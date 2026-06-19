Anne Hathaway está embarazada: la actriz confirma su tercer bebé con Adam Shulman

La actriz Anne Hathaway confirmó que está en "la dulce espera" con un tierno video en Instagram (@annehathaway)

Anne Hathaway anunció que su familia crece. La actriz de El diablo viste a la moda confirmó este viernes 19 de junio que está embarazada por tercera vez. Ella y su esposo Adam Shulman ya tienen dos hijos juntos: Jonathan (10) y Jack (6).

La estrella de Hollywood decidió compartir las buenas nuevas con sus seguidores en Instagram a través de un video en el que muestra su vientre al ritmo de la canción “Baby I’m Yours” de Barbara Lewis. La descripción repitió el título del tema musical: “Bebé, soy tuya”.

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Anne Hathaway y Adam Shulman se casaron en 2012 y se convirtieron en padres primerizos por primera vez en 2016 con el nacimiento de Jonathan.

Anne Hathaway decidió hacer público su embarazo tras la difusión de fotografías en sus vacaciones (Créditos: Instagram)

La artista de 43 años atraviesa una intensa jornada de estrenos. Ya ha presentado El diablo viste a la moda 2 y la película Mother Mary. Próximamente, llegarán a salas los filmes La Odisea, The End of Oak Street y Verity.

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Justo antes de su publicación en Instagram, Hathaway había sido captada por fotógrafos durante sus vacaciones familiares en la Riviera Francesa. Las imágenes de la actriz revelaban su estado de gestación mientras veraneaba en la playa. El reporte de Page Six describe una apacible jornada junto a su esposo, sus hijos y amigos cercanos.

Así lucía Anne Hathaway en mayo, cuando ya llevaba varias semanas de embarazo (REUTERS/Daniel Cole)

La maternidad es una faceta que la estrella atesora con especial afecto en su vida. No ha sido un trayecto fácil para la actriz, quien previamente reveló haber luchado con temas de fertilidad. En una entrevista de 2024, Hathaway explicó que sufrió un aborto espontáneo en 2015, un año antes de que su primogénito naciera.

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Su pérdida coincidió con su participación en la obra de teatro Grounded, en la que su personaje estaba embarazada. “La primera vez no llegó a término. Y estaba en una obra, y tenía que dar a luz cada noche”, relató en dicha publicación. Al inicio, fingió que estaba bien; pero luego tuvo que admitir la verdad a sus amigos cuando la fueron a visitar en backstage.

“Es realmente duro querer tanto algo y preguntarte si es que estás haciendo algo mal”, reflexionó.

Luego, en 2019, mientras anunciaba la próxima llegada de su segundo bebé, dijo: “Para todas las personas que están pasando por infertilidad y el infierno al tratar de concebir, por favor sepan que nunca fue un camino fácil en ninguno de mis embarazos. Les envío mucho amor”.

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Anne Hathaway y su esposo Adam Shulman son padres de dos hijos, Jonathan Rosebanks Shulman y Jack Shulman. (Créditos: The Image Direct)

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