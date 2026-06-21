Gerónimo Rauch y la noche que conquistó al público internacional en “Los Miserables”: “Me estoy preparando hace 26 años”

Gerónimo Rauch completó en el Royal Albert Hall de Londres su segunda función como Jean Valjean en Los Miserables: The Arena Concert Spectacular

Entre los muros legendarios del Royal Albert Hall de Londres, un argentino volvió a conquistar el aplauso del público internacional. Gerónimo Rauch, conmovido y radiante, vivió una jornada inolvidable al completar su segunda función como Jean Valjean en la producción mundial de Los Miserables: The Arena Concert Spectacular.

Cada nota, cada gesto, cada instante sobre el escenario reflejó la entrega y el virtuosismo que han convertido a Rauch en uno de los grandes referentes del musical a nivel global. El talento argentino brilló con fuerza propia, rodeado de una orquesta imponente y figuras de renombre internacional.

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Gerónimo Rauch volverá a Buenos Aires con el espectáculo 26 y se presentará en el Gran Rex con un recorrido por su carrera

El cierre de la gira mundial, en uno de los teatros más prestigiosos del planeta, se transformó en un verdadero homenaje a la pasión y la excelencia. Gerónimo Rauch, emocionado y ovacionado, escribió otra página memorable para el arte argentino en el corazón de Londres.

Teleshow conversó con Rauch horas antes de subir al escenario del Royal Albert Hall de Londres para una nueva función de Los Miserables. “Yo creo que me estoy preparando hace veintiséis años”.

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—¿Cómo vivís este día de estreno?

—La verdad que estoy fenomenal. Estoy nervioso. Es un día muy importante. Somos tres protagonistas que nos turnamos y fuimos los titulares de la gira mundial. Por suerte nos invitaron a los tres a participar en esta etapa maravillosa que termina en el Radio City de Nueva York.

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Gerónimo Rauch en el musical Jesucristo Superstar, año 2018

—¿Alguna vez soñaste con esto?

—Cuando empezás a lograr cosas, te animás a soñar un poco más. A mí me habían contratado para hacer la gira de Asia, pero yo sabía que existía esta etapa. Cuando cantaba en el escenario, empecé a visualizarme en el Royal Albert Hall. Creo mucho en la energía, en las visualizaciones y acá estoy.

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—¿Sentís que tenés el reconocimiento que merecés en Argentina?

—Sí. Cada vez que voy y llevo propuestas nuevas, nos va muy bien.

—¿Cómo vivís esa relación con el público argentino?

—Siempre es una sensación de que voy y me vuelvo a ir. Nunca tuve tiempo de instalarme y desarrollar algo. No siento que Argentina me deba algo. Siento que me reconocen todo este sacrificio. Quizás no gozo de la popularidad como para llenar estadios, que ojalá suceda en algún momento, pero sí un prestigio del reconocimiento.

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—¿Qué significa para vos presentarte en grandes teatros de Argentina?

—Llené tres Teatros Colón ya en mi carrera. Cada vez que sucede, lo agradezco al cielo infinitamente. Este año volvemos, vamos a un lugar más popular, que es el Gran Rex, para el mes de diciembre. Es un poco volver a esa parte, a la popularidad, al teatro más emblemático de la calle Corrientes y con un recorrido por mi carrera.

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—¿Qué representa para vos llevar la bandera argentina en el exterior?

—Yo soy muy argentino. Cuando leés el programa de Los Miserables, dice Gerónimo Rauch, argentino. Para mí eso es un orgullo enorme. Uno hace las cosas sin esperar nada a cambio. Yo llevaré la bandera argentina en todo lo que haga. Siento que si falta un poquito más de reconocimiento, ya va a llegar. No estoy ansioso por eso.

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Capítulo, <i>She</i>

La versión de She se viralizó tras sus presentaciones en varios medios y Rauch decidió grabarla con un arreglo íntimo para celebrar sus veintiséis años de trayectoria

—¿Por qué elegiste hace una versión del tema “She”?

