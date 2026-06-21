Las remontadas de los argentinos Morelli y Perrone para sumar puntos en el Moto3 en República Checa

Los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone (ambos con KTM) cumplieron una buena labor en el Moto3 este domingo en el marco del Gran Premio de República Checa del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad en la novena fecha disputada en el Autódromo de Brno.

Morelli no logró pasar al segundo corte de la clasificación el sábado y tras largar desde el puesto 17 y cayó hasta el P26 por una mala partida, logró recuperarse de un fuerte golpe sufrido el viernes. Se convirtió en el mejor del segundo grupo para cerrar la carrera dentro del top diez. El Gladiador remontó con ritmo sostenido vuelta a vuelta y terminó séptimo.

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En tanto que Perrone finalizó 10° en una carrera difícil, con un fin de semana que volvió a exigirle para mantenerse en zona de puntos. El Coyote debió maximizar sus recursos y no se dio por vencido, en un contexto en el que su moto no parece estar en las mismas condiciones que al inicio de la temporada, cuando peleaba por podios y victorias. “Carrera muy sufrida y peleada hasta el final. En general ha sido un finde complicado de gestionar mentalmente, pero sé que esto me va a hacer ser más fuerte”, contó Perrone en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que ambos jóvenes nacieron en España, pero debido a que el padre de cada uno es argentino, decidieron representar a nuestro país. Tuvieron una buena base en los campeonatos ibéricos que son de los más fuertes a nivel mundial en la formación y tras su paso por la Red Bull Rookie Cup (Perrone fue campeón en 2024), dieron el salto al certamen ecuménico. Es su segunda temporada en la primera divisional antesala al MotoGP y sueñan con llegar a la categoría reina del Continental Circus. Si en 2027 logran dar el salto a Moto2, se los verá en la especialidad intermedia en Buenos Aires tras 28 años a principios de abril y que marcará el retorno del Campeonato Mundial a Argentina luego de la ausencia de 2026.

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En el certamen, Morelli está quinto con 86 puntos y Perrone se ubica en el octavo lugar con 66. Este domingo venció el malayo Hakim Danish, también con una KTM. Mientras que el español Máximo Quiles (KTM) fue tercero y sigue en la vanguardia de las posiciones con 186 unidades.

En tanto que en el MotoGP se impuso el español Marc Márquez (Ducati). Lo escoltaron el japonés Ai Ogura (Aprilia) y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati). Cabe recordar que el líder del torneo, Marco Bezzecchi (Aprilia), fue excluido del evento por agredir el sábado a un auxiliar de pista. El italiano se mantiene arriba con 180 puntos y su compañero en el equipo oficial Aprilia, el español Jorge Martín, es segundo a solo ocho unidades.

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Mientras que en el Moto2 se impuso el español Iván Ortolá y el pudo a puro Kalex lo completaron el colombiano David Alonso y el local Filip Salac. El español Manuel González fue quinto y conservó el liderazgo en el campeonato.

Sin descanso la temporada continuará el próximo fin de semana con la carrera más emblemática de la temporada, el Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Assen, conocido como La Catedral del Motociclismo.

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