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“Los ritmos son una locura, es realmente fantástica”: el histórico elogio de David Bowie a una figura del hip-hop

El Duque Blanco sostuvo que el mensaje social más poderoso de la música contemporánea había migrado hacia las comunidades afroamericanas e hispanas, una convicción que marcó su relación con el rap durante los últimos años de su carrera

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David Bowie incorporó elementos del hip-hop en su música tras quedar fascinado por la innovación del género y su mensaje social (REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)
David Bowie incorporó elementos del hip-hop en su música tras quedar fascinado por la innovación del género y su mensaje social (REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

David Bowie, reconocido por su capacidad inigualable para absorber influencias de géneros diversos y reinventar su sonido, encontró en el hip-hop una fuente de inspiración en el inicio del nuevo milenio. Aunque sus raíces estaban en el rock, el músico británico siempre mantuvo una actitud abierta hacia la cultura contemporánea.

Su interés genuino por los movimientos musicales emergentes lo llevó a destacar públicamente el impacto y la fuerza del rap, un gesto que sorprendió a muchos de sus seguidores.

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La mirada de Bowie sobre la evolución musical

Bowie, apodado el Duque Blanco, expresó en una entrevista su visión sobre la transformación de los mensajes sociales en la música. “Creo que la generación blanca maduró y ahora forma parte de la administración, quienes nos trajeron el rock and roll en su forma blanca. Creo que la calidad y la importancia del mensaje social se trasladaron fundamentalmente al mercado negro e hispano. Es de ahí que proviene la nueva fuerza de la música. La música negra tiene un fuerte mensaje social que transmitir. Hay una forma de descubrimiento y un propósito”, afirmó David Bowie.

Esta perspectiva evidenciaba el profundo respeto de Bowie por las expresiones artísticas surgidas en comunidades afroamericanas e hispanas. Para él, la vitalidad y la autenticidad de sus mensajes representaban el nuevo motor creativo de la industria musical. Así, el británico no solo reconocía el valor de estos géneros, sino que también los incorporaba en su propio proceso creativo.

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Missy Elliott: la rapera que conquistó al Duque Blanco

Entre los exponentes del hip-hop que surgieron en los comienzos de los años 2000, Bowie destacó a una figura en particular: Missy Elliott.

La admiración de Bowie por Missy Elliott demostró su apertura a nuevas corrientes culturales y sonoras (AP)
La admiración de Bowie por Missy Elliott demostró su apertura a nuevas corrientes culturales y sonoras (AP)

Ganadora de cuatro premios Grammy, Elliott logró convertirse en un verdadero referente del rap internacional. Al referirse a su álbum de 2003, This Is Not A Test!, el músico británico no escatimó elogios: “No se puede criticar su trabajo. Hay logros técnicos asombrosos en ese álbum y los ritmos son una locura. Ella es realmente fantástica”, señaló Bowie.

El artista británico subrayó la admiración que sentía por la rapera estadounidense. “Siento un gran respeto por lo que hace. Mi mundo es mucho más ambiental y un poco más verboso, pero de una manera diferente. Siempre hay una otredad en la música que me atrae”, explicó Bowie. Este reconocimiento público no solo validó la propuesta artística de Missy Elliott, sino que también enfatizó la apertura de Bowie a nuevas sonoridades y visiones dentro de la música popular.

Kendrick Lamar y el impacto en el último álbum de Bowie

Sin embargo, Elliott no fue la única artista del rap que dejó una huella en Bowie. El británico también se sintió impresionado por el trabajo de Kendrick Lamar, referente de una nueva generación de músicos urbanos. Durante la concepción de Blackstar (2016), el último álbum de Bowie, la influencia del rapero de Compton resultó decisiva.

Según reveló Tony Visconti, histórico productor y colaborador de Bowie, la música de Kendrick Lamar fue la chispa que ayudó a definir la orientación sonora del disco. Este testimonio pone en evidencia el modo en que el artista británico se nutría de corrientes musicales contemporáneas para renovar su propuesta, incluso en la etapa final de su carrera.

La apertura de Bowie hacia el hip-hop, sumada a su admiración por figuras como Missy Elliott y Kendrick Lamar, refleja el espíritu curioso e inquieto que caracterizó a toda su trayectoria. Lejos de conformarse con los logros obtenidos, el músico británico buscaba permanentemente nuevos caminos y desafíos, consolidando un legado que trasciende géneros y generaciones.

Bowie supo reconocer el valor de la innovación, el mensaje social y la energía única que artistas como Elliott y Lamar aportaron a la música contemporánea. Su capacidad para descubrir y celebrar el talento ajeno lo convirtió en un verdadero puente entre mundos sonoros distintos, enriqueciendo tanto su obra como el panorama musical global.

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