Las exportaciones de República Dominicana a Haití crecieron 24% hasta mayo y alcanzaron $563 millones

Las exportaciones de República Dominicana hacia Haití crecieron 24 % entre enero y mayo de 2026 y alcanzaron 563,14 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones de República Dominicana hacia Haití han experimentado un crecimiento significativo en lo que va de 2026, consolidando la importancia del comercio bilateral entre ambos países vecinos. Este dinamismo comercial se refleja en los nuevos datos registrados durante los primeros meses del año, que muestran una tendencia positiva pese a los desafíos regionales.

Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones dominicanas hacia Haití aumentaron un 24 %, alcanzando los $563,14 millones (aproximadamente a 32,889 millones de pesos dominicanos), según cifras oficiales de la Dirección General de Aduanas (DGA) citadas por Diario Libre. Esta evolución posiciona a Haití como uno de los principales socios comerciales del país y refleja la capacidad exportadora de la industria dominicana en distintos rubros.

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El informe de la DGA indica que la mayor parte de estos envíos corresponde al régimen nacional, con una participación relevante de las zonas francas, la admisión temporal y la reexportación. Cada uno de estos regímenes comerciales aporta diferentes tipos de productos, lo que diversifica la oferta exportable y contribuye al volumen total registrado durante el periodo analizado.

La Dirección General de Aduanas indicó que Haití se consolidó como uno de los principales socios comerciales de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las zonas francas, los productos textiles encabezan la lista de exportaciones hacia Haití. Prendas como t-shirts, camisetas interiores y tejidos de algodón figuran entre los artículos más demandados por el mercado haitiano. Además, se reporta un flujo constante de artículos plásticos para transporte, tapones y tapas. Este segmento, cuya participación supera el 80 % dentro de las exportaciones de zonas francas, evidencia la especialización industrial y la competitividad de las empresas dominicanas en el sector textil y manufacturero.

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Por otro lado, dentro del régimen nacional, los principales productos enviados a Haití corresponden a la industria de la construcción y la agroindustria. Destacan las barras de hierro o acero sin alear, que se utilizan en la infraestructura y la edificación, así como los cementos hidráulicos y la harina de trigo o de morcajo, fundamentales para el abastecimiento alimentario y la industria panificadora del país vecino. Según la información de la DGA, estos tres productos representan más de la mitad del total exportado bajo el régimen nacional durante los primeros cinco meses del año.

En el régimen nacional, las barras de hierro o acero sin alear, los cementos hidráulicos y la harina de trigo o de morcajo lideraron los envíos a Haití. (Revista Chacra)

El informe también ofrece datos sobre el comportamiento de las importaciones dominicanas desde Haití. Durante el mismo periodo, el valor total de los productos importados ascendió a $350,000. Entre los principales bienes que ingresaron al país desde Haití se encuentran trapos, cordeles, cuerdas, camisas, blusas y alcohol etílico en el régimen de zonas francas, así como insecticidas, raticidas y productos textiles en el régimen nacional. La caída del 91,5 % en el monto de las importaciones respecto al año anterior constituye una variación relevante en la balanza comercial, aunque el informe oficial no profundiza en las causas de esta disminución.

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Las cifras proporcionadas por la Dirección General de Aduanas (DGA), muestran que el comercio entre República Dominicana y Haití continúa siendo un eje clave para el desarrollo económico nacional y regional, con un flujo importante de bienes que responde tanto a la demanda haitiana como a la capacidad productiva dominicana.