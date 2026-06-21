Guatemala

Guatemala: Caminata del Orgullo Antigua se realiza con presencia policial y limitaciones de acceso

La movilización de la comunidad LGBTIQ+ se realizó en la Antigua Guatemala, con presencia policial y bloqueos municipales que impidieron el acceso al centro urbano

Guardar
Google icon
La Policía Nacional Civil y la policía municipal desplegaron operativos de seguridad que generaron tensión durante la marcha de la comunidad LGBTIQ+.(Cortesía: Prensa Comunitaria)
La Policía Nacional Civil y la policía municipal desplegaron operativos de seguridad que generaron tensión durante la marcha de la comunidad LGBTIQ+.(Cortesía: Prensa Comunitaria)

La comunidad LGBTIQ+ se reunió este sábado para realizar la Caminata del Orgullo Antigua. Colectivos y participantes apelaron a la unidad y a la defensa de los derechos humanos, en un contexto de restricciones y presencia policial. La jornada, que inició a las 12:00 horas frente al obelisco del Paseo Antigua, se mantuvo en el ojo público debido a los intentos de censura y bloqueos dispuestos por autoridades locales.

La Corte de Constitucionalidad (CC) concedió un amparo provisional a la Municipalidad de Antigua, Guatemala, estableciendo que la marcha no debía coincidir en su recorrido con procesiones religiosas ni con otras actividades autorizadas para esa jornada.

PUBLICIDAD

Personas de la comunidad LGBTIQ+ y simpatizantes se movilizaron con banderas arcoíris y carteles. A lo largo de la ruta, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal desplegaron barricadas para contener el paso de los manifestantes e impedir su ingreso al centro histórico, lo que generó momentos de tensión.

Integrantes de la comunidad realizaron una camina para conmemorar y defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+. (Cortesía: Prensa Comunitaria)
Integrantes de la comunidad realizaron una camina para conmemorar y defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+. (Cortesía: Prensa Comunitaria)

Interrupción de la marcha y momentos de tensión en el acceso al centro histórico

La marcha experimentó una interrupción cuando agentes bloquearon el ingreso de los manifestantes al centro histórico. La medida respondió, según autoridades, al amparo de la CC, que restringió el recorrido de la marcha para evitar coincidencias con la procesión de la Iglesia La Merced y otras actividades familiares, culturales o religiosas autorizadas para la fecha.

PUBLICIDAD

En redes sociales se difundieron videos que registraron situaciones conflictivas entre participantes de la marcha y los Grupos de Reacción Inmediata Municipal (GRIM). En las imágenes se observaron forcejeos, la intervención de manifestantes y el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales para impedir el avance del grupo.

En redes sociales se difundieron imágenes de forcejeos y uso de la fuerza por parte de autoridades, mientras marchistas intentaban ingresar al centro histórico de Guatemala. (Cortesía: Redes sociales)

La marcha tenía previsto finalizar a las 17:00 horas en el Tanque La Unión, pero modificó su recorrido debido al bloqueo dispuesto por el alcalde de Antigua, Juan Manuel Asturias Sueiras, lo que obligó a que los participantes ingresaran de manera individual entre la Carretera Hermano Pedro y la Carretera de la Chipilapa.

Otros integrantes de la caminata solicitaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que documenten lo ocurrido y agradeció el acompañamiento recibido. “Aquí no hay violencia, hay digna resistencia”, corearon los asistentes, según registró de la prensa local.

Jenny Mateo, madre participante en la marcha, afirmó que el evento representa el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación, amparado en el artículo 33. “Aquí estamos y existimos”, sostuvo la activista en declaraciones recogidas por Emisoras Unidas, señalando que la presencia policial no impidió la expresión pública del colectivo.

Los organizadores convirtieron la restricción en un reclamo por el derecho de reunión, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. (Cortesía: Redes sociales)
Los organizadores convirtieron la restricción en un reclamo por el derecho de reunión, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. (Cortesía: Redes sociales)

Prensa Comunitaria y otros medios locales informaron sobre un incidente ocurrido tras la conclusión de la Caminata del Orgullo en Antigua Guatemala. De acuerdo con estos reportes, una persona que portaba una bandera arcoíris fue presuntamente agredida al intentar atravesar el Portal de las Panaderas, ubicado junto al Parque Central.

Según la información preliminar, el hecho sucedió cuando varias personas intentaron ingresar de manera individual a la zona con el propósito de transitar por las calles.

