Los grandes bancos de Wall Street ven más cerca un regreso de la Argentina a los mercados

Analistas de Wall Street observan avances en la acumulación de reservas y reducción del déficit fiscal en Argentina (Foto: Reuters)

Los últimos informes de grandes bancos de Wall Streer sobre Argentina ponen el foco en la mejora del frente financiero reflejado en la baja del índice de riesgo país a su nivel más bajo desde 2018, y empiezan a palpitar la posibilidad de que el Tesoro vuelva a acceder a financiamiento internacional.

Según análisis publicados la semana pasada por monstruos del tamaño de Morgan Stanley, Bank of Americ y J.P. Morgan, la evolución de la economía y la mejora en la calificación crediticia abren una ventana para la reaparición de emisiones en los mercados globales. El tema es el cuándo, dado que el ministro de Economía Luis Caputo no ceja en su intención de esperar todo lo que sea necesario para volver al mercado a la tasa más baja posible.

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Los informes coinciden en que un cambio en la dinámica de acceso a financiamiento externo depende de mejoras en la calificación crediticia, el refuerzo de reservas internacionales y la consolidación de un sendero macroeconómico más estable.

Un cambio en la dinámica de acceso a financiamiento externo depende de mejoras en la calificación crediticia, el refuerzo de reservas internacionales y la consolidación de un sendero macroeconómico más estable

Morgan Stanley sostiene que “la suba de la calificación a B- por parte de S&P y Fitch representa un avance significativo para la estrategia de financiamiento”. Desde la óptica de la firma: “La acumulación de reservas y la mejora en la balanza de pagos son condiciones necesarias para considerar nuevas emisiones en dólares”.

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Bank of America coincide en que “los riesgos principales para Argentina en el corto y mediano plazo se vinculan con la capacidad de mantener la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal”. El informe agrega que “la perspectiva de acceso a financiamiento externo mejora si Argentina logra sostener un proceso de desinflación y consolidar su perfil exportador”.

La estrategia de reconstrucción de reservas, según Morgan Stanley, se apoya en un flujo favorable de exportaciones del sector agroindustrial y la minería. “El desempeño de los complejos sojero, minero y energético contribuye a reforzar la posición externa”, afirmó el documento de la entidad. La posibilidad de recurrir a préstamos comerciales respaldados por organismos multilaterales también surge como un factor determinante para la dinámica financiera. “El apoyo de instituciones como el FMI, el Banco Mundial y el BID es clave para sostener la transición hacia una mayor participación en los mercados internacionales”, explicó el análisis.

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J.P. Morgan observa que “los precios actuales de los bonos soberanos reflejan un escenario de mejora gradual en el riesgo país, aunque los inversores mantienen cautela frente al ciclo electoral de 2027”. La entidad remarcó que “las oportunidades de inversión dependen de la capacidad del Gobierno para mantener la estabilidad y gestionar los vencimientos de deuda con una política consistente”.

Morgan Stanley profundizó en la importancia de los warrants atados al crecimiento del PBI. El documento reconstruyó la serie de crecimiento económico y calculó los pagos potenciales vinculados a estos instrumentos. “La activación de los pagos de los cupones PBI está sujeta al cumplimiento de los umbrales de crecimiento, lo que introduce un componente de volatilidad en el retorno esperado”, señala el análisis. El banco también hizo un repaso por el historial de pagos, los años en que se activaron y los casos de pagos omitidos, aportando fundamentos técnicos para la evaluación de estos activos.

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La perspectiva de acceso a los mercados internacionales también depende de la capacidad de refinanciar y reestructurar vencimientos

La perspectiva de acceso a los mercados internacionales también depende de la capacidad de refinanciar y reestructurar vencimientos. Según Bank of America, “la prioridad para Argentina es construir un buffer de reservas en 2026 que permita afrontar los pagos de 2027 sin sobresaltos”. Los analistas remarcan la necesidad de mantener acuerdos con organismos multilaterales y explorar alternativas como operaciones de repo del Banco Central. “La participación de organismos internacionales permite suavizar el perfil de pagos y mejorar la percepción de riesgo”, detalló el informe.

