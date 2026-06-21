Autobús con pasajeros cayó a un barranco en una zona montañosa de Guatemala

Un accidente de tránsito se registró este domingo en El Molino, en el kilómetro 140 de la ruta entre Los Encuentros y Chichicastenango, en Quiché. (Foto cortesía redes sociales)

Durante la mañana de este domingo, se registró un accidente de tránsito en el sector de El Molino, en el kilómetro 140 de la ruta que conecta Los Encuentros con Chichicastenango, en el departamento de Quiché. Un autobús extraurbano de la empresa Transportes Xoyita cayó a un barranco mientras cubría el trayecto hacia Joyabaj, en una vía reconocida por sus curvas pronunciadas y la dificultad para transitar.

De acuerdo con la información preliminar, el autobús retornaba de la costa sur cuando ocurrió el percance. El incidente movilizó al cuerpo de bomberos, que coordinó labores de rescate en el lugar del accidente. Al mismo tiempo, civiles que se encontraban en la zona se sumaron a las tareas de auxilio para colaborar con la atención de los afectados.

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Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántas personas viajaban en el autobús al momento del accidente. Se reportan múltiples lesionados, mientras se espera que los organismos oficiales brinden información consolidada sobre el número exacto de afectados y aclaren las causas del accidente en las próximas horas.

Uno de los socorristas indicó que hasta el momentose desconoce el paradero del conductor del autobús. De manera oficial, no se han reportado personas fallecidas, únicamente lesionados y daños materiales, tras la caída del vehículo a una altura aproximada de 25 metros.

Los bomberos coordinaron labores de rescate en el lugar del accidente con apoyo de civiles que se encontraban en la zona. (Foto cortesía Radio TGWTV)

Las primeras víctimas fueron estabilizadas en la zona y trasladadas de emergencia fueron trasladados a la emergencia del Hospital Regional de Quiché.

Las labores de rescate se dificultaron considerablemente por la fuerte inclinación del terreno en el área del accidente. Debido a la profundidad y el difícil acceso al barranco, rescatistas, bomberos voluntarios y civiles recurrieron a sistemas de cuerdas para poder extraer a los pasajeros y brindar auxilio sobre la vía.

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El tramo conocido como Molino El Tesoro, en las cercanías del kilómetro 141, es considerado uno de los puntos más peligrosos de la ruta, con antecedentes de incidentes similares que han involucrado a vehículos pesados y autobuses extraurbanos.

El paso vehicular permanece cerrado en el área del accidente mientras continúan las labores de rescate.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO.