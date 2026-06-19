La inesperada decisión de Oliver Tree sobre su herencia vuelve a escena tras el emotivo mensaje de su madre

Christine Begin Nickell recordó a Oliver Tree como un hijo que “hizo del mundo un lugar mejor” en su primer pronunciamiento público tras la tragedia.(Capturas: Christine Begin Nickell/Facebook)

La madre del cantante estadounidense Oliver Tree, Christine Begin Nickell, rompió su silencio por primera vez desde la muerte del artista en el accidente de helicóptero ocurrido en Brasil el pasado 14 de junio. A través de un emotivo mensaje publicado en Facebook, la madre del músico de 32 años rindió homenaje a su hijo mientras continúan llegando las muestras de cariño de familiares, amigos y colegas del mundo de la música.

“Nuestro querido hijo Oliver, hiciste de este mundo un lugar mejor. Estamos muy orgullosos de ti. Descansa en paz”, escribió Nickell, acompañando sus palabras con tres emojis de corazones rotos. La publicación estuvo acompañada por una fotografía inédita del cantante cuando era más joven, en la que luce irreconocible sin el característico corte de cabello tipo tazón y el largo flequillo que solía tener.

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El mensaje rápidamente recibió cientos de reacciones de personas cercanas al artista y seguidores que quisieron expresar sus condolencias. Entre los comentarios destacados, una persona escribió que la familia había criado a “un hombre increíble que inspiró y dejó su huella en muchísimas personas”, mientras que otro usuario aseguró que Oliver “ayudó a tantas personas a través de su arte” y que había “mucho de lo que sentirse orgullosos”, de acuerdo con Page Six.

La madre del cantante acompañó su homenaje con una fotografía inédita de Oliver, (Capturas: Christine Begin Nickell/Facebook)

La despedida pública de Christine Begin Nickell también recordó los últimos meses compartidos con su hijo. Dos meses antes del accidente, había publicado una fotografía en la que Oliver abrazaba a sus padres, Christine y Jesse Nickell, después de un concierto en el Red Rocks Amphitheatre de Colorado. En febrero, además, compartió el cartel promocional de The World’s First World Tour, gira que llevaría al cantante por México, Chile, Argentina y Brasil, país donde finalmente perdió la vida.

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El accidente

Oliver Tree murió el domingo 14 de junio cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el suroeste de Río de Janeiro. El accidente dejó seis víctimas fatales.

Según informó CNN Brasil, una de las aeronaves cayó sobre un patio de vehículos eléctricos, y provocó un incendio que alcanzó al menos una veintena de automóviles. Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas de la colisión.

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Restos de helicóptero yacen en el estacionamiento de un concesionario de automóviles donde, según la policía, dos helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron, en Río de Janeiro, Brasil, el domingo 14 de junio de 2026. (Foto AP/Bruna Prado)

El músico se encontraba en Brasil como parte de su gira mundial. Había ofrecido un concierto en São Paulo el 6 de junio y tenía previsto retomar el tour el mes siguiente con una presentación en Lisboa. El resto de las fechas incluía actuaciones en distintas ciudades de Europa y Asia, según Us Weekly.

¿Qué pasa con el testamento de Oliver Tree?

Tras conocerse la muerte del intérprete de “Life Goes On” y “Miss You”, resurgieron unas declaraciones que había realizado apenas dos meses antes durante una entrevista en el pódcast The Zach Sang Show, en las que explicó cómo había organizado su patrimonio.

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Durante esa conversación, Oliver Tree dejó claro que no pretendía que su fortuna quedara en manos de sus familiares.

Jesse y Christine Nickell acompañaron a Oliver Tree durante distintos momentos de su carrera, incluida una reciente parada de su gira en Estados Unidos.(Capturas: Christine Begin Nickell/Facebook)

“No creo que ninguna de la riqueza, ni las cosas que se generan a partir de ella, me pertenezcan. Así que cuando muera, mi testamento está preparado para que, cuando fallezca, mi familia no reciba ni un centavo”, afirmó el cantante.

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“Si tengo esposa o hijos o lo que sea, no recibirán ni un maldito centavo. Les pagaré la universidad a mis hijos. Ese es el acuerdo. Pero no habrá una cuchara de plata. La idea es que, cuando muera, todo el dinero vuelva a los artistas”, declaró.

El artista explicó que había creado una fundación llamada Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses, destinada a financiar exclusivamente la creación artística. Según detalló, el dinero generado por los intereses de su catálogo musical sería administrado por un comité encargado de decidir cada año qué creadores recibirían los fondos.

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“Con ese dinero no está permitido comprar equipos. No está permitido pagar educación ni estudios. Tienes que contratar personas para producir físicamente las obras, y sí puedes alquilar equipos para realizarlas”, explicó. También añadió: “Básicamente tengo un comité preparado para cuando muera —y planeo hacerlo también mientras esté vivo— donde todos votarán a quién se destinará el dinero cada año”.