A su vez, Morgan Stanley resaltó que el contexto electoral introduce un factor de incertidumbre adicional. “El riesgo político asociado a las elecciones de 2027 influye en las decisiones de inversión y en las expectativas de retorno para los bonos argentinos”, sostuvo la entidad. De acuerdo con los analistas, el desempeño de la economía en los próximos trimestres será determinante para consolidar la mejora en las condiciones de financiamiento externo.

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Morgan Stanley resaltó que el contexto electoral introduce un factor de incertidumbre adicional (Foto: Reuters)

Como agregado, J.P. Morgan presentó una compilación de datos macroeconómicos que compara el desempeño argentino con el de otros países emergentes de la región. El informe incluyó series sobre inflación, crecimiento, balanza de pagos, reservas internacionales y datos fiscales. Según el banco, “la posición de Argentina frente a otros mercados emergentes muestra avances en la acumulación de reservas y en la reducción del déficit fiscal, aunque persisten desafíos en materia de inflación y acceso a divisas”.

El segmento de análisis de bonos y estrategias de inversión ocupa un lugar central en los informes. Morgan Stanley destacó que “las valuaciones actuales ofrecen oportunidades para posiciones tácticas, pero requieren un monitoreo constante de las variables políticas y macroeconómicas”. El reporte recomendó evaluar la performance de los bonos en relación con los escenarios de crecimiento y el cumplimiento de los compromisos con organismos multilaterales.

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En el informe de Bank of America, se remarcó que “la preferencia de los inversores se inclina hacia instrumentos con menor exposición al riesgo político y con respaldo de garantías internacionales”. Los analistas sugirieron que “el financiamiento externo respaldado por instituciones multilaterales puede reducir la prima de riesgo y favorecer el retorno de Argentina a los mercados”. El reporte identificó además como factor relevante la evolución de las exportaciones y la capacidad de generar superávit comercial.

Un factor relevante es la evolución de las exportaciones y la capacidad de generar superávit comercial (BofA)

El documento de J.P. Morgan comparó la evolución reciente del riesgo país argentino frente a otros emergentes latinoamericanos. De acuerdo con el banco, “la reducción del EMBI+ argentino refleja la percepción de una mejora en la calidad crediticia, aunque el spread continúa por encima del promedio regional”. La recopilación de datos incluyó también proyecciones sobre inflación, crecimiento y reservas internacionales para los próximos trimestres.

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El informe específico sobre la estructura y proyección de pagos de los bonos y warrants argentinos, contenido en el archivo “Arg 260610.pdf”, desarrolló simulaciones de escenarios de crecimiento y su impacto sobre los instrumentos vinculados al PBI. El texto describió la metodología de cálculo y los supuestos que determinan los pagos futuros de estos activos. “La dinámica de los pagos de los GDP (PBI) warrants depende del cumplimiento de los umbrales de crecimiento económico definidos en los prospectos”, precisó el documento.

La perspectiva de acceso a financiamiento externo mejora si Argentina logra sostener un proceso de desinflación y consolidar su perfil exportador, sostiene el BofA (Foto: Reuters)

El análisis de Morgan Stanley incluyó recomendaciones de inversión sobre bonos y warrants, tomando en cuenta el contexto electoral y la evolución de las variables macroeconómicas. Según el informe, “la performance de los activos argentinos estará condicionada por la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad y gestionar la transición política hacia 2027”.

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La información relevada por los bancos internacionales también destacó la relevancia del proceso de desinflación como condición para mejorar el acceso a los mercados. “Un proceso sostenido de baja de la inflación facilita la acumulación de reservas y mejora la percepción de riesgo”, explicó el reporte de Bank of America. La entidad agregó que “la estabilidad macroeconómica es el principal factor observado por los inversores internacionales para reconsiderar su exposición a la deuda argentina”.

El informe de Morgan Stanley concluyó que “la acumulación de reservas, la mejora en la calificación crediticia y la estabilidad macroeconómica son los pilares para consolidar el retorno de Argentina a los mercados internacionales de deuda”. La entidad consideró que la ventana de oportunidad dependerá de la capacidad del Gobierno para sostener el proceso de normalización económica y asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos con acreedores e instituciones financieras.