Una persona fue presuntamente agredida por intentar cruzar el Portal de las Panaderas al finalizar la marcha. (Cortesía: Prensa Comunitaria)
Una persona fue presuntamente agredida por intentar cruzar el Portal de las Panaderas al finalizar la marcha. (Cortesía: Prensa Comunitaria)

Comunicado de la Policía

La PNC afirmó, por medio de una nota de prensa, que su actuación en marchas y manifestaciones de la comunidad LGBTIQ+ se basa en la Constitución, en derechos humanos y en manuales institucionales.

Según el comunicado oficial, la función principal de la policía guatemalteca es garantizar el orden público y proteger los derechos de los participantes, respetando la igualdad, la no discriminación y el derecho de reunión pacífica.

Los agentes tienen prohibido emitir comentarios ofensivos o discriminatorios y deben actuar bajo protocolos que aseguren la seguridad y el respeto a la diversidad”, apuntó la institución policial.

Temas Relacionados

GuatemalaLGBTIQ+Libertad de expresiónOrgullo AntiguaCaminata del Orgullo Antigua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Delegados de Guatemala se capacitan en EE. UU. con tecnología de vanguardia para el control penitenciario

En un esfuerzo conjunto por neutralizar las amenazas del crimen transnacional y el terrorismo en la región, el gobierno de los Estados Unidos respaldó la participación de los delegados de Guatemala en el Mock Prison Riot 2026

Delegados de Guatemala se capacitan en EE. UU. con tecnología de vanguardia para el control penitenciario

República Dominicana reduce tasa de homicidios a 7.05, destacan autoridades

La Fuerza de Tarea Conjunta reportó que la tasa acumulada de homicidios por cada 100,000 habitantes descendió a 7.05 al 12 de junio de 2026

República Dominicana reduce tasa de homicidios a 7.05, destacan autoridades

Pobreza multidimensional golpea con fuerza a Centroamérica y República Dominicana, según informe de la Cepal

El reporte regional mide carencias en salud, educación, vivienda, empleo, servicios y derechos, más allá del ingreso, y advierte contrastes entre países con privaciones graves que afectan el bienestar y el acceso a oportunidades

Pobreza multidimensional golpea con fuerza a Centroamérica y República Dominicana, según informe de la Cepal

Autoridades sanitarias en Honduras alertan por aumento de casos de gusano barrenador en el país

La Secretaría de Salud informó que Honduras acumula 191 casos de gusano barrenador en lo que va de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades por su rápido incremento.

Autoridades sanitarias en Honduras alertan por aumento de casos de gusano barrenador en el país

Urgen fortalecer Cámaras Gesell en Honduras para evitar la revictimización de niñas y niños en procesos judiciales

Autoridades del sistema de justicia, sociedad civil y academia alertaron sobre las debilidades en la red de Cámaras Gesell

Urgen fortalecer Cámaras Gesell en Honduras para evitar la revictimización de niñas y niños en procesos judiciales

TECNO

Elecciones Colombia: cuál es mi mesa de votación, cómo es el tarjetón y más tendencias en Google

Elecciones Colombia: cuál es mi mesa de votación, cómo es el tarjetón y más tendencias en Google

Acaba con los problemas del menú contextual de Windows 11 personalizándolo con este truco

¿Adiós a la freidora de aire? Este electrodoméstico cocina igual y tiene otras funciones

300 frases para enviar por WhatsApp en el Día del Padre

La app de microaprendizaje con IA que transforma minutos libres en nuevas habilidades

ENTRETENIMIENTO

Charlize Theron contó cuál fue el proyecto más exigente de su carrera

Charlize Theron contó cuál fue el proyecto más exigente de su carrera

Rod Stewart casi se desmaya durante un concierto y necesitó oxígeno para continuar el show

Anne Hathaway y el precio de la fama: las lecciones que le dejaron los momentos más difíciles de su carrera

“Fue una figura paterna para mí”: Jennifer Aniston homenajeó a James Burrows, director de ‘Friends’, tras su muerte

Zendaya revela la presión que sintió al trabajar con Christopher Nolan en “La Odisea” y recibe un elogio poco habitual del director

MUNDO

Keir Starmer evalúa su posible renuncia tras la contundente victoria de su rival interno en una elección clave en Reino Unido

Keir Starmer evalúa su posible renuncia tras la contundente victoria de su rival interno en una elección clave en Reino Unido

Ucrania golpeó ambos lados del puente de Kerch en un ataque que aisló a Crimea de Rusia

El Gobierno de Italia defendió la solidez de los vínculos con Estados Unidos pese al cruce entre Meloni y Trump

Trump amenazó con atacar a Irán si el régimen no detiene las hostilidades provocadas por Hezbollah en Líbano

JD Vance dijo que hubo “grandes avances” tras las primeras horas de negociaciones con Irán en Suiza