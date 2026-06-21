Keir Starmer evalúa su posible renuncia tras la contundente victoria de su rival interno en una elección clave en Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, durante una reunión en Downing Street, en Londres, en medio de la creciente presión interna para que renuncie tras la derrota electoral en Makerfield (EFE/EPA/Jaimi Joy/Pool, archivo).

El primer ministro británico, Keir Starmer, reflexionaba este fin de semana sobre las “realidades políticas” a las que se enfrenta, según declaró el domingo un ministro de alto rango, en medio de informes de los medios de comunicación que apuntaban a que el primer ministro renunciaría en los próximos días.

Esto se produce tras la victoria del veterano político laborista y rival Andy Burnham en unas decisivas elecciones parciales celebradas el viernes, lo que allana el camino para que este político de 56 años desafíe al asediado Starmer por el liderazgo del partido y la presidencia del gobierno.

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Cualquier candidato a la dirección del Partido Laborista debe ser miembro del Parlamento.

Si Starmer abandona el cargo este año, Gran Bretaña tendrá su séptimo primer ministro en una década, un ritmo de rotación sin precedentes en su historia moderna.

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Burnham —alcalde del Gran Mánchester desde 2017— ha dejado claro que tiene la intención de postularse para liderar el partido de centroizquierda, que atraviesa una crisis, y advirtió en su discurso de victoria tras las elecciones parciales que este tenía una “última oportunidad de cambiar”.

El alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, se dirige a militantes y simpatizantes del Partido Laborista tras ganar la elección parcial de Makerfield, un triunfo que lo posiciona como posible sucesor de Keir Starmer (REUTERS/Temilade Adelaja, archivo).

De tener éxito, se convertiría en primer ministro por defecto, dado que el Partido Laborista, actualmente en el poder, cuenta con una amplia mayoría parlamentaria.

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Starmer, quien según las encuestas es profundamente impopular entre los votantes, ha insistido en que luchará contra cualquier intento de destituirlo.

Pero la contundente victoria de Burnham en la circunscripción de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra —donde casi duplicó la mayoría del Partido Laborista—, ha aumentado la presión interna sobre Starmer para que renuncie.

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El secretario de Negocios, Peter Kyle, dijo el domingo que Starmer estaba “tomándose un tiempo para reflexionar sobre las realidades políticas, los desafíos y las oportunidades en las que se encuentra”.

“Ha estado manteniendo conversaciones con una amplia, amplia gama de personas”, dijo Kyle a la cadena Sky News después de haber tenido lo que describió como una conversación “franca” con Starmer el viernes.

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“Listo para renunciar”

La fachada de Downing Street, en Londres, luego de que Keir Starmer prometiera resistir cualquier intento de destituirlo tras la contundente victoria de Andy Burnham en la elección parcial de Makerfield (REUTERS/Toby Shepheard).

El periódico The Observer tituló en su portada del domingo que “se esperaba que Starmer renunciara” al día siguiente, mientras que el Sunday Telegraph también informó que estaba “listo” para irse, citando a aliados del asediado líder británico. The Observer señaló que Starmer “establecería un cronograma para su salida”, y destacó que había estado manteniendo conversaciones durante el fin de semana desde Chequers, la residencia de campo de los primeros ministros.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, fue una de las ministras de alto rango que le pidieron a su jefe que renunciara, informó Sky News.

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Starmer, quien asumió el cargo en julio de 2024, se ha aferrado al poder durante meses tras un mandato plagado de errores, cambios radicales de política, escándalos y renuncias ministeriales. Estuvo a punto de ser obligado a renunciar en marzo, por su desafortunada decisión de nombrar a Peter Mandelson, ex socio de Jeffrey Epstein, como embajador del Reino Unido en Washington.

La derrota aplastante del Partido Laborista en las elecciones locales y regionales de Inglaterra, Escocia y Gales el mes pasado intensificó una vez más la presión sobre él. Las repercusiones de los resultados electorales llevaron a que el anterior diputado laborista por Makerfield renunciara para permitir que Burnham se postulara en ese distrito.

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Burnham, ex diputado y ex ministro de los gobiernos de los ex primeros ministros Tony Blair y Gordon Brown, tomará posesión de nuevo en el Parlamento el lunes. Perteneciente a la llamada ala de izquierda moderada del Partido Laborista, reforzó su reputación como la figura más popular del partido al derrotar fácilmente al candidato del partido populista de extrema derecha Reform UK en las elecciones parciales de esta semana. Reform, liderado por el arquitecto del Brexit, Nigel Farage, había ganado todos los distritos electorales de Makerfield en las elecciones locales celebradas allí el mes pasado.

Burnham ha dado pocos detalles sobre sus planes de gobierno en caso de que llegue al poder. Los medios de comunicación del Reino Unido informaron que tiene la intención de reemplazar a la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, mientras que mantendría en su cargo a la ministra del Interior, Shabana Mahmood.

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