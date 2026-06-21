“Fue una figura paterna para mí”: Jennifer Aniston homenajeó a James Burrows, director de ‘Friends’, tras su muerte

Jennifer Aniston despidió a James Burrows en Instagram y recordó al director de "Friends" como una figura paterna (Instagram/@jenniferaniston)

Jennifer Aniston le rindió homenaje a James Burrows, el director de Friends al que llamaba “papá”, con un extenso mensaje en Instagram publicado el sábado 20 de junio, un día después de la muerte del realizador a los 85 años.

“Vaya, vaya… 💔 Papá Burrows”, comenzó la actriz de 57 años. “Lo más difícil de escribir esto es que pasaste toda una vida haciendo que la gente se sintiera amada, y ahora parece imposible plasmar todo ese amor en unos pocos párrafos”, escribió Aniston en la red social.

PUBLICIDAD

La intérprete de Rachel Green recordó que Burrows solía llamar “chicos” a ella y al resto del elenco de Friends, y que era habitual escucharle preguntar “¿Dónde están los chicos?” o decir “Veamos si los chicos pueden hacer funcionar el chiste”, una frase que, según ella misma apuntó, no generaba “ninguna presión”.

“Sus propios hijos fueron lo suficientemente generosos como para compartirlo con todos nosotros, que tuvimos la suerte de conocer su presencia única”, escribió Aniston.

La actriz contó que Burrows llamaba “chicos” al elenco y repetía esa expresión durante el trabajo en la serie (Instagram/@jenniferaniston)

Y aseguró: “Fue una figura paterna para mí. Siempre se preocupó por mí, me celebró, me enseñó, me guió y me sostuvo en los momentos más difíciles y en los mejores“.

PUBLICIDAD

La artista también recordó la lección que el director dejó al elenco. “Nos enseñó —a los chicos— lo importante que es amarse y respetarse mutuamente. Cuidarse. Cubrirse las espaldas y apoyarse, pase lo que pase”, sostuvo.

El mensaje cerró con una despedida personal: “Extraño tu voz. Extraño tu risa. Extraño tu brillantez. Dondequiera que estés, espero que alguien esté preguntando: ‘¿Dónde están los chicos?’”

PUBLICIDAD

Junto al texto, Jennifer Aniston compartió una galería de fotografías que incluyó imágenes de ambos en entregas de premios, una instantánea de ella junto a su compañero de reparto David Schwimmer y Burrows en un evento, y la célebre foto que el propio director tomó al elenco completo en un avión a Las Vegas en 1994, antes del estreno del episodio piloto de la serie.

El homenaje de Jennifer Aniston incluyó fotos con James Burrows y la imagen del reparto de "Friends" en un vuelo a Las Vegas en 1994 (Instagram/@jenniferaniston)

El elenco de “Friends” despide a James Burrows

La familia de Burrows confirmó a People que el realizador murió en paz el viernes 19 de junio, rodeado de sus seres queridos, sin que se dieran a conocer detalles sobre la causa de su fallecimiento.

PUBLICIDAD

David Schwimmer, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc también publicaron sus propios tributos el mismo viernes.

Schwimmer, de 59 años, coincidió con Aniston al describir a Burrows como una figura paterna. “Jimmy Burrows sacaba lo mejor de cada actor con el que trabajaba y elevaba cada programa que dirigía, haciéndolo más divertido y más conmovedor de lo que cualquiera esperaba”, escribió el intérprete de Ross Geller en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“Su calidez, humildad y generosidad nos hacían sentir seguros, como una familia, y estoy seguro de que no fuimos el único elenco que se sintió así. Cuidaba de nosotros dentro y fuera de cámara”, agregó el actor, quien también lo describió como “cariñoso, sabio, alentador, desafiante, instructivo, paciente, inspirador y juguetón”.

LeBlanc, de 58 años, compartió una fotografía junto al director tomada durante el especial televisivo Must See TV: An All-Star Tribute to James Burrows, de 2016.

PUBLICIDAD

David Schwimmer, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc también publicaron tributos a James Burrows tras la muerte del director de "Friends" (Instagram/@jenniferaniston)

“Jimmy, las palabras no pueden describir el impacto y la influencia que tuviste sobre nosotros y sobre todos los que tuvieron la suerte de conocerte”, escribió el actor, quien encarnó a Joey Tribbiani durante las diez temporadas de la serie.

Kudrow, la actriz de Phoebe Buffay, también se despidió del director con quien trabajó tanto en Friends como en The Comeback. “Gracias, Jimmy. Quiero decir… por todo”, escribió en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La relación de Burrows con Friends se remontaba a antes de que la comedia se convirtiera en un fenómeno mundial. En sus memorias Directed by James Burrows, publicadas en 2022, el realizador recordó que, pese a tener la agenda ocupada, sintió un “buen presentimiento” sobre el proyecto.

“Me enamoré inmediatamente de esos seis chicos en las páginas del guion. El 95% del guion original del piloto llegó a emitirse”, escribió.

Burrows también anticipó el impacto que la serie tendría en la vida del elenco. “Les dije a los chicos: ‘Esta es su última oportunidad de disfrutar del anonimato. Una vez que la serie se estrene, no podrán ir a ningún sitio sin ser perseguidos’. Ninguno me creyó”, relató en el libro.

PUBLICIDAD

En sus memorias de 2022, Burrows recordó que se enamoró del guion del programa y anticipó el impacto mundial que tendría (Redes sociales)

A lo largo de su carrera, James Burrows dirigió más de 1.000 episodios de televisión, acumuló 48 nominaciones y ganó 11 premios Emmy. Su nombre quedó asociado a series como Cheers, Taxi, Frasier, Will & Grace y The Mary Tyler Moore Show, además de los 15 episodios que dirigió de Friends, entre ellos “The One with the Blackout”, por el que recibió una nueva nominación a los Emmy.