—Tiene que ver con el espectáculo que hicimos el año pasado. Cinema All-in era todo repertorio de películas. Cuando empecé a hacer la promo, canté “She” y se viralizó. La canté en lo de Andy, en Perros de la calle, fue tremendo. Después la canté en Olga, pensaron que estaba haciendo playback, entonces también eso se viralizó porque estaba cantando en vivo.

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—¿Qué genera esta canción en vos, en el público?

—Me di cuenta de la importancia de estas canciones que te marcan y te transportan a un recuerdo. “She” fue eso para todos, por la película. Es una de las canciones que más se utiliza para las bodas. Para mí es una de las canciones más románticas de todas. Una canción que no era mía, de mi repertorio, se transformó en una canción para mí.

—¿Cómo surgió la idea de grabar tu propia versión?

—Después del espectáculo Cinema All-in ,ni volví a Madrid, que es mi casa. Me fui para Japón y se seguía viralizando y compartiendo esa versión de “She”. Hablé con mi equipo y les dije: “Tenemos que grabarla”. Decidimos hacerla muy íntima, como si te la estuviese cantando al oído, con piano, con trompeta, y está gustando mucho. Es parte de esta celebración de los veintiséis años que estoy celebrando este año y que no podía faltar esa canción, que naturalmente la gente me empezó a asociar.

Recorrido artístico, aniversarios y el espectáculo “26”

La gira mundial de Los Miserables reunió a los tres protagonistas titulares y concluirá en el Radio City de Nueva York

—Ya por supuesto estás celebrando...

—Son veintiséis años donde yo antes había grabado cosas y todo, pero considero el año 2000, cuando hice Los Miserables por primera vez en Buenos Aires, como el principio de mi carrera. Es cuando por primera vez me sentí profesional.

—¿Cómo será el espectáculo “26”?

—No va a ser solamente sobre las canciones que todo el mundo sabe que canto y que me llevaron al lugar donde estoy, sino que voy a empezar a incluir las canciones del por qué canto. Es el despertar del artista lo que quiero compartir en este espectáculo.

—¿Qué canciones incluirás en este recorrido autobiográfico?

—Evidentemente hay canciones de Los Beatles, de Queen. También está Sueña, que hizo muy famosa Luis Miguel, fue el tema principal para la versión en español de la película de Disney, El Jorobado de Notre Dame en 1996. Yo la canté en una muestra de la escuela de canto donde estudiaba Publicidad y no pensaba en dedicarme a la música. Canté Sueña y nunca más pude hacer otra cosa que cantar.

Rauch considera que su carrera profesional comenzó en 2000, cuando hizo por primera vez Los Miserables en Buenos Aires

—¿Cómo te sentís en este momento de tu carrera?

—Creo que hoy en día tengo el mejor equipo, estoy en el mejor momento de mi carrera, a los cuarenta y ocho años, donde en otras carreras ya empiezan a pensar en la jubilación. Yo me siento más pleno que nunca. Además tengo el deseo de impulsar a otros artistas, de compartir escenarios, de seguir generando y produciendo espectáculos. Estoy con un impulso muy grande.

—¿Pensás en volver a vivir en Argentina?

—A vivir no sé. Cada vez quiero invertir más tiempo allá. El destino me abre puertas. Después de esta gira de Asia, ya tengo dos regresos a China. En noviembre vuelvo a China y en mayo del año que viene seguramente también. Me abrió un mercado que no conocía.

—¿Cómo es tu vida en Madrid y tu relación con la familia?

—Vivo en la sierra de Madrid. Cuando quiero ciudad me voy para la ciudad y cuando quiero naturaleza estoy en la sierra. Mi hijo tiene trece años. Es un lenguaje natural en él la música, aunque todavía no se le despertó el deseo, pero este año empieza piano. Yo también empiezo clases de piano con él.