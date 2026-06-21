Los mensajes de los jugadores de la selección argentina en el Día del Padre: del primer festejo de Julián Álvarez al emotivo video del Colo Barco

Los futbolistas festejan el día del padre durante el Mundial

En plena concentración en Estados Unidos, los futbolistas de la selección argentina vivieron un Día del Padre especial, marcado por muestras de afecto enviadas por sus familias a través de redes sociales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Austria el lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo J, luego de una presentación contundente en la que goleó a Argelia. En este contexto, las parejas e hijos de los jugadores compartieron mensajes que resaltaron el costado humano de quienes defienden la camiseta nacional.

En medio de la preparación deportiva, las redes sociales se convirtieron en el canal elegido para que las familias de los futbolistas enviaran sus saludos. Lisandro Martínez, defensor central, recibió un mensaje de su esposa Muriel Muri López Benítez, una reconocida creadora de contenido e influencer argentina. En una storie de Instagram, López Benítez expresó: “Feliz día al mejor papá del mundo. Gracias por tu amor tan profundo”.

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Por su parte, Leandro Paredes también fue destinatario de palabras emotivas por parte de su pareja, Camila Galante. La publicación incluyó una imagen del mediocampista junto a sus hijos y la frase: “Al mejor papá del mundo. Te celebramos cada día mi amor. Te amamos con todo nuestro corazón”.

El posteo de la pareja de Lisandro Martinez

Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, eligió un formato similar para acercar su saludo. Compartió una storie en la que el futbolista aparece junto a sus hijos y el mensaje: “Feliz día al mejor papá del mundo. Te amamos”.

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El caso de Valentín Colo Barco sumó otro testimonio familiar de alto impacto emocional. La modelo e influencer Yazmín Jaureguy, esposa del futbolista, publicó en redes sociales una dedicatoria acompañada de una foto y un video junto a su hija en común, Gemma. “No tengo palabras para describir lo increíble que sos como papá. Gracias por darle a nuestra bebé tanto amor, paciencia, tiempo y dedicación cada día”, escribió Jaureguy. El mensaje fue compartido por Barco, quien eligió mostrar públicamente la felicitación y el gesto de su familia.

Julián Álvarez también recibió una dedicatoria significativa. Su pareja, Emilia Ferrero, le envió su primer saludo por el Día del Padre con una frase breve: “Qué suerte tenemos de tenerte. Feliz primer día del padre, te amamos mucho”. La Araña fue papá el 2 de enero de 2026, día en el que compartió una tierna imagen para anunciar públicamente su paternidad.

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Barco compartió un video que le dedicó su pareja por el Día del Padre

La jornada festiva se dio mientras la selección argentina continúa enfocada en su objetivo deportivo. Tras la victoria frente a Argelia con triplete de Leo Messi, el plantel dirigido por Lionel Scaloni se entrena con la mira puesta en Austria, el próximo rival en el Grupo J. El encuentro, programado para el lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, representa una oportunidad para que el equipo asegure su clasificación a los dieciseisavos de final.

Los mensajes familiares recibidos en este Día del Padre destacaron el costado más personal de los futbolistas, enmarcando su labor profesional dentro de una dinámica de apoyo y afecto que trasciende el ámbito deportivo. Las muestras de cariño y reconocimiento por parte de las parejas e hijos de los jugadores evidenciaron el rol protagónico que cumple el entorno familiar en la vida cotidiana de los integrantes de la selección.

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El futbolista Enzo Fernández posa sonriente con sus dos hijos en una publicación que conmemora el Día del Padre.

Emilia Ferrero publicó una imagen para celebrar el Día del Padre

Camila Galante publicó una foto para celebrar el día del padre