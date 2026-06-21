Zendaya revela la presión que sintió al trabajar con Christopher Nolan en “La Odisea” y recibe un elogio poco habitual del director

Zendaya contó que interpreta a Atenea en La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan (Universal Pictures)

Zendaya en La Odisea concentra un momento de la carrera de la actriz: en una entrevista con ELLE, contó que interpretar a Atenea en la nueva película de Christopher Nolan implicó afrontar la presión de no fallar una sola línea. El director la definió como una “verdadera estrella de cine”, y Matt Damon relató un elogio poco habitual del cineasta tras una de sus tomas.

Aunque aseguró que no tiene muchas líneas en la película, Zendaya explicó que el peso de trabajar con Nolan volvió cada escena especialmente exigente, en medio de su paso por Euphoria, Spider-Man: Brand New Day, Dune 3 y El Drama.

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La actriz habló de un año que describió como uno de los más ocupados y expuestos de su trayectoria. “Va a ser un año largo, pero lo bueno es que estoy muy orgullosa de todo. De verdad amo mi trabajo”, dijo a ELLE.

La actriz dijo que el rodaje de La Odisea le exigió no fallar una sola línea por la presión de trabajar con Christopher Nolan (Thomas COEX/AFP)

Sobre La Odisea, Zendaya situó su papel en un terreno muy personal. “En muchos sentidos, siento que esa combinación me encaja muy bien”, afirmó sobre Atenea, la diosa de la sabiduría.

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La actriz dijo que desde niña la consideran un alma vieja. “Creo que tengo sabiduría para ofrecer, pero también sigo sintiéndome como una maldita niña. ¿Cómo que estoy a punto de cumplir treinta? Por dentro todavía me siento como una niña”, señaló.

Cómo vivió Zendaya el rodaje de “La Odisea” con Nolan

Zendaya describió el trabajo con Nolan como una mezcla de orgullo, tensión y disciplina. “No es que tenga muchas líneas en La Odisea, ¡pero estaba trabajando con Christopher Nolan! Lo más vergonzoso de la vida sería equivocarme con mis líneas, y eso pasó una vez”, reveló.

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Zendaya vinculó su papel de Atenea con una dimensión personal y afirmó que esa combinación encaja con su forma de ser

Antes de llegar a ese set, ya arrastraba el cansancio de otras producciones. “Recuerdo que estaba en el set de Euphoria; era un rodaje nocturno en un rancho. Estaba muy cansada, pero también aprendía mis líneas en chakobsa para Dune. Y luego empecé a escribir mis líneas para memorizarlas antes de ese viaje relámpago que iba a hacer a Islandia [por La Odisea]”, recordó.

La actriz también vinculó esa etapa con su forma de asumir personajes que la sacan de su zona habitual. “Me juzgo menos porque soy otra persona, y puedo probar cosas y hacer cosas que probablemente nunca haría”, dijo al explicar por qué busca papeles complejos.

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El elogio de Nolan y la anécdota de Matt Damon

Christopher Nolan explicó en ELLE que fue a buscarla de forma específica para ese papel. Dijo que necesitaba esa gracia para una figura como Atenea: “Quiero decir, interpreta a una diosa; no es un encargo menor. Es una verdadera estrella de cine, pero también una actriz”.

El director recordó además las condiciones del rodaje y la forma en que Zendaya se integraba en medio de jornadas exigentes. “Estábamos en las situaciones, todos luchando contra los elementos, tirándonos del pelo, con todo pasando, y ella aparecía desde su otro trabajo con una auténtica gracia y aplomo”, manifestó.

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Matt Damon, compañero de reparto, recordó una escena del rodaje: “Chris es conocido por ser muy parco. Así que, cuando haces una toma, no es que diga: ‘Eso estuvo genial’. Dice: ‘Sí, bien. OK’. Y eso equivale al mayor elogio que podrías recibir”, dijo.

Matt Damon relató que Christopher Nolan le dijo “Perfecto” a Zendaya tras una escena de La Odisea, un elogio poco habitual en el director (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego relató el momento que sorprendió al equipo. “Con Zendaya, en cambio, hubo tomas en las que hizo una cosa, hizo una escena increíble, y él dijo: ‘Corten’. Y luego dijo: ‘Perfecto’”.

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Damon añadió que ese elogio se convirtió en tema de conversación con Tom Holland durante el resto del rodaje. “¿Le dijo ‘perfecto’? A mí nunca me ha dicho ni siquiera ‘genial’. ¿A ella le dijo ‘perfecto’?”, recordó entre risas.

Un año decisivo en la expansión artística de Zendaya

Zendaya sostuvo que busca papeles complejos para ampliar los personajes que puede hacer como actriz negra y ganar la empatía del público (Diamond Films)

La propia Zendaya encuadró a La Odisea dentro de una etapa de expansión profesional. Dijo que busca personajes que le exijan ganarse la empatía del público y ampliar el tipo de papeles a los que puede aspirar como actriz afroamericana: “Quiero ampliar los papeles que alguien como yo puede hacer. Como mujer negra, lo que puedo hacer como actriz”.

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Ese impulso también atraviesa otros proyectos de este año, entre ellos Euphoria, cuyo regreso describió como emocional tras una pausa de varios años. “Han pasado muchas cosas en la vida”, comentó sobre la vuelta a la serie.

La agenda de Zendaya en 2026 reúne La Odisea, Euphoria, Spider-Man: Brand New Day, Dune 3 y El Drama (Thomas COEX/AFP)

La actriz contó además que trabajó con Holland tanto en La Odisea como en Spider-Man: Brand New Day, aunque precisó que en la película de Nolan no compartieron escenas. “Podría haber llorado, estaba muy orgullosa”, dijo sobre verlo en ese set.

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