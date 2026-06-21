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El particular gesto de la China Suárez con la madre de Mauro Icardi el día de su cumpleaños

A pesar de que el delantero está distanciado de su familia, la actriz dio un paso para vencer la enemistad que los separa

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El particular gesto de la China Suárez en el cumpleaños de la madre de Mauro Icardi (Instagram)
El particular gesto de la China Suárez en el cumpleaños de la madre de Mauro Icardi (Instagram)

Un carrete de tres fotos en Instagram, abrazadas y sonrientes, mostró la intimidad de la familia Icardi en el cumpleaños de la madre. Ivana Icardi eligió un mensaje directo, sin rodeos ni palabras grandilocuentes, para dedicarle unas líneas públicas a su mamá, Analía Rivero. “Feliz cumpleaños a la persona más buena, más linda, más pura... la que siempre está a mi lado, ¡la que se merece el mundo entero! ¡Que este año te lleguen solo cosas buenas! Te amo con toda mi almaaaaaa mamá”, escribió Ivana junto a las imágenes, donde ambas lucían sonrisas amplias y gestos de afecto.

El posteo no solo celebró un vínculo madre-hija, también mostró un inesperado gesto de la China Suárez. La actriz, actual pareja de Mauro Icardi, reaccionó con un “me gusta” tanto al mensaje como a las fotos, sumándose así al saludo y dejando un guiño público a su cuñada y a su suegra. El detalle no pasó inadvertido. La China, en una familia marcada por distancias y desencuentros, eligió sumar un acercamiento digital en medio de la tensión. El gesto generó comentarios entre los seguidores, por el contexto de conflicto que rodea a Mauro Icardi y su entorno materno.

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El gesto de la China Suárez ante el saludo de cumpleaños de Ivana Icardi a su mamá (Instagram)
El gesto de la China Suárez ante el saludo de cumpleaños de Ivana Icardi a su mamá (Instagram)

La reacción de la China Suárez resultó significativa porque el propio Mauro Icardi mantiene una relación rota con su familia desde hace años. Sin embargo, el delantero del Galatasaray, a pesar de los gestos de su novia, no modificó su postura. La distancia se notó de forma contundente hace unos meses, durante el casamiento de Guido Icardi, hermano de Mauro. Guido invitó al futbolista a la celebración, pero Mauro no acudió ni envió saludo de felicitación o regalo. La ausencia marcó el distanciamiento, mientras la familia, en su mayoría, participaba del evento.

En esa boda, Wanda Nara estuvo presente junto a sus hijas Francesca e Isabella, sobrinas del novio. La empresaria, excuñada de Guido, eligió acompañar a las niñas para que mantuvieran el contacto con su familia paterna, en un gesto que buscó suavizar tensiones. Las imágenes del casamiento mostraron a las niñas integradas en el festejo, sumando un capítulo más al complejo entramado familiar.

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Guido Icardi, en tanto, decidió hablar públicamente sobre los motivos de la ruptura con su hermano. Invitado al programa de Moria Casán, relató detalles de la interna familiar y explicó cómo la vida de Mauro cambió con el fútbol profesional. “Lo que cambió a Mauro fue pegarla con el fútbol y ganar tanto dinero. Nosotros vinimos muy de abajo. Éramos muy humildes. Fijate que llegamos a vivir en el garage de un club de fútbol”, contó Guido durante la entrevista en La mañana con Moria. El relato sumó contexto a la distancia, al mencionar que el ascenso económico y social del delantero provocó un alejamiento progresivo del núcleo familiar. “Ahora creció tanto económica como socialmente que ya está a otro nivel”, resumió, sin rodeos.

Entrevistado por Moria, disparó “Lo que cambió a Mauro fue pegarla con el fútbol y ganar tanto dinero"

El propio Guido admitió que utiliza la exposición mediática de su apellido y los conflictos familiares para impulsar su carrera como tatuador y su marca de ropa. “Por eso para todo lo que me sirva, ya que soy tatuador y quiero mi marca de ropa; la verdad que la exposición mediática me viene al pelo”, reconoció al aire, validando las críticas sobre el aprovechamiento de la notoriedad del apellido Icardi.

Durante la transmisión, Guido también abordó el impacto de la atención pública sobre los conflictos familiares. Respondió sobre las chicanas en redes sociales dirigidas a su hermano: “Aprovecho el momento en el que se viene hablando. Es lo que te digo, cuando vengo a la Argentina le sacan mucho jugo a mi familia. Somos muy mediáticos”, explicó. El distanciamiento, según Guido, llevaba una década. Consultado por las causas de la ruptura, sostuvo: “No es algo personal conmigo. La toma con toda la familia. Se distancia. No lo voy a entender nunca. Nunca hablé mal de mi hermano. Es así. Nosotros no podemos hacer nada. Me sirve la exposición. A donde voy soy el hermano de Mauro”.

En ese marco, el “me gusta” de la China Suárez cobró un valor propio. En un clan donde la distancia parecía regla, el gesto digital puso en escena una posibilidad de acercamiento, aunque mínimo, en medio de una historia familiar marcada por desencuentros y silencios.

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