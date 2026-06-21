Guatemala: Caminata del Orgullo Antigua se realiza con presencia policial y limitaciones de acceso

La Policía Nacional Civil y la policía municipal desplegaron operativos de seguridad que generaron tensión durante la marcha de la comunidad LGBTIQ+.(Cortesía: Prensa Comunitaria)

La comunidad LGBTIQ+ se reunió este sábado para realizar la Caminata del Orgullo Antigua. Colectivos y participantes apelaron a la unidad y a la defensa de los derechos humanos, en un contexto de restricciones y presencia policial. La jornada, que inició a las 12:00 horas frente al obelisco del Paseo Antigua, se mantuvo en el ojo público debido a los intentos de censura y bloqueos dispuestos por autoridades locales.

La Corte de Constitucionalidad (CC) concedió un amparo provisional a la Municipalidad de Antigua, Guatemala, estableciendo que la marcha no debía coincidir en su recorrido con procesiones religiosas ni con otras actividades autorizadas para esa jornada.

PUBLICIDAD

Personas de la comunidad LGBTIQ+ y simpatizantes se movilizaron con banderas arcoíris y carteles. A lo largo de la ruta, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal desplegaron barricadas para contener el paso de los manifestantes e impedir su ingreso al centro histórico, lo que generó momentos de tensión.

Integrantes de la comunidad realizaron una camina para conmemorar y defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+. (Cortesía: Prensa Comunitaria)

Interrupción de la marcha y momentos de tensión en el acceso al centro histórico

La marcha experimentó una interrupción cuando agentes bloquearon el ingreso de los manifestantes al centro histórico. La medida respondió, según autoridades, al amparo de la CC, que restringió el recorrido de la marcha para evitar coincidencias con la procesión de la Iglesia La Merced y otras actividades familiares, culturales o religiosas autorizadas para la fecha.

PUBLICIDAD

En redes sociales se difundieron videos que registraron situaciones conflictivas entre participantes de la marcha y los Grupos de Reacción Inmediata Municipal (GRIM). En las imágenes se observaron forcejeos, la intervención de manifestantes y el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales para impedir el avance del grupo.

En redes sociales se difundieron imágenes de forcejeos y uso de la fuerza por parte de autoridades, mientras marchistas intentaban ingresar al centro histórico de Guatemala. (Cortesía: Redes sociales)

La marcha tenía previsto finalizar a las 17:00 horas en el Tanque La Unión, pero modificó su recorrido debido al bloqueo dispuesto por el alcalde de Antigua, Juan Manuel Asturias Sueiras, lo que obligó a que los participantes ingresaran de manera individual entre la Carretera Hermano Pedro y la Carretera de la Chipilapa.

PUBLICIDAD

Otros integrantes de la caminata solicitaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que documenten lo ocurrido y agradeció el acompañamiento recibido. “Aquí no hay violencia, hay digna resistencia”, corearon los asistentes, según registró de la prensa local.

Jenny Mateo, madre participante en la marcha, afirmó que el evento representa el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación, amparado en el artículo 33. “Aquí estamos y existimos”, sostuvo la activista en declaraciones recogidas por Emisoras Unidas, señalando que la presencia policial no impidió la expresión pública del colectivo.

PUBLICIDAD

Los organizadores convirtieron la restricción en un reclamo por el derecho de reunión, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. (Cortesía: Redes sociales)

Prensa Comunitaria y otros medios locales informaron sobre un incidente ocurrido tras la conclusión de la Caminata del Orgullo en Antigua Guatemala. De acuerdo con estos reportes, una persona que portaba una bandera arcoíris fue presuntamente agredida al intentar atravesar el Portal de las Panaderas, ubicado junto al Parque Central.

Según la información preliminar, el hecho sucedió cuando varias personas intentaron ingresar de manera individual a la zona con el propósito de transitar por las calles.

Una persona fue presuntamente agredida por intentar cruzar el Portal de las Panaderas al finalizar la marcha. (Cortesía: Prensa Comunitaria)

Comunicado de la Policía

La PNC afirmó, por medio de una nota de prensa, que su actuación en marchas y manifestaciones de la comunidad LGBTIQ+ se basa en la Constitución, en derechos humanos y en manuales institucionales.

PUBLICIDAD

Según el comunicado oficial, la función principal de la policía guatemalteca es garantizar el orden público y proteger los derechos de los participantes, respetando la igualdad, la no discriminación y el derecho de reunión pacífica.

“Los agentes tienen prohibido emitir comentarios ofensivos o discriminatorios y deben actuar bajo protocolos que aseguren la seguridad y el respeto a la diversidad”, apuntó la institución policial.