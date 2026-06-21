Rod Stewart casi se desmaya durante un concierto y necesitó oxígeno para continuar el show

Rod Stewart usó una bombona de oxígeno en pleno concierto en West Valley City tras casi desvanecerse sobre el escenario (REUTERS/Facebook/Holly Green)

Rod Stewart recurrió a una bombona de oxígeno en pleno escenario y terminó el concierto sentado en una silla tras casi desvanecerse sobre las tablas del Utah First Credit Union Amphitheatre, en West Valley City, el viernes 20 de junio de 2026.

El cantante británico de 81 años, en plena gira de despedida por Estados Unidos, comenzó a mostrar signos visibles de malestar durante la actuación.

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Según imágenes obtenidas por TMZ, Stewart se apoyaba en instrumentos, barreras del escenario y un poste lateral para mantenerse en pie, mientras intentaba seguir el ritmo del espectáculo.

Ante la situación, varios asistentes del equipo de producción salieron al escenario con una bombona de oxígeno.

El músico tomó varias inhalaciones profundas antes de dirigirse al público con una frase que arrancó risas entre los presentes: “El show debe continuar. Casi me desmayo ahí. ¿Les importaría si me siento para esta canción?”, dijo Stewart ante el público. El intérprete completó el resto del concierto desde una silla.

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La altitud de West Valley City, a 1.310 metros sobre el nivel del mar, pudo incidir en el malestar del cantante, aunque no hubo confirmación oficial (Facebook/Holly Green)

West Valley City se ubica a aproximadamente 1.310 metros (4.300 pies) sobre el nivel del mar, y la altitud podría haber incidido en el malestar del artista, aunque no se confirmó oficialmente esa como la causa del episodio.

El incidente se produce en medio de un período de problemas de salud para Stewart. Una semana antes, el 12 de junio, el cantante canceló un concierto en San Diego menos de una hora antes del inicio.

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Los organizadores atribuyeron la cancelación inicialmente a una infección sinusal, pero el equipo del artista confirmó después que había sido diagnosticado con una infección respiratoria aguda que derivó en laringitis.

La cancelación del show en California levantó críticas cuando, pocas horas después, Stewart fue fotografiado en las tribunas de un estadio de Boston para presenciar un partido de Escocia en el Mundial de Fútbol, al que viajó en jet privado junto a sus hijos Aidan y Alastair.

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El cantante explicó más tarde que el tratamiento médico había mejorado su estado físico general, pero que su voz aún no estaba en condiciones de actuar.

La cancelación del show en California generó críticas después de que Rod Stewart asistiera en Boston a un partido de Escocia en el Mundial de Fútbol (Action Images via Reuters/Andrew Boyers)

En mayo, Stewart también había cancelado dos actuaciones en Las Vegas por reposo vocal. “Mis disculpas a mi familia de fans. Estoy en reposo vocal mientras me recupero de una infección sinusal”, escribió el artista en un comunicado.

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“Espero verlos en un próximo show en el Caesars Palace o en la gira este verano”, añadió.

A pesar de la acumulación de bajas médicas, Stewart ha descartado el retiro. Cuando anunció en 2024 su gira de despedida “One Last Time”, aclaró que ponía fin a las grandes giras mundiales, pero no a los conciertos en vivo.

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“Esto será el fin de las giras mundiales a gran escala para mí, pero no tengo ningún deseo de retirarme”, declaró en su cuenta de Instagram. “Amo lo que hago, y hago lo que amo”, agregó.

El cantante también ha hablado en distintas ocasiones sobre la rutina física que mantiene para sostener su agenda de actuaciones. “Me mantengo en muy buena forma. Jugué al fútbol toda mi vida. Y siempre tuve un entrenador, el mismo durante 38 años”, declaró Stewart a la revista AARP.

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Rod Stewart aclaró que la gira One Last Time marca el fin de las grandes giras mundiales, pero no su retiro de los conciertos en vivo (Matt Licari/Invision/AP)

Según detalló en esa entrevista, en su casa dispone de un gimnasio y una piscina cubierta donde realiza entrenamientos acuáticos.

La gira “One Last Time” continúa con fechas programadas en Estados Unidos durante julio y agosto. La última actuación prevista está fijada para el 15 de agosto en St. Louis.

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