibió una historia clínica con la que intentó justificar la tenencia del fármaco. Sin embargo, la documentación se encontraba en un avanzado estado de deterioro y resultaba prácticamente ilegible, situación que generó aún más sospechas sobre la procedencia del medicamento y la veracidad de la explicación brindada.

Cuando los investigadores profundizaron la inspección, hallaron un elemento que terminó por modificar el rumbo del procedimiento: escondida entre las prendas del hombre apareció una guía de encomienda emitida a su nombre.

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La documentación indicaba que el paquete había sido despachado desde la provincia de Tucumán y que debía ser retirado en la terminal de ómnibus de San Fernando del Valle de Catamarca.

La pista de una posible red de distribución

El hallazgo de la guía despertó inmediatamente la sospecha de que no se trataba de un caso aislado de tenencia irregular de medicamentos, sino que podría existir un mecanismo de traslado y distribución de psicofármacos mediante el sistema de encomiendas.

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Frente a esta situación, los efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas informaron de inmediato lo sucedido a las autoridades judiciales competentes.

El hallazgo de una guía de encomienda oculta entre las pertenencias de un pasajero fue la clave que permitió profundizar la investigación

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Catamarca, desde donde se dispuso avanzar con urgencia sobre la línea investigativa y verificar el contenido del paquete que figuraba en la documentación hallada durante el control.

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Las directivas judiciales fueron claras: localizar la encomienda, asegurarla y proceder a su apertura bajo las formalidades legales correspondientes.

Operativo en la terminal de ómnibus

Con la autorización judicial en mano, una comisión policial se trasladó rápidamente hacia la estación terminal de ómnibus ubicada sobre avenida Güemes al 800.

Una vez en el lugar, los investigadores identificaron el envío consignado en la guía encontrada durante el procedimiento caminero. La apertura del paquete se realizó en presencia del encargado de la empresa transportista, personal policial especializado y testigos civiles convocados para garantizar la transparencia del procedimiento.

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Tras el conteo correspondiente, se determinó que el cargamento estaba compuesto por 299 comprimidos del psicofármaco.

El Midazolam es un medicamento perteneciente al grupo de las benzodiacepinas, utilizado en tratamientos médicos específicos debido a sus efectos sedantes, ansiolíticos y relajantes musculares. Por tratarse de una sustancia con potencial riesgo de abuso y dependencia, su expendio se encuentra sujeto a estrictos controles sanitarios y requiere documentación médica respaldatoria para su adquisición y utilización.

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Precisamente por estas características, la circulación irregular de este tipo de medicamentos constituye una preocupación para las autoridades sanitarias y judiciales, ya que pueden ser utilizados de manera indebida o ingresar a circuitos clandestinos de comercialización.