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Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Luego del empate ante Arabia Saudita, la Celeste buscará un triunfo clave para soñar con la próxima fase de la Copa del Mundo

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Horarios del partido: 19:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 del 22 de junio (España).

Televisación: DSports, Disney+ y Telefé (Argentina) / Canal 5 (Uruguay) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Colombia y Ecuador) / América TV (Perú) / Televen (Venezuela) / FOX, FS1, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX y Tigo Sports (Centroamérica)

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/deportes/2026/06/21/la-peculiar-respuesta-de-bielsa-que-hizo-reir-a-los-periodistas-antes-del-partido-de-uruguay-en-el-mundial/

PROBABLES FORMACIONES

Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Ugarte, Bentancur; Valverde, Araújo, Canobbio y Fede Viñas.

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Borges, Sidny Cabral; Lenini, Duarte, Monteiro; Mendes, Jovane Cabral y Dailon Livramento.

EL RESUMEN DEL 0-0 DE CABO VERDE ANTE ESPAÑA

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0

EL RESUMEN DEL 1-1 DE URUGUAY ANTE ARABIA SAUDITA

Mundial 2026 - Arabia Saudita 1 - Uruguay 1

LA PREVIA DEL PARTIDO

EL ESTADIO DEL PARTIDO

TABLA DE POSICIONES

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido clave entre la selección de Uruguay y Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H.

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Uruguay buscará una victoria clave en el Mundial (Foto: Reuters/Paul Childs)
Uruguay buscará una victoria clave en el Mundial (Foto: Reuters/Paul Childs)

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